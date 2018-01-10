Народный артист РСФСР, посол чемпионата мира в России от Санкт-Петербурга и болельщик «Зенита» Михаил Боярский дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту», в котором поделился своими ожиданиями от предстоящего первенства планеты, высказал мнение о спортивном кино и объяснил, почему нынешний «Зенит» ему не близок

НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО ОТ МЕНЯ ХОТЯТ В КАЧЕСТВЕ ПОСЛА

- Вы являетесь послом чемпионата мира- 2018. Как вы себя ощущаете в этом качестве?

- Никак не ощущаю. Если честно, не совсем понимаю свои функции в качестве посла. Куда меня пошлют? Зачем пошлют? Мне до конца неизвестно. Я часто выступаю перед волонтерами, участвую в акциях по открытию стадиона, в выборе символа ЧМ и все в таком духе. То есть зовут на мероприятия, связанные с будущим чемпионатом мира, но что конкретно от меня хотят, и чем именно я могу быть полезным, я пока не понимаю.

- Зачем тогда согласились?

- Ну, во-первых, мне предложили провести футбольный репортаж вместе с Геннадием Орловым. Мне это показалось интересным, потому что есть возможность взглянуть на футбол в ином качестве. Во-вторых, мне хочется прикоснуться ко всему, что связано с чемпионатом мира. Я увидел, наконец Пеле, получил автограф Рональдо. Мне такие вещи приносят большое удовольствие. Также представится возможность чаще видеться с любимыми нашими спортсменами, с тем же Кержаковым, Толей Тимощуком. Закипела жизнь не только как болельщика, но и как общественного деятеля.

- У вас большие ожидания от чемпионата мира как от соревнования?

- Каких-то спортивных ожиданий у меня лично нет. А вот то, что пройдет самый престижный футбольный турнир в Петербурге, меня радует. Это событие мирового масштаба.

НЕ ВЕРЮ В СБОРНУЮ РОССИИ. ЧЕМ СКОРЕЕ МЫ ВЫЛЕТИМ, ТЕМ ЛУЧШЕ

- В нашу команду вы не верите?

- Нет, не верю. И не рассчитываю, что сборная России достойно выступит на чемпионате мира. Слишком большая конкуренция, так что шансы минимальные. Меня гораздо больше интересует, например, как сыграет «Зенит» с «Локомотивом» весной.

- Многие эксперты отмечают, что у нас вполне проходимая группа. Не согласны с этим?

- Я думаю, чем быстрее мы вылетим из турнира, тем лучше. Обидно, что проиграем Египту, Саудовской Аравии. Печальное событие нас ожидает. Дай Бог, чтобы я оказался не прав. В товарищеских матчах наши соперники не показали даже одной сотой того, на что они способны. То есть с нами не играли в полную силу. Наверное, оберегают себя от травм, против нас они проводили матч на второй скорости. На чемпионате мира все будет гораздо серьезнее и сложнее.

- Даже матч с Испанией вас не воодушевил?

- Нет, конечно. Это детский лепет, как спектакль для родственников, а премьера пройдет совсем иначе.

- Может, внесете долю позитива, все-таки речь о национальной команде.

- Конечно, я понимаю, что мы тоже не до конца выкладывались в товарищеских играх. Сегодня появляется много фильмов, доказывающих, что дух таких соревнований как чемпионат мира сильно влияет на наши команды. Будь то баскетбол или хоккей. Надеюсь, кстати, что футбол тоже. Думаю, что имеет смысл болеть и надеяться.

Я ПРЕДПОЧИТАЮ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ О ДОСТИЖЕНИЯХ В СПОРТЕ, НЕЖЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ

- Кстати о кино, это ближе к вам. Такие фильмы, как «Движение вверх», «Легенда №17», могут вдохновить наших болельщиков?

- Нет, я на это не рассчитываю. Гораздо полезнее прочесть «Мексиканца» Джека Лондона или О. Генри, где есть потрясающие душевные переживания. Или ознакомиться с «матчем смерти», проходившим во время Великой Отечественной Войны. Мне кажется, здесь можно найти какой-то стимул для себя и мотивацию для того, чтобы выйти на поле максимально сосредоточенными и отдавать все силы на пользу нашего государства. Ответственность за страну – это не пустые слова, а сборная – не дворовая команда, которая играет на фантики.

- Вы смотрели фильм «Движение вверх»?

- Нет, именно его не смотрел. Понимаете, «Легенда №17» и подобные фильмы – это все очень мило, можно снять десятки и сотни лент о спортивных соревнованиях, но лично я предпочитаю смотреть документальные фильмы о противостояниях наших хоккеистов с канадцами. Вот это настоящее, это не сыграно, это не придумано, и это было на самом деле.

- Но ведь художественные фильмы основаны на реальных событиях. Вы ведь помните Олимпиаду 1972 года?

- Тогда страна, конечно, ликовала. Это было фантастически здорово. Кондрашин по сей день заслуживает внимания к себе. Наверное, поэтому нужно и книги выпускать, и фильмы снимать. Сам факт, что это не вымысел, очень вдохновляет.

- Владимир Кондрашин – ваш земляк из Питера, тренировал ленинградский «Спартак». Вы были с ним знакомы?

- На Загородном, 28 я был среди спорта, дневал и ночевал там, много общался с баскетболистами. Они привозили западные пластинки: «Битлз», «Роллинг Стоунз». Дружил с ними не только я, со мной была целая компания. Со спортсменами мы, артисты, всегда находили общий язык.

- Вас одолевает ностальгия по советскому спорту и его достижениям?

- Тогда спорт и бизнес были по разные стороны баррикад. Играли исключительно за престиж. Было понятно, что никаких денег они за это не получат. Но все держалось на внутреннем осознании того, где ты выступаешь, какую страну представляешь. Как пел Высоцкий, «А наши ребята, за ту же зарплату, уже пятикратно выходят вперед…». Это были времена прорыва в спорте. И мы болели не против кого-то, а именно против другого строя.

- В той или иной степени это может вернуться к нам?

- Вряд ли. Тогда «нищие» играли против «буржуев», и на это было приятно смотреть.

- Разве советские спортсмены были нищие? По тем временам у них были привилегии, машины-квартиры…

- Сравнивать те привилегии и нынешние – просто смешно.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ «ЗЕНИТА» НЕ СООТВЕТСТУЮТ ИХ РЕЗУЛЬТАТУ

- Вернемся к футболу, к «Зениту» в частности. Какой итог для себя подвели по выступлению команды в первой части сезона?

- Большинство зрителей, даже просто увлекающихся футболом, считают, что у нас до сих пор нет той команды, которая должна быть. Возможно, Манчини в конце концов ее создаст, а пока только второе место. Обидно за проигранные матчи. Но есть и чему радоваться: замечательно играет Кокорин в этом сезоне, и аргентинцы стараются. Но сильной сплоченности в команде я пока не вижу. В свое время она была. И Аршавин, и Кержаков, и Быстров были как-то более «своими». А сейчас я даже фамилии запомнить не могу. И с первого взгляда непонятно, кто вообще бежит по полю. Мне приятнее, когда я узнаю всех по походке.

- Упрек Путина, адресованный Фурсенко, вам близок и понятен?

- Да. Но не потому, что это сказал Путин. Просто очень хочется болеть за своих ребят. Даже если они играют не так хорошо, как хотелось бы, но зато это свои ребята. «Зенит» может себе позволить купить кого угодно, но это не значит, что команда наша.

- Шансы «Зенита» в Лиге Европы как оцениваете?

- Мы блестяще провели групповой этап, и есть надежда, что сможем пройти и дальше. Но при всей любви к европейскому спорту мне все-таки хочется победы в родном чемпионате. Теоретически это возможно. Первая игра с «Локомотивом» расставит все точки над «i». «Зенит» достоин быть первым, но объективно сейчас мы слабее московских команд.

- «Зенит» часто упрекают в том, что это команда «Газпрома», в которую вбухивается огромное количество денег. Как вы относитесь к подобным высказываниям?

- Что тут говорить, согласен. Претензии справедливы. Подобная критика не исчезнет никогда, потому что условия, которые создаются для спортсменов, совершенно не оправданы их результатами.

- Другое дело, «Локомотив» с русским тренером добивается результатов. Эта команда вызывает у вас уважение?

- Меня восхищает работа Семина. Мужик оказался крепкий, непростой орешек, попробуй - раскуси. Он отдает очень много сил команде, и футболисты понимают его.

С Манчини, наверное, такого контакта пока нет, а это ключевой фактор, на мой взгляд. Быть с командой на одной волне очень важно. Может быть, с аргентинцами он нашел взаимопонимание, но с русскими – пока не вижу. Он другой породы. Безусловно, он большой профессионал, но нам нужен иной тренер.

- Возникает справедливый вопрос: не пора ли «Зениту» задуматься об отечественном специалисте?

- Я не вправе об этом говорить. Страна должна задуматься об этом. На мой взгляд, и легионеров столько не нужно. Можно купить три Халка и будет результат, но это будет не то. Я жду нового Стрельцова, Симоняна и так далее.

НА НОВОМ СТАДИОНЕ «ЗЕНИТА» НЕТ ДУШИ

- Вас впечатлил новый стадион «Зенита»?

- Нет. Я довольно-таки консервативный человек, и поэтому этот стадион не стал для меня родным. По европейским меркам это действительно замечательная арена, но для меня всегда будет близким «Петровский». Многие мои знакомые ходят на «Тосно», чтобы лишний раз посетить стадион. «Петровский» - это как родная парта в школе: когда вырастаешь, ты приходишь в школу, где учился, и для тебя это родное. А на «Зенит-Арене» нет души, холодный он.

- Вы уже упоминали Кокорина. Кому было выгодно раздуть скандал в конце года, связанный с ним?

- Центральное телевидение опустилось до того, что показывает грязь. Конечно, радости это не прибавляет.

Должна быть скидка на молодость. Многие из нас, когда были молодыми, куралесили. Футболиста надо судить по его игре на поле. Кокорин впереди всех.

- Для вас стало неожиданностью, что Кокорин так заиграет в этом сезоне?

- Это было непредсказуемо. Я надеялся больше на Дзюбу. Но такой рывок Кокорина выше всяких похвал. И что нравится: он не зазнается, действительно выходит на поле работать, а не получать аплодисменты.

- Последний вопрос. Кто сегодня является прототипами мушкетеров в «Зените»?

- Я отвечу так: Д’Артаньян – это Кокорин, Портос – Дзюба, Арамис – Дриусси, Атос – Миша Кержаков.