Сразу хочу уточнить — я не верю в то, что игроки сборной России по футболу могли массово принимать допинг. Им просто незачем это делать.

Но сегодня вопрос веры не важен: от Олимпиады отстранены многие спортсмены, чьи прегрешения сводятся только к присутствию в списках, где и фамилий-то никаких нет - только номера проб. Самих проб, похоже тоже уже нет - по различным данным они то ли арестованы Следственным комитетом, то ли растворились вовсе. В любом случае эхо бардака в РУСАДА еще будет звучать очень долго. О списке из 19 футболистов начали судачить еще до Нового года. Теперь он опубликован.

Принцип «предупрежден - значит, вооружен» никто не отменял. Поэтому давайте посмотрим, как может отразиться на нашей команде самое негативное из возможных решений (отстранение по списку). И как может выглядеть в таком случае ее заявка на ЧМ-2018. Исхожу из того, что Станиславу Черчесову понадобятся 8 защитников, 8 полузащитников и 4 нападающих.

Вратари:

МИНУС - Игорь Акинфеев (ЦСКА, 103 матча за сборную/83 пропущенных гола)

ЗАЯВКА - Владимир Габулов («Брюгге», 10/-6), Андрей Лунев («Зенит», 2/-4), Гильерме («Локомотив», 2/-2)

Даже не хочется думать, что есть шанс потерять Акинфеева на чемпионат мира - другого вратаря сравнимого класса, обладающего таким опытом в России попросту нет. Не случайно несколько тренеров нашей сборной (разных национальностей и клубных пристрастий) говорили примерно одно и то же: «Если Акинфеев здоров - остальные вратари не нужны». Единственный, кто пошел против течения - Дик Адвокаат, сделавший основным на Евро-2012 Вячеслава Малафеева. Сейчас аналогичного Малафеева на горизонте нет, а так же упомянутый Маклареном зенитовец Юрий Лодыгин давно утратил статус основного даже в своем клубе.

Защитники:

МИНУС - Юрий Жирков («Зенит», 80/2 гола), Дмитрий Комбаров («Спартак», 46/2), Георгий Щенников (ЦСКА, 10/0), Владимир Гранат («Рубин», 9/1), Андрей Семенов («Ахмат», 6/0)

ЗАЯВКА - Игорь Смольников («Зенит», 23/0), Федор Кудряшов («Рубин», 15/0), Виктор Васин (ЦСКА, 13/2), Георгий Джикия («Спартак», 8/0), Роман Нейштетер («Фенербахче», 5/0), Илья Кутепов («Спартак», 5/0), Константин Рауш («Кельн», 4/0), Марио Фернандес (ЦСКА, 3/0)

Возможные санкции практически «выкашивают» левый фланг обороны - пусть даже Щенников и не пользуется у Черчесова популярностью. Там остается один Константин Рауш, к слову, переставший играть за пробивающий дно бундеслиги «Кельн» после смены тренера. Но есть универсальный Смольников. Кстати, список Макларена подозрительно похож на заявку России на ЧМ-2014, но в нем нет братьев Березуцких, чье возвращение вполне может стать реальностью. Нет и Ещенко, ездившего в Бразилию. Но исходим из того, что Черчесов не станет ничего менять радикально.

Полузащита:

МИНУС - Денис Глушаков («Спартак», 56/5), Алан Дзагоев (ЦСКА, 53/9), Александр Самедов («Спартак», 44/6)

ЗАЯВКА - Александр Головин (ЦСКА, 15/2), Александр Ерохин («Зенит», 15/0), Алексей Миранчук («Локомотив», 14/4), Магомед Оздоев («Рубин», 12/1), Роман Зобнин («Спартак», 9/0), Дмитрий Тарасов («Локомотив», 8/1), Далер Кузяев («Зенит», 4/0), Антон Миранчук («Локомотив», 2/0)

«Вылетают» три самых опытных игрока середины поля. Формально каждого из них можно заменить, но опыт нельзя купить в магазине, а на таком турнире он будет играть большую роль. Тут стоит вспомнить о Игоре Денисове («Локомотив», 54/0), но его кандидатура совершенно не интересует Черчесова. Как и Шатов, чье имя в списке есть, но который в сборную не вызывается. Остается только надеяться, что ведущие полузащитники российской сборной все-таки не окажутся за бортом домашнего чемпионата мира.

Нападающие:

МИНУС - Александр Кокорин («Зенит», 48/12)

ЗАЯВКА - Федор Смолов («Краснодар», 28/11), Артем Дзюба («Зенит», 22/11), Дмитрий Полоз («Зенит», 15/2), Антон Заболотный («Зенит», 3/0)

Фактически все форварды, являющиеся кандидатами в сборную, собраны сейчас в Санкт-Петербурге (туда же, по некоторым данным, может отправиться и Смолов). Потеря Кокорина станет огромной неприятностью - прошлой осенью, как показалось, он «заинтересовался футболом», и представить сборную без него трудно. Если санкции будут введены - без ренессанса Дзюбы обойтись будет сложно.

Итог: несмотря на возможную катастрофу (потеря Акинфеева), или то, что ею кажется (Глушаков и Кокорин) - паниковать рано. Нужно внимательно следить за дальнейшими событиями, идти на сотрудничество с ФИФА и ВАДА (что и делает РФС, создавший специальную комиссию), и не прятать пробы (если они существуют) в коридорах силовых структур. Атлетов в закрытых городах уже прятали, что из этого получается - известно. Предвижу в ближайшее время новую активность г-на Родченкова - уже по футбольной теме. Однако, надеюсь на здравый смысл, который пока подсказывает, что вся эта тема - классическая «тень на плетень».

Есть только одно но - если допустить, что раньше в сборной России практиковались мероприятия «фармакологического характера», о чем и сообщает беглый профессор, то тогда «эхо войны» даже сложно будет представить. Аргументы вроде «их же проверяют в Европе» работать не будут - по весне наши клубы надолго там не задерживаются.

Так что теперь желательно «поработать», чтобы за кодами и фамилиями не последовали реальные санкции. А то устаешь от всего этого. Да и автору текста хочется забыть его как страшный сон