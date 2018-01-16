«Манчестер Юнайтед» разгромил на своем поле «Сток Сити» (3:0), на тренерском мостике которого дебютировал 48-летний шотландский специалист Пол Ламберт, и вышел на чистое второе место в чемпионате Англии.

МХИТАРЯН ОПЯТЬ В ЗАПАСЕ

Футболистам «Сток Сити» не позавидуешь. Мало того, что после половины сезона команда идет в зоне вылета и лишилась главного тренера Марка Хьюза, так еще и дебют нового наставника Пола Ламберта пришелся на матч против «Манчестер Юнайтед», мотивированного первым поражением в сезоне своего соседа из «Сити».

Для хозяев главным событием к стартовому свистку стало возвращение нападающего Ромелу Лукаку, восстановившегося после повреждения, полученного в матче с «Саутгемптоном». А вот Генрих Мхитарян второй матч подряд остался в запасе. Жозе Моуринью перед игрой даже не скрывал, что в данный момент не рассчитывает на армянского полузащитника.

– Это был выбор игроков, которые на 100% думают о «Манчестер Юнайтед». У которых нет сомнений по поводу своего будущего, – подчеркнул португальский специалист.

ПОГБА ДЕЛАЕТ РАЗНИЦУ

«Красные дьяволы» уверенно начали встречу и уже на 9-й минуте открыли счет. Поль Погба нашел на правом углу штрафной гостей Луиса Валенсию. Эквадорец раскачал Джоша Тимона, чуть сместился в центр и классным ударом закрутил мяч в дальний верхний угол.

Гостей пропущенный мяч не смутил, и они ответили манкунианцам несколькими довольно острыми атаками, одна из которых включала в себя красивый удар через себя в исполнении Шердана Шакири. Дважды здорово подключался к атакам из глубины центральный полузащитник «Стока» Стивен Айрлэнд, но и ему отчаянно не хватало точности.

Подопечные Ламберта здорово использовали достоинства высоченного Питера Крауча, маячившего в центре чужой штрафной. Мяч доставлялся на фланг, после чего неизменно следовала передача на форварда, который пытался скинуть его кому-нибудь из партнеров. Особенно усердствовал на правом фланге Шакири, здорово взаимодействовавший с защитником Морицем Бауэром. Тем самым, который только что приехал в АПЛ из казанского «Рубина». Для австрийца матч против «МЮ» стал дебютным в футболке «гончаров».

«Юнайтед» отвечал сопернику своими атаками. В них главным действующим лицом стал Погба, на которого были возложены функции по управлению игрой. С чем француз блестяще справлялся, чередуя длинные диагонали с коротким перепасом. Кроме того, он регулярно смещался на правый фланг, помогая Хуану Мате и Антонио Валенсии создавать там численное преимущество. Отсюда и пришел второй гол в ворота Джека Батлэнда, и 24-летний полузащитник стал его непосредственным творцом. На сей раз он ассистировал Антони Марсьялю, мастерски уложившему мяч в правую от себя «девятку» метров с 23.

В концовке тайма Де Хеа спас «Юнайтед» после прицельного удара Шакири в угол с линии штрафной, и свисток на перерыв болельщики хозяев встретили с большим воодушевлением. Все-таки впечатление от игры «МЮ» осталось неоднозначное. Подопечные Моуринью хотя и вели в счете, в целом на победу с разницей в два мяча точно не наиграли. Что подтверждает и статистика ударов (в створ) по итогам первых 45 минут: 8 (4)-7 (3) в пользу «Стока».

МОУРИНЬЮ ВЕРИТ В ЛУКАКУ

Моуринью не зря высоко ценят за его прагматизм и умение сделать результат. Получив необходимое преимущество, в перерыве он внес нужные коррективы, и во втором тайме «МЮ» перекрыл гостям кислород на флангах и прибрал мяч себе.

Второй тайм начался с очередного блистательного паса Погба на ход Марсьялю. Форвард вышел один на один с Батлэндом и пытался его перекинуть, но последний был к этому готов и не позволил хозяевам довести счет до крупного.

А вот Лукаку до 65-й минуты и вовсе не имел моментов для того, чтобы забить. Да и тот, что имел, запорол. Все-таки он смотрится каким-то инородным телом в построениях команды Моуринью. Это можно было бы объяснить тем, что он только летом пришел в команду, но это не помешало ему забить семь мячей в семи первых матчах чемпионата Англии в нынешнем сезоне. А в следующих 14 встречах он отличился лишь трижды.

Но Жозе верит в своего бомбардира и продолжает ставить в основу несмотря ни на что. И в конце концов форварду все-таки удалось отличиться, хотя к тому моменту гости уже практически не бежали назад.

В концовке «МЮ» откровенно куражился над соперником и мог не раз огорчить Батлэнда, но голкипер яростно бился до последних секунд и не позволил хозяевам увеличить счет.

За полчаса до финального свистка Ламберт дал российским болельщикам присмотреться к полузащитнику сборной Египта Рамадану Собхи. Правда, в отведенное время он ничем интересным не запомнился.

В целом, несмотря на блеклую игру в первом тайме, «Манчестер Юнайтед» именно в первые 45 минут сделал результат, после чего не позволил сопернику даже мечтать о том, чтобы спасти хотя бы ничью, вчистую переиграв подопечных дебютировавшего на тренерском мостике «Сток Сити» Пола Ламберта. Гости понравились своей игрой до перерыва, но все же видно, что шотландскому специалисту предстоит еще много работы.

Моуринью после этой победы сможет разглядеть маячащую впереди спину Хосепа Гвардиолы, однако отвыв «Сити» все еще составляет 12 очков, которые «горожане» не имеют права разбазарить. Тем не менее, в чемпионате Англии появилась хоть какая-то надежда на некое подобие чемпионской гонки. И это хорошо.