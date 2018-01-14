Гол Пабло Форнальса принес «Вильярреалу» первую в истории гостевую победу над «Реалом» - 1:0! Этого могло не быть, ведь еще весной Форнальсом интересовался сам «Реал».

В прошлом сезоне Форнальс играл за «Малагу». И делал это успешно: будучи центральным полузащитником, в 32 матчах чемпионата Испании он забил шесть голов и сделал две голевые передачи. По информации Superdeporte es, им интересовались сразу два суперклуба - «Реал» и «Арсенал». Но ни один из них не рискнул платить за хавбека 12 миллионов евро. В итоге 21-летний полузащитник оказался в «Вильярреале» - клубе, где начинал карьеру. Поводов жалеть у него нет: он не только стал ключевым игроком новой команды, но и уже показал себя в полной красе «Реалу»!

ГЛАЗ-АЛМАЗ

На «Сантьяго Бернабеу» Форнальс был лидером «Вильярреала». Ему удалось затмить даже Карлоса Бакку. Любопытный факт: «Вильярреал» использовал схему 4-2-3-1, а единственным игроком из атакующий четверки, кто доиграл матч до финального свистка, стал Форнальс - остальные были заменены. И атакующий полузащитник свое долгое пребывание на поле оправдал голом: на 87-й минуте он перекинул Кейлора Наваса. При этом футболист не потратил ни одного касания на обработку мяча - в противном случае вратарь мог успеть вернуться в ворота. В одном эпизоде весь Форнальс: быстро соображающий и техничный футболист.

Contra ataque de ALMANAQUE e golaço de cobertura na vitória do Villareal! Que fase do Real Madrid... pic.twitter.com/tF7zl51hYL — Além do Futebol (@AlemdoFut) 13 января 2018 г.

Хавьер Кальеха не мог заменить Форнальса, так как он вел игру. За матч Форнальс сделал 43 передачи - отличный результат для атакующего полузащитника, выступающего против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Поражает точность: 88,4%! Сразу трижды творец выводил на удар партнеров.

Кроме гола, в матче случились еще два показательных момента, которые характеризуют Форнальса лучше всяких слов: он выдавал проникающие передачи партнерам, когда зритель даже подумать о них не успевал - компьютерная быстрота! В первом тайме адресатом такой передачи (она еще и была выполнена внешней стороной стопы!) стал Карлос Бакка, после перерыва - Самуэль Кастильехо. С учетом наличия подобных эпизодов высокая точность передач Форнальса вдвойне поражает воображение.

Крутой матч на «Сантьяго Бернабеу» - новая глава во взаимоотношениях Форнальса и «Реала». А началось все 26 сентября 2015-го - Пабло в гостевой игре против «королевского клуба» дебютировал в примере! Ему было 19 лет. Матч завершился со счетом 0:0.

«Я ВИЖУ В НЕМ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Когда «Малагу» в прошлом сезоне тренировал Мичел, то не скрывал своего восхищения Форнальсом: «Я испытываю близость к нему. В этом игроке я вижу очень большие возможности. Мальчик без устали работает и стремится к прогрессу. Он знает, что футбол длится недолго и не дает сопернику ни минуты покоя».

Мичел и Форнальс поработали вместе всего три месяца. Футболист покинул летом «Малагу», так как ее начали разбирать по запчастям - вратарь Карлос Камени перебрался в «Фенербахче», полузащитник Игнасио Камачо - в «Вольфсбург», а нападающий Сандро Рамирес - в «Эвертон». Все эти футболисты в прошлом сезоне входили в пятерку лучших в «Малаге» по количеству проведенных на поле минут в чемпионате Испании. Как и Форнальс. Поэтому он тоже решил не задерживаться в клубе.

Мичел не был рад тому, что Форнальс ушел. Но и зла на игрока не держал: «Нас покидает еще один игрок - Пабло. - написал Мичел в твиттере. - Он попрощался со всей своей честностью и человечностью: у него были слезы грусти».

Время показало, что полузащитник был прав, что ушел: «Вильярреал» в нынешнем сезоне сражается за еврокубковые места, а «Малага» застряла в зоне вылета. Мичела, кстати, уволили. Что интересно, в тот день, когда Форнальс феерил на «Сантьяго Бернабеу». Не стоило ли ему тоже летом уйти?

«МОЯ СЕМЬЯ БЫЛА НА СТАДИОНЕ!»

Прямо сейчас «Вильярреал» - идеальное место для карьеры Форнальса. Во-первых, потому что он молод и ему нужна игровая практика, а здесь он ее имеет. В «Реале», решись Мадрид на трансфер, так часто хавбек бы не играл. А играет Форнальс часто - по количеству проведенных на поле минут (1525) он в своей команде уступает лишь полузащитнику Родриго Касканте (1665). Во-вторых, потому что это место для футболиста родное - с 2003 (с семи лет) по 2008 годы он был в структуре «Вильярреала».

Лучший матч в сезоне-2016/17 Форнальс провел против «Валенсии» (2:2) - сделал дубль. После игры спортсмен признался, что подобное ему удалось, так как на стадионе сидела его семья - он видел всех, когда забивал. Эта история - наглядный пример того, как важна для него зона комфорта. «Вильярреал» в этом плане - лучшее место из возможных: игрок получает постоянную практику в сражающейся за высокие места команде.

Кроме «Вильярреала» в детские годы Пабло играл за «Кастельон» - это команда из его родного города Кастельон-де-ла-Плана. Он со свойственной ему теплотой говорит об этой команде: «Я из Кастельона. Мои друзья играют там. Мой дед был вратарем. Жаль, что команда играет в четвертом дивизионе. Но вызывает восхищение количество болельщиков на стадионе - 12000-13000 зрителей!».

«ТОЛЬКО МАМА ЗВОНИЛА ВОСЕМЬ РАЗ!»

Форнальс уже дебютировал за сборную Испании - в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины (3:1) прошлой весной. Он провел на поле всего семь минут, но их не забыть: «Это был волшебный момент. Когда меня вызвали в сборную, я вез сестру в аэропорт. Ей позвонила моя мама и сказала, что меня вызвали в сборную. Я посмотрел на телефон и увидел кучу пропущенных звонков. Только мама звонила восемь раз! Был звонок от папы, друзей… Так неожиданно было».

Футболку с того матча Пабло сохранил себе на память. Как и все майки с дебютных матчей за свои команды. В других встречах спортсмен меняется экипировкой с соперниками. Но меняться предпочитает либо с любимыми или действующими в похожем стиле футболистами, либо с друзьями. К первой категории относятся Бускетс и Иско. Действительно, эти два игрока похожи на хавбека «Вильярреала» - быстрым мышлением и ювелирным пасом.

Играя в «Малаге», Форнальс признался, что его дядя купил большой телевизор в гараж - чтобы большой компанией болеть за любимца. В такой ситуации играть плохо Пабло просто не имеет права. Как и сидеть в запасе. Ну, точно: «Вильярреал» на данный момент - идеальная для него команда.

Шанс пойти на повышение у него будет. Потому что он фанатик. Когда журналист AS спросил его о занятиях в свободное время, не считая футбола, то игрок ответил следующее: «Я люблю посидеть со своей девушкой за чаем, погулять с собакой и… смотреть много футбола». Футбол - то, чему он отдает себя без остатка.