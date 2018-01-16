После проведения домашнего чемпионата мира по футболу 2006 году Германия подверглась обвинениям в даче взяток и откатах. Поверить в это было сложно, поскольку мы привыкли к немецкому порядку, дисциплине и чистоте помыслов. И все же факт остается фактом. В странной истории с присуждением Германии мундиаля теперь открылся новый интересный факт.

С 2002 по 2011 год вице-президентом ФИФА работал катарский чиновник Мохаммед бин Химмам. Как оказалось, именно на его счет от Германии поступило около семи миллионов евро в качестве «благодарности» за оказанную услугу. Немецкое издание Deutsche Welle поинтересовалось у бывшего функционера ФИФА о происхождении денег. На что катарец ответил с наивностью десятилетнего мальчика: «Да, 6,7 миллиона евро поступили на мой счет. Но я хотел бы знать, почему Германии было необходимо дать мне взятку за то, что она уже получила?», - сказал Мохаммед бин Химмам.

Абсолютно обыденное отношение к взятке. Так и хочется перефразировать и сказать: «Да это не взятка, а пост-оплатная система расчетов в ФИФА». После таких слов сомнения вокруг покупки тем же Катаром чемпионата мира по футболу 2022 куда-то странным образом улетучиваются. Все обыденно, чинно и размеренно.

На самом деле, бин Химмам – это лишь верхушка айсберга. В «грязных делишках» были замешаны и другие лица. Для начала вспомним, как развивались события. Изначально ожидалось, что за право проведения мирового первенства будут бороться две страны – Германия и Южная Африка. Тогдашний президент ФИФА бил себя в грудь и обещал чемпионат мира не кому-то, а самому Нельсону Манделе! Для Германии ситуация осложнялась тем, что голосование могло закончиться с ничейным счетом 12:12. И вот тогда уже на сцену бы вышел Блаттер и своим решающим голосом передал мундиаль в руки борца с апартеидом Манделы и его страны-мечты ЮАР.

Вот как описывает процедуру голосования в своей книге Эндрю Дженнингс, известный своими разоблачениями коррупции среди членов МОК накануне Олимпиады в Лиллехаммере 1994 года: «Во втором туре было 11-11. В этом туре Англия получила только два голоса и, таким образом, выбыла с танцпола. Один из этих голосов был подан Чарли Демпси из Новой Зеландии. Ему были даны полномочия от футбольного союза Океании голосовать за Южную Африку в случае, если Англия станет неактуальной. Это означало, что соотношение голосов по-прежнему должно было бы быть равным, если второй голос достанется Германии».

Как пишет Дженнингс, в последнем туре голосования счет вдруг стал 12:11 в пользу Германии. Значит, кто-то из членов Исполкома просто не проголосовал? Этим «кем-то» был тот самый новозеландец Чарли Демпси, который покинул зал и уже был готов отправиться домой. Сам член Исполкома из Новой Зеландии позже рассказал, что испытывал чудовищное давление на себя со всех сторон. Он заявил, что хотел отдать свой голос за Южную Африку, но в последний момент по совету адвоката решил отказаться от голосования.

Дженнингс пишет, что по утвержденному плану Демпси должен был уйти из зала, отправиться в гостиницу Dolder Grand Hotel, забрать чемоданчик с 250 тысячами долларов, поехать в аэропорт и навсегда забыть о голосовании. С того момента пошли слухи, что Демпси подкупил никто иной, как вице-президент немецкого комитета по проведению чемпиона мира Федор Радманн! Кстати, в то время он работал под началом президента комитета Франца Беккенбауэра и был его ближайшим другом и соратником.

В секретной операции по присвоению чемпионата мира были также замешаны глава концерта Adidas Луис Дрейфус и Андреас Абольд. Комиссия по проведению чемпионата мира в Германии, по данным Spiegel, создала тайный фонд подкупа чиновников ФИФА. А Луис Дрейфус как раз-таки и перевел в него те самые 6,7 миллиона евро, которые в дальнейшем достались Мохаммеду бин Хаммаму.

Немецкий футбольный союз сам провел расследование и заявил, что исключать подкуп членов Исполкома исключать нельзя. Правда один из главных фигурантов коррупционных дел Франц Беккенбауэр продолжает все отрицать.

Трио Беккенбауэр – Абольд – Радманн выполнили свою задачу по обеспечению Германии чемпионатом мира и взялись за Южную Африку, которую «немножко обидели». Неспроста, наверное, троица вложила часть совместно заработанных денег в виноградник Lammershoek, расположенный именно в ЮАР. Кстати, один из сортов вина оттуда называется Libero № 5. Никаких ассоциаций не вызывает?

Начав помогать ЮАР, трио сумело выбить от ФИФА внушительную ссуду для, якобы, покрытия расходов южно-африканского футбольного Союза. Правда, как сообщает Deutsche Welle, финансы разошлись по счетам «предприимчивой троицы». Далее эти транзакции фигурировали в расследовании о подкупе членов Исполкома ФИФА во время голосования, которое выиграла Южная Африка.

Впереди у троицы были еще несколько «операций» по «доставке на дом» чемпионатов мира. Но это уже совсем другая история, связанная, кстати и с мировым первенством, которое пройдет в России этим летом.

Вообще, за фигурой Франца Беккенбауэра кроется немало противоречивых и скандальных историй, но этому стоит посвятить отдельную статью. Пока что ограничимся тем, что Мохаммед бин Хаммам просто недвусмысленно «сдал» своих подельников по делу Германии 2006. Кстати, на вопрос о том, имеет ли платеж отношение к выбору страны-организатора турнира катарец ответил так: «Я не знаю. Нет, конечно, я знаю, но, простите меня, только вы интересуетесь этим, больше никто». Конспирация? Не, не слышал.

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