В телеграм-каналах в новогодний период хватало интриг, скандалов и – несмотря на вроде бы застольный период – расследований.

Больше всего впечатлили как раз не спортивные каналы, а общественно-политические. Если в спорте (или «околоспорте») происходит что-то яркое, то они «ловят хайп» покруче других. Забавный ироничный канал «Товарищ майор», который ведётся от лица спецслужбиста, все новогодние дни постил по одной строчке в день (типа «А какой сегодня день», «Ох, ну и утро. А где же снег?»), а во вторник порадовал даже не постом, а новой аватаркой – на ней изображена нынешняя жена Андрея Аршавина. Наверное, объяснять причину не надо.

Ряд каналов к месту вспомнили олимпийскую тему. Внимание уже давно переключилось с темы предателей-перебежчиков (Родченкова) и предателей-«нейтральных» (спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, не под флагом России) на межкорейские отношения. После того как Северная Корея отменила ядерную войну и решила ехать на олимпиаду к соседям, вспомнилось, что именно спорт в последние три десятка лет соседям мешал: накануне Олимпиады-88 КНДР взорвала южнокорейский самолёт, чтобы сорвать предстоящие состязания в Сеуле, во время ЧМ-2002 по футболу северокорейские патрульные лодки расстреляли флот Южной Кореи, а из относительно недавней истории – скандал в 2014 году, когда северяне проиграли южанам полуфинальный матч континентального футбольного первенства, и после этого КНДР в жесткой форме остановила программу воссоединения граждан с родными из соседней страны.

Канал «Мутко против» напоминает, что европейцы заподозрили ещё два российских клуба в договорном матче. Речь идёт о молодежках «Рубина» и «Локомотива». Внимание привлекло аномально большое количество ставок на победу железнодорожников в первом тайме в матче, состоявшемся 1 декабря в Москве. Удивительно, но ставки оказались верны – на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Локо».

Практически все каналы, пишущие о футболе, не обходили стороной вопрос о допинг-скандале в российском футболе. «Спорт и сплетни» подробно описали историю с пропавшими пробирками футболистов, игравших в РФПЛ в 2012-2013 годах (и это при том, что срок хранения допинг-проб составляет десять лет!). А канал «BVB – Banned Voice of Bundesliga», продолжая тему, расставил акценты: «Тема про ФИФА и допинг нова только для обывателя. Все были предупреждены, и все понимают ход с «отставкой». И это еще не все козыри на столе, ой, не все. И Инфантино рад бы помочь, но не сможет. Один человек – это не вся организация. В нормальном мире».

Небезынтересна информация о потенциальных претендентах на пост главы РФС. Большинство авторов уверены, что прежний глава РФС в свое кресло в кабинете на Народной улице уже не вернется, поэтому строят многочисленные догадки, кто зайдет на этот пост. Канал «Фалькао не приехал» вбрасывает тему Сергея Капкова, который когда-то был футболу очень близок: «Капкова можно считать хоть хамом, хоть мастером по самопиару, но лично у меня есть уверенность – этот человек может оживить российский футбол. [Во время работы в московском правительстве] Капкову удалось добиться если не любви, то уж признания московского населения, изменить информационный фон. И это как раз то, чего очень не хватает нашему футболу, где совершенно не умеют работать с людьми. Пиар, маркетинг – это то, с чем совершенно не дружат футбольные чиновники. Нашему футболу давно пора менять свое лицо, а нынешние чиновники вместо этого хотят решать проблемы, сгоняя на мероприятия побольше ментов. Другое дело, что изменения, о которых идет речь, пусть и нужные, но косметические. Нужны структурные изменения и реальные стратегические планы. Не та чушь, которую принимают, а наподобие того, что в нулевых сделали в Германии. Способен ли на это Капков? Большой вопрос. Но очевидно, что нынешние футбольные чиновники этого точно не могут», – заключает автор.

«Советский спорт» может не разделять ни оценки, ни выбор тем телеграм-каналов и призывает всю информацию, опубликованную в них, подвергать сомнению.