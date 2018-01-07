Половины сезона в Англии хватило бразильскому голкиперу «Манчестер Сити» Эдерсону, чтобы заткнуть рты всем критикам Пепа Гвардиолы, которые хаяли тренера за поиск техничного вратаря.

Летом «Манчестер Сити» заплатил за него «Бенфике» 40 миллионов евро. Еще ни одна английская команда не тратила так много на приобретение вратаря. Да и в мире всего один такой клуб – переход Дланлуиджи Буффона из «Пармы» в 2001 году обошелся «Ювентусу» в 53 миллиона евро.

Ни сам факт трансфера, ни его сумма не должны удивлять. Вратарь «горожанам» требовался, так как Клаудио Браво, основной первый номер команды в прошлом сезоне, остался без надежного сменщика: минувшим летом команду покинул Вилли Кабальеро, а от услуг Джо Харта Пеп Гвардиола предпочел отказаться сразу после приезда в Англию. Плюс Браво оплотом надежности не выглядел – выручал реже, чем болельщикам «горожан» хотелось бы. В Англии даже родилась шутка, что каждый удар в створ его ворот может оказаться голевым. В такой ситуации клубу уровня «Манчестер Сити» имело смысл подписать вратаря, который мог бы бросить вызов чилийцу и стать надолго первым номером. Так выбор и пал на Эдерсона из «Бенфики», которому в момент перехода было 23 года.

ЧЕМ ЭДЕРСОН УНИКАЛЕН?

О существовании Эдерсона Гвардиола знал еще до приезда в «Манчестер Сити». В сезоне-2015/16 его «Бавария» в четвертьфинале Лиги чемпионов встречалась с «Бенфикой», в которой Эдерсон был основным игроком. Тогда-то испанец бразильца и подметил: «Когда мы изучали соперника, то увидели как Эдерсон четыре или пять раз подряд положил мяч в ногу партнеру, находящемуся на чужой половине поля. Мы недоумевали: как так? как у него регулярно это выходит?».

Браво отлично выполняет пасы на короткие и средние дистанции, но не делает таких длинных передачи как Эдерсон. Впрочем, их и в мире никто из вратарей топ-команд не выполняет. Ценность длинных передач Эдерсона в том, что они: а) сильны; б) точны. Если второе умение бразильца позволяет доставить мяч своему товарищу, то первое – отрезать от обороны значительную группу соперников, которые просто не успевают перестроиться за время полета мяча.

Из известных футболистов точной и длинной передачей славился Пол Сколуз из «Манчестер Юнайтед». В Англии об этом не могли забыть. В том числе и в стане «горожан». «Партнеры называют Эдерсона Полом Скоулзом из «Манчестер Сити»», – признался в декабре представитель «горожан» Ли Сатчелл.

КАК УМЕНИЕ ЭДЕРСОНА ИСПОЛЬЗУЕТ ГВАРДИОЛА?

С Эдерсоном в воротах «Манчестер Сити» способен создавать моменты у чужих ворот, даже когда голкипер вводит мяч в игру ударом от ворот!

В таких ситуациях у «горожан» высоко действуют центральный нападающий и два крайние полузащитника, тогда как остальные футболисты находятся у своей штрафной. Эта позволяет «горожанам» создать большую свободную зону в центре поля, если футболисты соперника при ударе от ворот работают один в один, что стало модным. Она получается, так как атакующую тройку нельзя оставить в офсайде – при ударе от ворот он не фиксируется. Свободную зону «горожане» заполняют, когда Эдерсон вводит мяч на атакующего игрока. Также у креативщика при точной передаче есть опция обыгрыша соперника один в один. Сане и Стерлингу такие эпизоды снятся в сладких снах.

Пеп Гвардиола такую возможность очень ценит: «Благодаря умению Эдерсона вырезать длинную передачу мы можем отправлять высоко нападающих и создавать пространство в середине». И это меньшее из бедствий для соперника: дать свободу у своих ворот или спокойно разыграть мяч – ничем не лучше.

В игре Эдерсон может длинной передачей разбить прессинг соперника. Создавать пространство в центре поля команде уже сложнее, так как у соперников есть возможность сделать офсайд. Но за такое намерение могут наказать резвые Стерлинг и Сане, способные обыграть один в один.

ЧТО У ЭДЕРСОНА С КОРОТКИМИ ПЕРЕДАЧАМИ?

На длинных передачах Эдерсона внимание заостряют. Потому что умение уникально – мало кто может способностью доставки мяча к чужим воротам похвастаться, чтобы и сила удара, и точность была на высоте. Но Эдерсон в принципе хорош в игре ногами, о чем говорит его точность передач в АПЛ: 85,2%. Грандиозный показатель для вратаря. Особенно если учесть, что играет он и длинными передачами, и короткими.

Эдерсона часто включают в командную игру. Когда «Манчестер Сити» играл с «Тоттенхэмом», то он сделал 34 паса. Столько же выполнил центральный полузащитник лондонцев Кристиан Эриксен! А Деле Алли еще меньше – 26. Но самое интересное не это. Точность передач Эдерсона составила 76,5%. Это лучше, чем показатели Эриксена (70,6%) и Алли (65,4%). А ведь «Тоттенхэм» одна из самых прессингующих команд английской премьер-лиги.

После игры с «Тоттенхэмом» «Манчестер Сити» предстояло сразиться с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Лиги. Ли Сатчелл не упустил возможности пошутить: «Эдерсон пригрозил начать бить из ворот, если не дать шанс сыграть ему в поле. Не удивлюсь, если он сделает хет-трик». Возможно, Эдерсон и сыграл бы, но у «Манчестер Сити» слишком много футболистов, которым не достает игровой практики. Поэтому весь матч Эдерсон просидел в запасе. «Если честно, то вам бы увидеть его на тренировках, – вновь слова Ли Сатчелла. – Парень даже перчатки не приносит. Своей левой ногой он может попасть в лунку для гольфа!».

НЕ ЗАБИВАЛ ЛИ ЭДЕРСОН ГОЛОВ?

Несмотря на свои комбинационные умения, в «Манчестер Сити» Эдерсону еще не доводилось забивать или ассистировать партнерам в официальных матчах. Но такой опыт у него уже есть.

В 2011 году Эдерсон огорчил «Брагу» в игре за молодежку «Бенфики» – забил гол из своей штрафной площадки.

Но гораздо интереснее и комичнее его голевая передача в прошлом сезоне в игре с «Виторией Гимарайнш» – сделал он ее ударом от ворот на нападающего Рауля Хименеса. Защитники соперника облажались на ровном месте – они играли по средней линии поля, забыв, что при ударе от ворот офсайд не фиксируется. Интересна реакция запасных игроков «Бенфики»: они побежали поздравлять своего вратаря!

В «Манчестер Сити» грандиозность длинного паса Эдерсон показал уже летом – в товарищеском матче против «Тоттенхэма», выведя ударом от ворот на возможность отличиться Агуэро. Но аргентинец попал в штангу.

«Я всегда был хорош в игре ногами. Еще «Бенфика» использовала силу моего удара, потому что при ударе от ворот нет офсайда», – признался бразилец английским журналистам.

ПОЧЕМУ ЭДЕРСОН СТАЛ ВРАТАРЕМ?

Эдерсон знает наверняка: лень – это не всегда плохо. В ворота он встал в девять или десять лет (сам уже не помнит), потому что ему было лень бегать! Играл Эдерсон на позиции левого защитника. Тогда он и спросил тренера, можно ли постоять в воротах. С тех пор покидать их ему не хотелось: «Это была любовь с первого взгляда».

Безусловно, игра на позиции левого защитника повлияла на Эдерсона. В частности, помогла лучше ориентироваться в пространстве. «Еще до того, как я принимаю мяч, я смотрю, куда могу его отправить», – признался однажды вратарь. Да это же гвардиоловское правило – ему он учит своих футболистов: не знаешь что будешь делать с мячом – не проси его.

ХОРОШ ЛИ ЭДЕРСОН НА ЛИНИИ?

Конечно, трансфера в «Манчестер Сити» не случилось бы, выполняй Эдерсон плохо свои прямые обязанности. Но он и в этом оказался хорош. Когда переход случился, Гвардиола сказал о сильных вратарских сторонах: «Эдерсон много спасает и классно работает в пространстве за спинами защитников, лишая нападающих шансов воспользоваться зоной между вратарем и линией обороны».

«На тренировках мы много работает с мячом ногами, но больше все-таки руками, – признался британским журналистам бразилец. – Главная цель вратаря – сохранить ворота».

И у него это отлично получается. В 22 турах «Манчестер Сити» пропустил всего 13 голов – меньше всех. Эдерсон отыграл все матчи.

Кто-нибудь еще вспоминает Джо Харта? Гвардиолу критиковали за отказ от него. Для тех, кто про англичанина забыл: с декабря он сидит на скамейке запасных «Вест Хэма».