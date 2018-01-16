Мы расспросили экспертов о возможной смене клуба некогда футболистами основного состава сборной России.

«ШАТОВ СМОТРЕЛСЯ БЫ В «СПАРТАКЕ»

Анатолий Бышовец – бывший главный тренер «Зенита»

– По какой причина Шатов и Дзюба не попадают в основной состав?

– На мой взгляд, они проигрывают конкуренцию одноклубникам. Вторая причина связана с тренером. Они никак не вписываются в схему Роберто Манчини, и, по-моему, они сами в этом виноваты. Шатов и Дзюба перестали бороться за свои места на поле. Наверное, они думают, что, раз за их плечами есть определенный опыт, титулы, то им уже не нужно ничего доказывать. Это в корне неправильная позиция. Нужно соответствовать требованиям Манчини, уметь перестраиваться. Кокорин сумел подстроиться, а они – нет.

– Может, им стоит перейти в другие клубы?

– У меня нет сомнений в профессиональных качествах этих хороших футболистов. Я уверен, они могут играть по-прежнему на высоком уровне, поэтому пригодятся в любом клубе РФПЛ. Шли разговоры, что Дзюба мог оказаться в «Локомотиве», это был бы хороший вариант для него. Но, видимо, что-то не сложилось. Шатов неплохо смотрелся бы в «Спартаке».

– Игроки рискуют пропустить домашний ЧМ-2018?

– Считаю, что отсутствие игровой практики в «Зените» никак не скажется на их положении в сборной. Но я бы посоветовал всерьез проанализировать свои ошибки, чтобы любыми путями вернуть себе место в «Зените».

«МАНЧИНИ НЕ НУЖНЫ ДЕБОШИРЫ»

Алексей Сафонов – футбольный агент

– Шатов действительно не подходит Манчини?

– Олег не вписывается в игровую концепцию тренера, хотя футболист он очень интересный, универсальный. Это нормальное явление. Один специалист видит тебя в основном составе, другой – нет. В европейском футболе это довольно частое явление. В свое время Жозе Моуринью не видел Модрича в основе «Реала», но прошло время, и Лука стал лучшим игроком Лиги чемпионов. Плюс у Шатова были конфликты с прессой.

Наверняка, Манчини не нужны дебоширы. Я вообще не вижу в этом никакой трагедии. «Зенит» каждый год выкидывает по 5-6 футболистов из своих рядов.

– Игроки рискуют пропустить чемпионат мира?

– Не исключаю, что Мутко может подключиться, и в интересах сборной постарается пролоббировать интересы Дзюбы и Шатова, чтобы тех отдали в аренду, например. Эти игроки, безусловно, могут вписаться в любой клуб. Но захочет ли «Зенит» им доплачивать? Никто же не будет Дзюбе давать 3,5 миллиона евро. Финансово этих футболистов никто не потянет.

– А европейские клубы?

– На запад им тоже не вариант уезжать. Знаю, что тому же Дзюбе предлагали уехать, он не согласился. Артем и Олег подошли бы, например, ЦСКА, но им никто не будет платить такие деньги. История с «Локомотивом» для Дзюбы закончилась: выздоровел Ари, есть Фарфан, поэтому вряд ли железнодорожники захотят приобрести Артема.

«НУЖНО УЕЗЖАТЬ В АРЕНДУ»

Дмитрий Булыкин – советник президента ФК «Локомотив»

– Мне сложно дать ответ, почему эти эти футболисты не играют в «Зените». Для этого нужно быть внутри клуба и знать все детали. С другой стороны понятно, что игроки хотят хороших условий, в то же время они хотят часто получать игровое время, особенно если ты являешься боевой единицей сборной России.

– Ну и что им делать?

– В условиях, когда тренер не видит тебя в составе, а руководство не может на это никак повлиять, выход один – уезжать в аренду. Я думаю, что идут переговоры с клубом, с агентами игроков. Однако решение, видимо, пока не найдено.

– Кому бы подошли Шатов и Дзюба?

– Любому клубу первой пятерки. Вопрос только в их амбициях, условиях, потому что кроме «Зенита» им никто не может столько платить. В этом проблема.

По Дзюбе были переговоры по поводу его перехода в «Локомотива», это ни для кого не секрет. Но опять же, существует экономический барьер, и в нашем клубе решение по приобретению того или иного футболиста принимается не одним человеком. В этом участвуют все: и тренер, и президент, и спортивный директор.