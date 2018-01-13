Фанаты «Селтика»: Заблуждения о России и реальность – две разные вещи
Шотландские футбольные фанаты поддержали призыв представителя МИД РФ о необходимости развеять заблуждения о России.
В российском Министерстве иностранных дел считают, что британским журналистам «сверху» были даны специальные указания по выпуску порочащих материалов о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, «стало известно, что журналисты Соединенного Королевства – причем это не одно СМИ, а целый ряд – получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России».
Как уточнила Захарова, «были разработаны тезисы, которые были предложены СМИ Великобритании для использования в своих материалах. Из этих тезисов и сюжетов я могу озвучить такие: якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов».
«Мы призываем иностранных болельщиков не поддаваться этой пропаганде, пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи и действительно в реальности имеют возможность почувствовать гостеприимство, сравнить инфраструктуру и посмотреть на те недостатки, которые есть реально, а не через призму пропагандистских материалов», – заявила официальный представитель МИД.
Этот призыв, как оказалось, созвучен настроениям многих футбольных болельщиков и на самом «Туманном Альбионе». Об этом свидетельствует, например, специальная редакционная статья навстречу предстоящему матчу между «Селтиком» и «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы, которая появилась на популярном неофициальном сайте фанатов шотландского клуба Celtsarehere:
Превратные представления о России и реальность
После того, как стало известно, что в плей-офф Лиги Европы «Селтик» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, российский клуб в своем твиттер-аккаунте разместил ссылку на краткий, удобный путеводитель в помощь шотландским болельщикам, собирающимся посетить предстоящую игру в этом красивом городе.
Hey @celticfc fans, we're looking forward to welcoming you all to #SaintPetersburg and to our amazing new @spb_stadium (which is nice and warm and with a roof!)— FC Zenit in English (@fczenit_en) 11 декабря 2017 г.
Here's also a handy guide to visiting our city, see you in February https://t.co/GNGOeVJpEs #ZenitCeltic #UELdraw pic.twitter.com/RggZRFOuc1
И сам твит, и справочный обзор, на который там давался линк, замышлялись в качестве приветливого жеста, но реакция на них в некоторых случаях оказалась совсем недружественной. Хотя многие болельщики были благодарны питерцам за инициативу, нашлись и те, кто ответил в духе, который вообще-то принято считать ксенофобией.
«Ваши ультрас налетят на нас и перережут», «Пожалуй, я воздержусь от поездки: на мой вкус, там у вас с расистами явный перебор», – комментарии такого рода испортили всю атмосферу обсуждений данной темы. Поклонники «Зенита» предлагали нам радушие, обещали и накормить, и напоить, приглашали, в общем, хорошо провести время – а некоторые из наших в ответ полезли из кожи вон, чтобы своей ненавистью обдать приглашающую страну, клуб и людей, оказывающих знаки гостеприимства.
Ко всему прочему, шотландское издание Sun вышло с сомнительной статьей о том, что группа фанатов «Зенита» планирует разгромить Глазго. Множество местных СМИ, похоже, только и заняты тем, чтобы найти и опубликовать любой негатив в адрес «Зенита», вероятно, чтобы отпугнуть болельщиков «Селтика» от поездки в Россию. Позитивные новости, например, сообщения о принимаемых эффективных мерах для обеспечения надежной безопасности и классной атмосферы вокруг матча, полностью игнорируются.
Парадокс в том, что уровень ксенофобии, насаждаемый такого рода средствами массовой информации и персонажами, во много раз превышает ее концентрацию в обществе в целом. И виноваты в этом не обычные люди, которым насильно навязываются превратные представления, а масс-культура и прочие «властители умов» из той же категории. Извращенные взгляды на Советский Союз (в прошлом) и Россию (ныне) уходят корнями во времена «холодной войны». Роль «плохих парней» тогда была неизменно закреплена за русскими. Киношные злодеи, враги героев комиксов, коммуняки-бандиты – кем только их не изображали. К сожалению, все это продолжается и сегодня, уже после завершения «холодной войны».
Мейнстримные медиа живописуют всю огромную Россию как отсталую, бедную страну третьего мира, заселенную неотесанными дикарями и расистами, ненавидящими любых иноземцев. В действительности же, Россия – развитое государство (не хуже любого другого в Европе), в котором проживают очень приятные люди и которое радует множеством красивейших видов.
Следует признать, что там существуют и расизм, и ксенофобия, но не в таком масштабе, который сильно превышал бы их распространение в других странах. Италия и Франция, например, считаются одними из самых лакомых выездов в футбольном мире, но проявления расизма на поле там значительно заметнее. Антисемитские символы, расистские баннеры и прочие оскорбительные вещи – привычное явление на футболе по всей Европе.
Россию часто обвиняют в распространении расистских выкриков с трибун, но на самом деле их стало гораздо меньше в последние годы. Искоренение расизма – одна из приоритетных целей, которую поставил перед собой Российский футбольный союз (РФС). Недавно там назначен специальный инспектор по борьбе с расизмом в футболе. Частота других проявлений расизма также неуклонно снижается и в ближайшие годы должна быть доведена до уровня, не превышающего тот, который наблюдается в ведущих чемпионатах.
Что касается безопасности и гостеприимства, на этот счет вообще не должно быть никаких опасений. На каждую игру (включая матчи в рамках европейских турниров) отряжается большое число полицейских со специальным снаряжением, а временами и военнослужащих. Улицы перекрываются, и власти делают все от них зависящее, чтобы обеспечить каждому зрителю удобный и быстрый проход и выход со стадиона.
Хлебосольство тоже гарантировано. Несмотря на широко распространенное заблуждение, россияне обычно предупредительны и дружелюбны. В Санкт-Петербурге вы найдете массу заведений, где можно выпить и перекусить за недорого. Общее впечатление от пребывания там ничем не отличается от любого другого крупного города в Европе.
Но это еще не все, о чем необходимо сказать. Большинство из тех, кто постит злобные комменты, не отдает себе отчет, как это отражается на тех, кто находится внутри российского футбола. В своих абсурдных предположениях насчет того, чем может обернуться поездка в Россию, эти комментаторы основываются в основном на том, что они прочитали у других или услышали на стороне. Вот и получается, что дружеские жесты наталкиваются на стену непонимания, а в ответ рождается антагонизм. Если он где-то находит выход, это становится поводом для новых нападок на Россию для СМИ и общества.
Возможно, эта статья покажется кому-то пропагандой, к тому же слишком надуманной, но это наш искренний призыв к болельщикам «Селтика». Это призыв всем дружно отправиться в Санкт-Петербург и попробовать Россию на вкус каждому для себя. Слепая ненависть и безосновательное критиканство никому еще не приносили пользы. Это особенно справедливо в отношении тех, кто стремится улучшать жизнь вокруг себя. Россия и ее футбольная система как раз пытаются такие улучшения осуществить. Отгораживаться от них путем изоляции никак этому не поможет.
Так что желаем всем удачи и феноменального времени в Санкт-Петербурге!
P.S. Реагируя на анонс этой статья в твиттере, одно из объединений болельщиков «Селтика» – Blantyre Commercial No. 1 Celtic Supporters Club – в своем официальном аккаунте поместило такой отклик: «Наша поездка на московский «Спартак» была потрясающей. У него замечательные болельщики, и они нас сами довезли на метро до стадиона. Мы было решили, что все изменится после игры, которую мы неожиданно выиграли, но они снова показали себя с самой чудесной стороны. Так что теперь ждем выезд на санкт-петербургский «Зенит» с нетерпением».
Spartak was an amazing trip. The fans were brilliant and took us up to the match on the metro. Thought it might have been different after the game given we won unexpectedly but again they were brilliant. Looking forward to Zenit #cosmosCSC https://t.co/OGGVUMclk1— Blantyre Commercial (@BCommyCSC) 12 января 2018 г.