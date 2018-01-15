Дзюба в «Уфе» – это очень похоже на правду

Главной историей трансферного окна в России станет поиск новых команд для Олега Шатова и Артема Дзюбы. Теперь это официально: весь «Зенит» уже в Дубае, уже тренируется, а они с основным составом на сбор не полетели. Неважно даже, сказали им об этом в клубе заранее (наверняка) или они действительно узнали про такое решение главного тренера от инсайдеров из СМИ. Важно, что оба уже никак не влияют на факт: весной в «Зените» они играть не будут.

Шатову найти удобный и приятный вариант будет гораздо проще, чем Дзюбе. Олег – гораздо более универсальный атакующий игрок, при хорошем собственном состоянии и как минимум ровных отношениях с тренером он способен быть полезным в любой схеме и при любых принципах игры. Шатов одинаково подходит и «Краснодару», и ЦСКА, и условным «Динамо» с «Ростовом».

Дзюба должен быть более требователен в выборе клуба, ему точно нужен обстоятельный разговор с тренером о роли в командной игре и основных методах атаки. Конечно, ни в одной команде РФПЛ нет Халка, но лучший вариант для форварда все-таки существует – это «Уфа». Там играют не на пике яркости, но рационально. Там Дзюба будет главной звездой с гарантированной практикой. И там есть Сергей Семак, с которым у Артема давнее знакомство по «Зениту».

Геннадий Орлов в эфире Радио «Зенит» уже подтвердил, что такое развитие – не фантазия, а вариант, который уже прорабатывается. По его словам, Дзюбу из Уфы зовут. Как известно, Орлов весьма близко общается с руководителями «Уфы», именно он давал уфимцам номер телефона Семака, чтобы те предложили Сергею пост главного тренера. Поэтому инсайду о возможности Дзюбы уйти в «Уфу» стоит верить. К тому же между клубами существуют дружеские отношения, а «Уфа» – не прямой конкурент «Зенита» в премьер-лиге.

Кроме того:

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