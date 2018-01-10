Даже игры с участием «Спартака» не столь результативны – 59 мячей!

«Анжи» – команда, на играх которой не бывает скучно: в матчах забивается много голов. Почти как во дворе. По количеству забитых мячей (22) махачкалинцы уступают лишь командам первой пятерки – «Спартаку» (36), «Локомотиву», «Краснодару» (по 32), «Зениту» (31) и ЦСКА (28). А по количеству пропущенных «Анжи» впереди всех – 38. Сложность Махачкалы в том, что две эти вещи взаимосвязаны: занявшись организацией оборонительных дел, можно потерять в атаке.

Быстрые атаки – стихия «Анжи»

Начинал «Анжи» сезон под руководством Александра Григоряна, а по ходу кампании его сменил Виктор Скрипченко. Основной схемой при обоих наставниках была расстановка 4-4-2. При обороне и один тренер, и другой оставлял в районе центрального круга двух игроков на случай контратаки. Значит, оба видели в быстрых атаках потенциал.

И «Анжи» этот потенциал раскрывал. По подсчетам «Советского спорта», сразу десять голов из 22 махачкалинцы забили в быстрых атаках: шесть – в контратаках, два – при мгновенной доставке мяча к чужой штрафной после аутов на своей половине поля, еще два – в результате быстрой сообразительности после подборов. Выходит, быстрые атаки – козырь «Анжи». Такой же, как и стандарты. С них команда из Каспийская провела семь голов. А вот непосредственно в позиционном наступлении было забито всего лишь пять мячей. Отчасти это объясняет, почему и Григорян, и Скрипченко создавали условия для быстрых атак.

Чтобы проводить контратаки, «Анжи» нужны были два игрока в центральном круге при обороне. Подобным образом в сезоне-2015/16 «Лестер» заставил ходить на ушах всю Англию, а «Монако» в прошлом сезоне – Францию. У «Анжи» это работало так: центральный нападающий открывался под длинную передачу (мог и в центре, и на фланге) и скидывал мяч партнеру. В это же время в атаку вылетали фланговые игроки. Для такой игры в «Анжи» хороший подбор игроков. Центрального нападающего играл либо Прудников, либо Маркелов. Оба хорошо цепляются за мяч. Не было такого, чтобы одного из них не оказывался в составе. Выбор двух фланговых игроков у команды большой: это Яковлев, Хубулов, Данченко, плюс тот же Маркелов.

Недостаток – продолжение достоинства

Если для контратак схема 4-4-2 подходит «Анжи» идеально, то про оборону этого не скажешь. Главная уязвимость команды – фланги: соперники вскрывали их переводами мяча с одной бровки на другую или из центра на край. А дальше следовал либо розыгрыш мяча против обороны, которая должна компактно и качественно переместиться в сторону игрока с мячом, либо простая подача в штрафную. После перевода мяча на фланг и дальнейшего розыгрыша махчакалинцам забил «Локо», после перевода и навеса – «Арсенал».

Последним матчем в «Анжи» для Александра Григоряна стала встреча с «Динамо». Еще перед встречей шли слухи об его отставке. И он решил рискнуть: при обороне его команда использовала схему 4-3-3, а тройка атакующий игроков не садилась глубоко – для контратак. Вот уж показатель того, что тренер в них верил! И «Анжи» позволило это открыть счет в быстрой атаке. Но «Динамо» еще в первом тайме забило дважды, а во втором тайме еще один мяч – 3:1. Добить соперника бело-голубым помог тот факт, что «Анжи» при обороне перешел на схему 4-2-4.

«Спартак» и «Зенит» – жертвы веселого футбола

Футбол «Анжи» – игра на три результата с любым соперником. Из грандов южанам удалось тормознуть «Зенит» и «Спартак» – оба матча завершились вничью 2:2.

Дома «Анжи» играет увереннее: 13 набранных очков против 6 в гостях.

Лучшие игроки

Владимир Полуяхтов

В среднем за игру левый защитник «Анжи» совершает 3,9 отбора – лучший результат в лиге. При этом играет он регулярно – никто из его одноклубников не провел на поле 1620 минут.

Иван Маркелов

Атакующий универсал (играл в нападении и слева в полузащите) забил четыре гола и сделал три голевые передачи – нет в «Анжи» футболиста результативнее. В среднем за игру он наносит 1,9 удара и 1,2 раза выводит на удар партнеров – лучшие показатели в команде.

Главная задача на зиму

У «Анжи» не все хорошо с позиционной атакой. Наглядный пример – матч с «Динамо» (0:2) в декабре: когда махачкалинцам нужно было отыгрываться, они перекатывали мяч в середине поля. Поэтому над позиционной атакой нужно работать. Но важнее придумать, как наладить дела в обороне. Возможно, налаженная позиционка – и есть ответ на вопрос. Тогда можно будет обороняться большими силами – пятью полузащитниками в линию.

Скриншоты: «Матч ТВ» и «Матч Наш Футбол».