«Советский спорт» – кратко о десяти самых шумных из них.

КАРЛОС ТЕВЕС – ИЗ «ШАНХАЙ ШЕНЬХУА» В «БОКА ХУНИОРС»

Последние несколько лет Тевес греб деньги лопатой – в «Шанхае» аргентинец получал невероятные 38 миллионов евро в год. И все бы хорошо, можно было нежиться на теплых пляжах Желтого моря до конца 2019 года, но Карлос решил взорвать информационное пространство, разорвав самое выгодное соглашение в жизни. 33-летний форвард вернулся в родную «Боку», где когда-то начинал. И вернулся явно доигрывать. Красиво, по-аргентински, как мы любим.

МАРТИН КАСЕРЕС – ИЗ «ВЕРОНЫ» В «ЛАЦИО»

Пожалуй, мы стали забывать о существовании этого уругвайца. Когда-то Мартин долгие годы играл за «Ювентус», пробовал свои силы в «Барселоне», «Севилье» и «Саутгемптоне», а теперь сменил «Верону» на взрывной «Лацио» (сумма трансфера неизвестна, контракт по схеме 1+1). Уругваец, видимо, мечтает вновь вернуться в основу национальной сборной и уже этим летом хочет повозить Дмитрия Комбарова на ЧМ-2018.

РОСС БАРКЛИ – ИЗ «ЭВЕРТОНА» В «ЧЕЛСИ»

Настоящий бокс-ту-бокс хавбек, переросший уровень «Эвертона», наконец-то ушел на повышение. Ориентировочная сумма переезда в Лондон – 15 миллионов фунтов. Баркли молод, ему только 24 года. Игрок подвержен частым травмам, поэтому назвать его стабильным язык как-то не повернется. В любом случае, для расширения обоймы футболист объема в центр поля Антонио Конте необходим как воздух. Дежурная покупка синих, но не дежурный 8-й номер для Баркли. Кто его носил в «Челси» до него, вы прекрасно знаете.

ЛУСИАНО ВЬЕТТО – ИЗ «АТЛЕТИКО» В «ВАЛЕНСИЮ»

Отлично проявив себя в «Вильярреале», молодой аргентинский форвард ушел на повышение в «Атлетико», но не выдержал конкуренции и был сослан в аренду в «Севилью». После еще одного возвращения в Мадрид ничего толком не вышло и теперь 24-летний Лусиано перебирается в «Валенсию» к Марселино – тренеру, его, собственно, и раскрывшему. Пока Вьетто ушел в аренду, но с правом выкупа.

МАРКО ПЬЯЦА – ИЗ «ЮВЕНТУСА» В «ШАЛЬКЕ»

Еще один молодой и перспективный парень в нашем списке. Юное хорватское дарование испытывает большие проблемы с попаданием в основу «Юве», поэтому Марко, как и многие его соотечественники в этом возрасте, отправился в бундеслигу на полугодовую аренду за полмиллиона евро. Там-то из хорватов умеют лепить топовых игроков. Вспомните хотя бы Ракитича, Манджукича, Праньича и Роберта Ковача.

ДЖЕНК ТОСУН – ИЗ «БЕШИКТАША» В «ЭВЕРТОН»

Возможно лучший турецкий нападающий последнего времени Тосун перебрался в АПЛ. Но не в топ-клуб, а в команду-середняк. 26-летний форвард заключил с «Эвертоном» контракт до лета 2022 года, за Дженка «ириски» выложили порядка 27 миллионов фунтов. За «Бешикташ» Тосун выступал с 2014 года, за это время он забил 41 гол в 96 матчах за клуб из Стамбула. Говорить о серьезности этой покупки не приходится, ибо летом «Эвертон» уже потратил на новичков больше ста миллионов фунтов, но дивидендов это не принесло.

НАЙДЖЕЛ ДЕ ЙОНГ – ИЗ «ГАЛАТАСАРАЯ» В «МАЙНЦ»

Когда-то образцовый опорник де Йонг (чего только стоит едва ли не пролом грудной клетки Хаби Алонсо в финале ЧМ-2014) достался «Майнцу» совершенно бесплатно. Найджел расторг контракт с «Галатасараем», потому как будущего в этом клубе не видел: в этом сезоне он не появился на поле ни разу, поэтому вы могли про этого футболиста просто забыть. 33-летний голландец заключил с немецким середняком контракт до конца сезона.

АДРИЕН СИЛВА – ИЗ «СПОРТИНГА» В «ЛЕСТЕР»

История с трансфером чемпиона Европы комичная. По сути, он был куплен «Лестером» за 29,5 миллионов евро еще летом, но «лисы» опоздали с оформлением сделки в ФИФА на 14 секунд. Поэтому де-факто Силва находился в Англии с 1 сентября, но де-юре официально поменял клуб только 1 января. В итоге, португалец не по своей воле пропустивший четыре месяца футбола, чутка растерял форму, но при этом уже находился в новом клубе. У Адриена в «Лестере» 14-й номер и пока один матч за новую команду.

МАРК УТ – ИЗ «ХОФФЕНХАЙМА» В «ШАЛЬКЕ»

Клуб из Гельзенкирхена подсуетился на трансферном рынке уже дважды. Правда, в этот раз придется подождать до лета. Лучший бомбардир бундеслиги среди немцев (сейчас у Марка 9 голов) закончит сезон в «Хоффенхайме» и лишь 1 июня отправится в «Шальке», где для него уже готов четырехлетний контракт. Ут вполне может оказаться в сборной Германии на ЧМ-2018, если продолжит в том же духе, а у ребят типа Вернера и Фолланда не сложится вторая часть сезона.

ДОМАГОЙ ВИДА – ИЗ «ДИНАМО» К В «БЕШИКТАШ»

Один из основных игроков сборной Хорватии Вида перебрался из чемпионата Украины в турецкую суперлигу. 28-летний защитник заключил с «Бешикташем» контракт до лета 2022 года. За Домагоя турки не заплатили не копейки, он перебрался к ним в статусе свободного агента. Говорят, что Игорь Суркис предлагал футболисту самый большой в истории клуба оклад, но он отказался и решил уйти. Возможно, ради Лиги чемпионов и новых приключений.