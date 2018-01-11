После неудачного 2017-го в планах Лео:

Забить сотый гол в Лиге чемпионов

В главном клубном турнире на счету Месси 97 мячей. В Суперкубке Европы еще 3. Таким образом, он лучший бомбардир «Барселоны» в еврокубках за всю ее историю. В новом году аргентинцу осталось трижды отличиться в Лиге чемпионов, чтобы достигнуть отметки в 100 голов.

В пятый раз стать победителем ЛЧ

В компании с Пике и Иньестой Месси брал кубок Лиги чемпионов четыре раза: в 2006-м (в Париже), в 2009-м (в Риме), в 2011-м (в Лондоне) и в 2015-м (в Берлине). Если каталонцы станут победителями киевского финала в 2018-м, то станут первыми футболистами, которые выигрывали ЛЧ пять раз.

Побить рекорд Ла Лиги по числу побед

В 399 встречах чемпионата Испании, в которых Месси выходил на поле, на счету его команды 301 победа. Рекордсмен по количеству победных матчей в Ла Лиге Икер Касильяс – 334 победы. Если травмы обойдут стороной, и Месси вместе с командой продолжат в том же духе, то к концу календарного года аргентинец установит новый рекорд.

Трофей Пичичи и Золотая бутса

За всю карьеру форвард «Барселоны» четырежды становился лучшим бомбардиром сезона. И каждый раз брал Золотую бутсу. В сезоне текущем он наколотил 15 голов после первого круга. Его ближайшие преследователи, Яго Аспас и Луис Суарес, забили на 5 мячей меньше.

Забить в ворота «Челси»

Страшно сказать – в 8 матчах против лондонцев Месси не забил ни одного гола. В мире больше нет ни одной команды, против которой бы Лео так часто играл и ни разу при этом не отличился. Напомним, в 1/8 ЛЧ «Барсе» предстоит встретиться именно с «Челси».

Стать лучшим бомбардиром 5 топовых лиг

Известный нападающий Джимми Гривз, выступавший в Англии и Италии, забил за всю карьеру 366 мячей. Это лучший показатель среди игроков топ-5 лиг. Лео с 364 голами близок к тому, чтобы побить рекорд англичанина.

Выиграть чемпионат мира

Мундиаль в России – главное событие года. Для Месси - это прекрасная возможность взять самый ценный футбольный трофей вместе со своей сборной. 4 года назад в Бразилии команда Месси добралась до финала, где в равной борьбе уступила немцам (0:1).

Забить «Жироне»

Наконец, цель всей жизни аргентинца: забить гол в ворота дебютанта Примеры «Жироны». Скромный каталонский клуб – единственный из представителей элитного дивизиона, в ворота которого Месси не забивал. Во втором круге чемпионата «Барса» примет соседей на «Камп Ноу». И если мяч от ноги Лео влетит в сетку, то «Жирона» станет 36 командой Примеры, чьи ворота Месси поражал. Это позволит лидеру «Барсы» повторить рекорд Рауля.