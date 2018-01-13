В принципе, у журналистов не принято переходить на личности, когда речь идет о коллегах. Можно выпустить критические стрелы, в крайнем случае, во владельцев какого-либо холдинга. Но делается это а) если они заслуживают этого, б) так, чтобы не задевать коллег-журналистов и такие же издания. Но раз уж сегодня на одном интернет-портале вышла статья, где «Советский спорт» обвиняется в том, что он раскачивает лодку и публикует недостоверную информацию, то промолчать нам, как кажется, не с руки.

Первое и главное. Тактика «отмолчимся, а там само пройдет», не работает. Осенью 14-го, когда вышел первый фильм Хайо Зеппельта, его назвали пропагандистской поделкой Запада. И на первое отстранение мордовских ходоков также махнули рукой.

В мае 15-го после триумфа в Мурсии Чегин в Саранске уверенно возвещал о том, что Западу не удалось нас сломить. Однако второй волной допинг-скандала смыло Чегина, а последующими – и весь русский спорт. Чуть не под самый корешок. Сломить не удалось, а сломать получилось.

И много кто говорил так, как сейчас наши коллеги. Ольга Скабеева, к примеру, гонялась за Зеппельтом с микрофоном, обличая того во вранье. Чем все кончилось, напомните? Кончилось недопуском паралимпийцев в Рио и «нейтральным» допуском в Пхенчхан. Но мы продолжали настаивать на одном – наша вина не доказана, это все политика.

Поэтому говорить о том, что список WADA, составленный из русских футболистов – это, дескать, полная фигня и ни к чему не приведет – чистой воды самоуспокоение. (Нагнетать и говорить о том, что теперь мы пролетим мимо ЧМ-2018, тоже никто не собирается – потому что это уже будет чистой воды истерика).

Наша позиция – не с какой-либо из сторон баррикад. Да, есть «наши». Но есть и «правда». Правда, которая может не нравиться ни тем, ни другим. Именно поэтому и различные анонимные каналы в телеграме, и довольно уважаемые издания, подвергают ее критике. Поверьте, мы список не с потолка взяли, и говорить о том, что ваш – единственно верный, право, несерьезно.

Причем то, что наши материалы привели в бешенство людей, близких к РУСАДА и Минспорту – это свидетельство того, что мы близки к истине. Многие чиновники виновны в крахе русского спорта. Они будут защищаться и говорить о своей невиновности до последнего вздоха. А тех, кто мог проговориться, уже убрали, только Родченков, к несчастью для них, успел убежать.

А мы продолжаем настаивать: просто так ничего не бывает. И не важно, был ли от допинга результат. Некоторые настаивают на том, что если бы употребляли – в Бразилии результат был бы другой. Дело в другом: может, и самого применения-то близко не было – во многих случаях подозревают просто в сокрытии/подмене проб. Кому и зачем это понадобилось – вопрос для отдельной статьи.

Решит степень виновности наших футболистов только комиссия. В ряд с Маклареном, Освальдом и Шмидтом встанет какая-нибудь четвертая фамилия, которая тоже скоро станет нарицательной и навязшей в зубах. И возможно, на этот раз решение будет в нашу пользу. Надеяться на лучшее никто ведь не запрещает.

Но готовиться нужно к худшему. Чтобы потом не делать удивленное лицо.