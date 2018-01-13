Цены на проживание в городах, где пройдут матчи футбольного мундиаля, выросли в несколько раз. «Советский спорт» сравнивает и калькулирует.

Очень многие блогеры публикуют в эти дни нечто вроде мониторинга цен на аренду жилья в провинциальных городах.

Если сравнить цены с популярного у всех путешественников ресурса Booking.com и сроком проживания взять период от первого до последнего матча в каждом из городов (от 12 матчей и больше), то вот что выходит.

Самые астрономические цены из всех городов-хозяев ЧМ оказались в Саранске. Самый дешевый вариант там – 14,3 тыс. руб. с человека в сутки, или 400 тыс. руб. за 14 ночей с 15 по 29 июня.

Вот совсем фантастические предложения:

– Интересно, на что эти люди рассчитывают? На то, что друзья Депардье приедут к ним кутить? – пишет, к примеру, известный блогер Илья Варламов.

В Волгограде в дни чемпионата за аренду просят минимум 3,5 тыс. руб. с человека в сутки, студию можно снять за 19,8 тыс. руб. за день, пишут ресурсы, анализирующие эти цены.

В Екатеринбурге минимальная цена аренды жилья в дни чемпионата составляет 1,5 тыс. руб., есть предложения за 8 тыс. рублей, что, по информации блогеров, в четыре раза дороже обычного.

В Казани самый дешевый вариант обойдется в 2,2 тыс. руб., однако почти все жилье уже забронировано, а оставшееся невероятно дорого.

В Сочи за 24 ночи просят 14,4 тыс. руб., или 300 рублей с человека в сутки.

– Почему в Сочи так дешево? Думаю, именно потому, что это город-курорт. ЧМ придется как раз на пик туристического сезона. Все отели, хостелы и частники будут биться между собой за отдыхающего. Антилидерство Сочи в этом рейтинге дороговизны говорит еще и о том, как не развита сеть гостиниц и хостелов в некурортных городах России. Отсутствие нормальной конкуренции позволяет провинциальным гостиницам советского типа завышать цены в три-четыре раза, – поясняет блогер.

Но все-таки круче всех – мордовская столица! «Особенно радует Саранск, на долю которого выпало лишь три матча группового этапа (один из них – настоящая заруба Панамы с Тунисом). Все-таки не зря турнир отобрали у Краснодара, теперь он в надежных руках»? – иронизируют наши коллеги из одного из спортивных СМИ.