Нападающий Карлос Тевес получал в Китае 722 тысячи евро в неделю, а вернувшись в «Бока Хуниорс», рассказал, чем ему запомнились «каникулы».

«НЕ ПОНИМАЛ, ЧТО ДЕЛАЮ В КИТАЕ»

Семь месяцев назад 33-летний аргентинец решил отправиться на заработки в Китай и выбрал клуб «Шанхай Шеньхуа». За сезон он должен был получить 37,5 миллионов евро. В январе Тевес вернулся в «Бока Хуниорс» и поведал, как ему жилось в Азии. Оказалось, не очень весело.

Похоже, нападающий не воспринял китайскую лигу всерьез.

«Я в полном порядке, я же семь месяцев был на каникулах, – сказал Тевес аргентинскому каналу TyC Sports. – Когда я приземлился в Китае, тут же захотел вернуться в «Боку». Ничего страшного, что президент и тренер «Шанхая» меня критикуют. Я просто не понимал, что там делаю».

Тевес и правда ничего не делал. Он сыграл в 20 матчах и забил только 4 гола. Зато часто говорил, что уровень китайских футболистов очень низок. И стране понадобится еще лет 50, чтобы догнать ведущие чемпионаты. Китайцы же критиковали форварда за плохую физическую форму и нежелание играть в футбол.

О «каникулах» Тевеса высказывался и легендарный Диего Марадона. «Он просто набивает свой рождественский носок долларами прежде чем вернуться в «Бока Хуниорс».

«ДУМАЛ ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ»

Аргентинец также рассказал, не приходило ли ему в голову завершить карьеру сразу после китайской командировки. «Думал об этом. В футболе нужно биться и быть всегда готовым на сто процентов. Я дебютировал в 17 лет, сейчас мне 33. И я готов побеждать в каждом матче, готовлюсь к этому. Это сильно выматывает как в эмоциональном, так и физическом плане».

«Как много займет адаптация? Тело адаптируется быстрее всего. Сейчас хочу почувствовать тот голод до футбола, что ощущал, играя в своем районе. Мне нужно там побывать, встретиться с друзьями, пообедать вместе с ними. Люблю подобный опыт, он дает мне силы играть дальше».

Тевес уже в третий раз в карьере будет выступать за «боку», на его счету более 150 матчей за команду. И он надеется помочь ей успешно выступить в Кубке Либертадорес.