Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сделал довольно смелое заявление в отношении фанатов местного клуба ФК «Калуга» и его успехов.

«Я считаю, что футбольное фанатское движение в том виде, в котором оно существует, — недостойное явление. В хоккее, например, такого нет, там все более цивилизованно. Будь моя воля, я бы его запретил. Это же в основном асоциальные люди. С ними нужно отдельно работать», - заявил Артамонов. Не обошел он стороной и «успехи» местного клуба ФК «Калуга». Как следует из слов губернатора, он даже рад, что команда не может выбраться из болота второй лиги.

«Я нашим ребятам говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики», - рассказал Анатолий Артамонов.

Сеть взорвалась комментариями футбольных экспертов, фанатов и публицистов. Но если фанаты традиционно у нас виноваты во всем, то неужели в российском футболе чиновник может зайти в раздевалку и поблагодарить игроков клуба за отрицательные результаты? Стоит напомнить, что на зимний перерыв ФК «Калуга» ушла на 12 месте в зоне «Центр» второго дивизиона.

Что касается самих болельщиков, то в июле этого года группа фанатов ФК «Калуга» выпустила заявление:

С большим сожалением сообщаем, что проект FC Kaluga Support вынужден приостановить свою деятельность.

Мы всегда старались придерживаться настоящих для футбольного фанатизма ценностей и идеалов, сохранять на своей трибуне идентичность и верность традициям. Но на данный момент, репрессии со стороны правоохранительных органов, ситуация сложившаяся вокруг клуба и движения вынуждает нас временно покинуть трибуны и отойти от активного фанатизма.

Калужские фанаты.

«Советский спорт» поинтересовался у тех фанатов калужского клуба, насколько они считают себя «асоциальными» и «опасными» для своей команды. Представитель фанатского движения ФК «Калуга» на условиях анонимности согласился поделиться с «Советским спортом» своим видением ситуации.

Губернатору «виднее», кто асоциален

- Наверняка ты уже читал слова губернатора Калужской области, что по его мнению фанаты «асоциальны» и их надо запретить…

- Да, конечно. Но люди, посещающие стадион, в том числе и фанатские активные сектора поддержки, - это срез общества. Давайте тогда может и людей запретим?

- Так все же, «опасны» ли фанаты ФК «Калуга»?

- Тут уж виднее губернатору.

- Как бы ты описал отношения калужских фанатов с командой?

- Отношения с футболистами в последние годы складываются хорошо. Многих ребят из команды знаем лично. После каждой игры, неважно выиграли мы или проиграли, команда в полном составе старалась подходить к нашему сектору и благодарить за поддержку.

- Получается, Анатолий Артамонов чего-то не понимает? Он бывает на матчах ФК «Калуга»?

- Вроде бы иногда и бывает на каких-то ключевых играх. Но это скорее «для галочки». Насколько я знаю, футбол ему не интересен.

- Губернатор также заявил, что просит команду «ни в коем случае не занимать первое место в этой лиге», поскольку «там уже совсем другие болельщики».

- Ну как к этому можно относиться? Футбол – это все-таки спорт. У каждого спортсмена, тем более на профессиональном уровне, должна же быть цель побеждать! В конце концов, можно просто выиграть турнир и не подниматься на следующий год в дивизион выше, если не хватает серьезного финансирования.

- Значит по проблемой фанатов кроется какая-то другая? Например, финансирования?

- Естественно, что финансовые условия сейчас – основная составляющая существования футбольного клуба. А у нас ведь очень любят проблемы сваливать на кого-то другого, лишь бы уйти от реальных причин. Достаточно вспомнить хотя бы «питерских стадионных бакланов».

- Так может пора делать спорт более социальным?

- Я считаю, что все это лежит глубоко за пределами чисто спортивной составляющей футбола, как игры. Посмотрите на передовые страны – Англию и Германию. Как там важен футбол для социума. В день матча весь город живет футболом. Все планируют свой день для посещения стадиона, где для болельщиков делают все возможное для комфортного времяпрепровождения. Но там многое строится на многолетних традициях, а футбол доступен каждому. И должен быть доступен у нас. Кто-то предпочитает смотреть матчи из вип-ложи, а кто-то на стоячей «террасе» в окружении обычных парней. Не нужно превращать стадион в подобие кинотеатров. При этом такое возможно в некоторых других видах спорта.

- Но ведь в Калуге был большой стадион «Центральный»?

- Да, в советские времена на нашем городском стадионе «Центральный» собиралось 15000 болельщиков, на нем одержан целый ряд ярких побед. А теперь по сердцам калужских болельщиков полоснули ножом – его начали сносить. Стадион – на котором выросли многие поколения любителей футбола. Но вместо того, чтобы сделать реконструкцию – настоящий подарок для жителей города, нам «подарят» очередной бездушный «дворец» спорта.

- Значит, футбол пора ставить на коммерческие рельсы?

- Да, безусловно. Футбольные клубы должны переходить из рук государства и госкомпаний в частные руки. Есть пример «Краснодара», хотя и там пока много ошибок со стороны руководства. Другое дело, что в нынешних реалиях это скорее всего утопия. Когда все вокруг летит в бездну, выстроить в стране систему с частными футбольными клуба нереально.

За общение, а не переписку с «фейками»

И все же вопрос отношений фанатов и клуба нельзя рассматривать лишь с одной стороны. «Советский спорт» получил комментарии и пресс-службы ФК «Калуга».

- Как же ФК «Калуга» относится к своим фанатам? Действительно они настолько опасны и «асоциальны»?

- Эта цитата губернатора (об асоциальности фанатов – прим. «Советского спорта») была вырвана из общего контекста. Анатолий Дмитриевич говорил о том, что встречаются примеры недостойного поведения фанатов. Не имея в виду калужский фансектор. А наших фанатов, наоборот, характеризовал, как цивилизованных.

Фанатское движение – неотъемлемая составляющая современного футбола. И клуб, естественно, всячески поддерживает активную часть болельщиков: предоставляет транспорт для выездов на гостевые матчи и проводит регулярные встречи. Фанаты имеют возможность решить все возникающие проблемы лично с директором клуба. Единственное условие – общение с конкретными людьми, а не переписка с безликими «фейками» в соцсетях.

- Насколько футболисты и тренерский штаб открыты к болельщикам, в том числе и представителям активного суппорта?

- Согласно клубной традиции, после каждого матча футболисты подходят к фанатскому сектору и благодарят болельщиков за поддержку. Это происходит как на домашних матчах, так и на гостевых. Вполне естественно, что фанаты, футболисты и тренеры общаются и вне стадиона.

- Губернатор сказал: «Я нашим ребятам говорю: ни в коем случае не занимайте первое место в этой лиге. Перейдете в первую лигу, а там уже совсем другие болельщики». Неужели ФК "Калуга" не хочет подняться выше?

- Губернатор часто бывает на матчах футбольного клуба «Калуга». Он болеет за нашу команду: радуется ее победам и поддерживает в трудные времена. При таком дружеском отношении к нашему клубу мы можем воспринимать его слова только как шутку. Естественно, губернатор ставит перед командой своего региона самые высокие цели. Чтобы Калужская область стала лидером в том числе и в футболе.

- То есть, невозможна ситуация, что кто-то из чиновников в раздевалке поздравляет команду с неудовлетворительным результатом или, тем более, ставит перед командой цели не выиграть тот или иной матч?

- Эти ситуации, скорее, из области фантастики. Бывало наоборот, когда после матча губернатор и спортивные чиновники заходили в раздевалку и поздравляли команду с победой. Что нормально для болельщиков. Если бы успешный результат зависел только от этих посещений, то, мы уверены, они делали бы это постоянно.

Выходит, Анатолий Артамонов то ли неправильно выразился, то ли неудачно пошутил. В общем, что бы ни имел в виду калужский губернатор, а мысль свою он выразил не слишком удачно.