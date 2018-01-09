19-летний полузащитник имеет гражданство Брунея – государства с юго-востока Азии, хотя и родился в Лос-Анджелесе в 1998 году. Его состояние на сегодняшний день оценивается в 19 миллиардов долларов.

Фаик является одним из 18 детей принца Брунея Джеффри Болкиаха. А его родной дядя Хассанал Болкиах на данный момент правящий султан Брунея.

Молодой футболист мог выбрать сборную США, но решил выступать за свою историческую родину – Бруней, тем более, что уже в 19 лет Фаик Болкиах уже капитан сборной. За пять игр в составе главной национальной команды уже успел забить гол.

Свою футбольную карьеру брунеец начал в Англии. Первые четыре года он воспитывался в школе «Саутгемптона», затем перебрался в Лондон, где попытал свои силы в академиях «Арсенала» и «Челси», а позапрошлом году подписал трехлетний контракт с «Лестером», который в том же году стал чемпионом Англии.

Для сравнение финансовое состояние Лионеля Месси или Криштиану Роналду оценивается сотнями миллионов евро, а у Фаика – два десятка миллиардов.