Не исключено, что его желание сбудется уже в это трансферное окно.

"Ред Булл", владеющий правами на центрального защитника Дуе Чалету-Цара, отказался продать его московскому "Спартаку" за 12 млн. евро. И спортивный директор, и главный тренер австрийского клуба заявили, что талантливый хорват этой зимой никуда из Зальцбурга не уедет.

По мнению хорватского новостного портала Tportal, однако, 21-летний бек все же может перебраться в Москву еще в текущем месяце. И одним из главных фактором в этом переходе может сыграть желание самого Чалеты-Цара стать спартаковцем.

В интервью перед отлетом на предсезонные сборы его нынешней команды в Малагу, он заявил корреспонденту портала: "Если спросите, чего хочу я сам, я бы пошел в "Спартак". Это стало бы шагом вперед в моей карьере - в России сильнее чемпионат, лучше условия для роста".

Приглашение от московских красно-белых, о котором молодой защитник узнал от главного тренера "Ред Булла" и в котором фигурировала рекордная для австрийского трансферного рынка цифра, стало для Чалеты-Цара сюрпризом: "Для меня это комплимент. А одновременно и стимул. Рад, что такой знаменитый клуб готов пойти ради меня на такие расходы".

"Ред Булл" отклонил первоначальную оферту москвичей, но Дуе не падает духом: "Продолжу работать в полную силу. Бог даст, последует, может, предложение и лучше… В футболе всегда так - сегодня ты еще тут, а завтра можешь оказаться уже совсем в другом месте".

Чалета-Цар, которого уже несколько раз вызывали в национальную команду, но пока еще дебюта там не доверили, хотел бы оказаться в "Спартаке" вместе со своим другом Марио Пашаличем, тоже хорватским сборником.

Именно с ним он, прежде всего, связался, узнав о предложении москвичей:

"Марио рекомендовал мне и клуб, и город в самых лестных выражениях. Сравнил "Спартак" с мадридским "Реалом", сказав, что это - самый топовый-уровень. Заявил, что уже ждет меня там."

Рассказывая об этом в интервью, Дуе рассмеялся: "Что ж, посмотрим. Было бы здорово нам с ним оказаться вместе в одном клубе! Знаем друг друга еще с юношеской сборной, дружим и вне поля. Конечно, с ним мне было бы легче и адаптироваться после перехода - не только в игре, но и в повседневной жизни: Марио в России уже несколько месяцев и знает, как все работает."

Чалета-Цар, однако, отказался отвечать на вопрос, отчего бы ему не обратиться к руководству "Ред Булла" напрямую и не попытаться самому уговорить его на трансфер: "Есть вещи, которые вне клуба не обсуждаются".