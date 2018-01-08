11 голов. Майкл Эссьен

Клубы, в составе которых забивал: «Челси»

Один из самых крутых полузащитников середины нулевых Майкл Эссьен в настоящее время является одноклубником Эзекьеля Ндуасселя (экс-игрока «Ахмата») и выступает в далекой Индонезии. А когда-то он, будучи опорником, вколачивал мячи в ворота «Барсы» и «Юве». Для игрока своего амплуа Эссьен забил, действительно, много. Настолько, что оказался в списке самых-самых.

12 голов. Мохаммед Салах

«Базель» (5), «Рома» (1), «Ливерпуль» (6)

На гол больше забил любимый игрок Александра Селихова Мохаммед Салах. Очевидно, в ближайшем будущем египтянин оторвется от Эссьена и поднимется в данном рейтинге еще выше. Для этого ему необходимо огорчить «Порту», с которым «Ливерпулю» предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

14 голов. Джордж Веа

«Монако» (3), «ПСЖ» (7), «Милан» (4)

Если Джордж Веа поможет своим гражданам выбраться из затянувшегося кризиса, как когда-то забитыми мячами спасал команды, за которые выступал, то жителей Либерии ждет сладкая жизнь. Каков Веа в большой политике мы еще посмотрим, а каким он был футболистом всем прекрасно известно. Болельщики «Милана» со стажем до сих пор ностальгируют по его слаломным проходам и убийственным ударам.

14 голов. Эммануэль Адебайор

«Арсенал» (9), «Монако» (2), «Реал» (2), «Истанбул Башакшехир» (1)

Карьера тоголезского нападающего сложилась бы по-другому и вместила бы в себя больше трофеев, если бы он не ушел в свое время из «Арсенала» в «Манчестер Сити». Так или иначе, в главном турнире матушки Европы Адебайор забил приличное количество голов. Большую часть – в составе «канониров».

14 голов. Венсан Абубакар

«Порту» (11), «Бешикташ» (3)

Венсан Абубакар своим примером показал, что все-таки можно дважды войти в одну и ту же реку. Его возвращение в «Порту» из «Бешикташа» получилось скандальным, потому что сам игрок хотел остаться в Турции. Но все изменилось после того, как стартовал сезон. С первых туров Абубакар принялся штамповать голы с фантастической быстротой, в том числе и в лиге чемпионов – 5 мячей в 5 матчах. Весной эту статистику можно будет улучшить.

15 голов. Пьер-Эмерик Обамеянг

«Боруссия» Д

Треть своих голов в Лиге чемпионов Обамеянг забил мадридскому «Реалу» – 5 из 15. В четырех матчах. Но даже такая яркая игра габонца не подтолкнула руководство королевского клуба на то, чтобы его приобрести.

19 голов. Сейду Думбия

ЦСКА (16), «Базель» (1), «Спортинг» (2)

Приятная неожиданность: Сейду Думбия – третий африканский бомбардир в истории ЛЧ. Почти все голы ивуариец оформил в форме армейского клуба. В этом сезоне он забивал в составе «Спортинга» – в ворота «Стяуа» (в квалификационном раунде) и «Олимпакоса» (на групповом этапе).

33 гола. Самюэль Это’О

«Мальорка» (2), «Барселона» (18), «Интер» (10), «Челси» (3)

Это’О забивал за 4 команды в ЛЧ. Первой из которых была «Мальорка» в начале нулевых. А два самых важных гола камерунца пришлись на финальные матчи: в 2005-м в ворота «Арсенала» и в 2009-м в ворота «МЮ».

44 гола. Дидье Дрогба

«Марсель» (5), «Челси» (36), «Галатасарай» (3)

Лучший африканский бомбардир в истории турнира – Дидье Дрогба, бравший «ушастый» трофей в 2012-м вместе с «Челси». В драматичном мюнхенском финале ивуариец сравнял счет в концовке, а в серии послематчевых пенальти забил победный гол.