Отличный шанс для туриндустрии нашей страны начать развивать какие-то еще направления кроме Москвы и Санкт-Петербурга – грядущий чемпионат мира. На данный момент поток иностранных туристов заметно снизился. Виной тому не только неразвитая система туризма в России, но и международная политическая обстановка.

Догадаться не сложно, кто приедет на чемпионат мира в Россию. Основная масса туристов и болельщиков – средний класс. А это, как известно, самый выгодный для экономики туризма сегмент. Схема до невозможности проста. Болельщик приезжает в страну, смотрит матчи любимой сборной, попутно посещает основные достопримечательности, получает необходимые услуги и отправляется домой. Чтобы там уже рассказать о своих впечатлениях, агитировать знакомых, а может и в ближайшее время вернуться в качестве простого туриста. Кстати, по статистике процент таких «возвращенцев» составляет около 20-30%.

Чтобы такая схема работала болельщик должен чувствовать себя в безопасности, получить соизмеримые по цене и качеству номера в отелях, иметь на руках интересную и разнообразную программу путешествия. К сожалению, пока что наши гости из Европы чаще всего ездят только в Москву и Санкт-Петербург. Максимум – города «Золотого кольца». А в глубинку типа Саранска добираются лишь редкие «экстремалы». Основная часть нашей страны для туриста из любой страны – тайна, покрытая мраком. Это огорчает, поскольку потенциально Россия – одна из самых перспективных стран для разного рода туризма, благодаря различным климатическим зонам, природные богатствам и гостеприимному менталитету местных жителей.

С безопасностью предстоит разбираться правоохранительным органам, коих в нашей стране предостаточно. Куда хуже обстоят дела с отелями. Хотя, вспоминая Сочи, именно Олимпиада стала катализатором к развитию туризма в регионе. В первую очередь – повышению «звездности» местных отелей. Иностранцы не любят 1-2 звезды, а вот 3-4 бронируют с большим удовольствием. Вот и теперь, перед чемпионатом мира, сразу десяток российских городов получит вожделенный гостиничный фонд, приближенный к мировым стандартам. А Нижний Новгород и Саранск вообще впервые в жизни столкнутся с таким объектом, как пятизвездочный отель.

Большой плюс – тот факт, что строительством этих отелей занимаются известные мировые бренды. В Россию хотят вкладывать, хотят развивать рынок, осталось только не мешать людям делать свое дело. А по возможности и всячески этому способствовать. Просто вдумайтесь, в Лондоне на данный момент около тысячи брендовых отелей. По всей России их количество только недавно приблизилось к полутора сотням. С увеличением номерного фонда российским отелям понадобится и квалифицированный персонал. И здесь также не обойтись без помощи и опыта «западных партнеров».

Откуда ждать гостей? По традиции – из наиболее близких стран. Со стороны Европы – это Польша, Германия, Скандинавия, Балканы, Франция. Из Азии – конечно же Китай.

Китайцы приедут в Россию и без чемпионата мира. А вот европейцы могут и не оправдать надежды российский чиновников на увеличение на 15-20% количества туристов после чемпионата мира. Дело в том, что мы уже начали мешать развитию туризма в России, например, высокими ценами. Стоимость авиабилетов и отелей растет день ото дня. Европейцы – народ привередливый и платить большие деньги не готовы. Именно поэтому государство установило максимальный порог на цены номеров в разных городах. Сработает ли это – узнаем уже очень скоро.

Чемпионат мира в России может действительно вывести туриндустрию в нашей стране на новый уровень. Теперь дело за российскими властями, насколько ни смогут воспользоваться таким уникальным шансом. Ведь въездной туристический поток в одночасье превращается во входящий финансовый.