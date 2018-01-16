Экс-нападающий сборной России стал послом чемпионата мира-2018 от Ростова-на-Дону, где долго выступал и работал тренером. В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» он вспомнил первый увиденный чемпионат мира, объяснил, почему верит в сборную России и сравнил российских раков с зарубежными лобстерами.

«СЕРТИФИКАТ ВРУЧИЛИ ПЕРЕД МАТЧЕМ СО «СПАРТАКОМ»

– Дмитрий, какой чемпионат мира вы увидели по телевизору впервые?

– ЧМ-1986 в Мексике. Мне было 9 лет. Помню, очень сильно сыграла сборная СССР. Она могла пройти далеко по турнирной сетке, но обидно проиграла в 1/8 финала Бельгии. Мне кажется, это была одна из самых сильных команд в нашей истории.

– А могли попасть в состав сборной России на чемпионат мира-2002, который прошел в Японии и Южной Корее?

– Какой смысл сейчас рассуждать? Команду набирает тренер и это не обсуждается. А в сезоне-2002 я, помнится, стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

– Вы знали о том, что на чемпионате мира-2018 будут специальные послы?

– Ничего не слышал об этом до того момента, когда мне вручили специальный сертификат.

– Когда это случилось?

– В прошлом году. «Ростов» принимал «Спартак» и мне с полузащитником красно-белых и сборной России Денисом Глушаковым вручили стандартные сертификаты. Он же тоже наш, ростовский.

– Было какое-то волнение?

– Если честно, я больше волновался в ожидании матча с серьезным соперником. До стартового свистка оставалось пять минут. Но гордость точно почувствовал. Приятно, что тебя выбирают из множества кандидатов. Послами же у нас стали и телеведущие, и спортсмены, и артисты, и космонавты.

– В Ростове-на-Дону чувствуется приближение чемпионата мира?

– Конечно. Появился новый аэропорт, строится стадион, реконструировали мост. Много всего улучшается.

– Аэропорт удобный?

– Для нашего города – то, что нужно. Да, находится он дальше, чем старый, но в городской черте такой построить было нельзя. Добираться дольше, но плюсов больше, конечно.

– Хватит в Ростове-на-Дону гостиниц, чтобы принять команды, официальных лиц и болельщиков?

– Надеюсь на это. Думаю, все находится под контролем оргкомитета.

– Что еще будет проходить в Ростове-на-Дону кроме, собственно, матчей?

– Наверняка подготовят какие-то культурные мероприятия. Но это нужно спрашивать у оргкомитета или властей области.

– Какие достопримечательности посоветуете посмотреть в вашем городе?

– Центр города очень красивый, набережная. Те, кто сильно интересуется историей нашей страны, могут съездить в Старочеркасскую, старую казачью станицу. Там интересно и познавательно.

– Вареных раков все должны попробовать?

– Это даже не обсуждается (смеется), обязательная программа.

– Сами кушаете?

– Постоянно.

– Иностранцы не испугаются? Раки же такие страшненькие.

– Живых им показывать не будем. А вареные у нас не кусаются и не свистят тоже. Иностранные лобстеры выглядят пострашнее.

– Сколько стоит порция?

– Они же разные во всех ресторанах. А штука стоит, в среднем, около 50 рублей.

– Доступно.

– Но это сейчас. Что будет во время чемпионата мира, не знаю.

– Какая погода будет в Ростове с середины и до конца июня?

– Жары в это время обычно не бывает. Надеюсь, матчи пройдут в комфортной обстановке.

– Ростов примет один матч с определением супер – Бразилия – Швейцария 17 июня. Пойдете?

– Постараюсь. Но, повторюсь, на чемпионате мира почти все встречи будут супер.

– Вы планируете во время чемпионата мира быть в Ростове?

– Хочется посетить как можно больше матчей.

– Есть предпочтения?

– Любой болельщик, думаю, мечтает увидеть игру фаворитов – Бразилии, Германии, Франции, Португалии... Также хочу посмотреть как можно больше стадионов. Особенно те, которые будут сдаваться уже в этом году. На тех, что построены, я успел побывать.

– Знаете других послов ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону?

– Не всех, наверное. Футболист Денис Глушаков, телеведущие Виктория Лопырева и Дмитрий Дибров, борец, олимпийский чемпион Вартерес Самургашев.

«С ИСПАНИЕЙ РОССИЯ ВЫГЛЯДЕЛА ПОЛУЧШЕ»

– Вы были на жеребьевке чемпионата мира-2018 в Кремле?

– Да, и мне очень понравился процесс. Интересно смотреть за реакцией людей при выборе соперников.

– С Пеле, Марадоной, другими звездами мирового футбола удалось пообщаться?

– Не пересекались. Если бы оказались на одном мероприятии, наверное, попросил бы сфотографироваться.

– Расстроились, что не удалось?

– Ничего страшного.

– Что думаете о группе А, где будет играть сборная России?

– Это – неплохой вариант, но нужно понимать, что слабых соперников на чемпионате мира не бывает. Возьмем тот же Египет. В этой команде играет лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах. А мы все два раза в неделю видим, что он вытворяет в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. В любом случае просто не будет. И точно придется столкнуться с давлением болельщиков, прессы.

– Из группы выйдем?

– Это – первоочередная задача. Но футбол – игра непредсказуемая.

– Как оцените последние результаты сборной России?

– С Аргентиной выглядели достойно и вполне заслужили ничью. Но получилось обидное поражение. А в игре с Испанией сборная России выглядела получше. Поэтому в будущее смотрю с оптимизмом.

– Сейчас вы в футбол играете?

– Крайне редко. В прошлом году, когда входил в штаб «Ростова», постоянно выполнял игровые упражнения, заменял в двусторонних играх кого–нибудь из травмированных. Но и сейчас стараюсь держать себя в форме.

– В списке послов есть действующие футболисты – Игорь Акинфеев, Александр Анюков, Денис Глушаков, Денис Черышев, Эльмир Набиуллин, Сергей Рыжиков, а также те, кто завершил карьеру – Сергей Семак, Алексей Смертин, Дмитрий Черышев, Евгений Ловчев, Никита Симонян, Евгений Савин, Александр Кержаков... Могли бы составить сборную и сыграть, скажем, с Панамой или Тунисом?

– Сборную-то составим легко. А вот сыграть... Сколько Никите Павловичу Симоняну лет?

– 91.

– А Евгению Ловчеву?

– 68.

– Вот видите. У нас – разная степень готовности и вряд ли мы достойно сыграем с командой-участницей ЧМ-2018.

– А с командами Правительства, Госдумы или артистами?

– Не думал об этом. У всех во время чемпионата мира будут свои заботы. Но если предложат, отказываться не стану.