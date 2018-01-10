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То, что политические деятели активно вмешиваются в футбольную жизнь – не новость давно. Но если вы полагаете, что речь идет в данном случае о России – ошибаетесь. Старая добрая Англия – в центре внимания.

Как пишет The Guardian, глава Ливерпуля Джо Андерсон обратился сразу в две инстанции – в полицию и Футбольную ассоциацию Англии (FA) – с настойчивым требованием. По его мнению, необхолимо провести проверку по факту перехода полузащитника Росса Баркли из «Эвертона» в «Челси». Мэр города считает, что трансфер выглядит очень странно. По крайней мере, его сумма намеренно занижена.

– Я считаю, что обстоятельства его перехода требуют серьезного расследования, – заявляет мэр Андерсон. – Я считаю, что произошел определенный сговор, общественность также солидарна с моим мнением. Хотя все может быть совсем не так, в ваших интересах провести расследование, чтобы, по крайней мере, успокоить болельщиков.

Мэр – известный футбольный болельщик. По его мнению, это очень плохая сделка для «Эвертона».

– В худшем случае – это намеренная попытка понизить стоимость игрока на рынке ради его же выгоды, выгоды агента и покупающего клуба. Я обеспокоен этим трансфером и хочу, чтобы полиция проверила его на предмет мошенничества.

В первые дни нового года Росс Баркли подписал с «Челси» контракт на пять с половиной сезонов. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов