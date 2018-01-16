Константин Рауш близок к переходу из немецкого «Кельна» в московское «Динамо» за 2 млн евро.

Пока футболист сборной России Константин Рауш вроде как переходит из «Кельна» в «Динамо» и готовится провести первый матч в жизни за российскую команду, мы решили вспомнить, кто еще за последние годы приезжал в премьер-лигу из Германии и чем это закончилось.

Есть для Рауша отличные примеры вроде Кевина Кураньи. Пугает другое – ближе всего к ситуации, в которой оказался Константин – Иван Саенко, переехавший в своей время из Германии в Россию, в свой первый российский клуб, в «Спартак». Все мы помним, чем это для него закончилось. Надеемся, что у Рауша сложится лучше

Кевин Кураньи

Откуда и куда перешел: из «Шальке» в «Динамо» бесплатно

Чем запомнился: Кевин переходил в «Динамо» в статусе настоящей европейской футбольной звезды. В России немец с панамским паспортом провел пять лет и оставил о себе только лучшие воспоминания. В России он провел 151 матч, в которых забил 56 голов и отдал 24 результативные передачи.

Где сейчас: Последним клубом нападающего стал «Хоффенхайм», контракт с которым у игрока истек летом 2016 года. В марте 2017 года Кураньи объявил о завершении карьеры.

Марко Топич

Откуда и куда перешел: из «Вольфсбурга» в «Крылья Советов»

Чем запомнился: Для Самары боснийский форвард марко Топич стал настоящей звездой. В этом городе он провел 61 матч, забил 19 голов и отдал 4 результативные передачи, после чего отправился покорять Подмосковье – в Раменское и местный «Сатурн». Там Топич был еще более результативным: 67 матчей, 20 голов и 5 голевых пасов.

Где сейчас: в 2011 году игрок завершил карьеру.

Мартин Штранцль

Откуда и куда перешел: из «Штутгарта» в «Спартак»

Чем запомнился: Штранцль в свое время был настоящей звездой нашей премьер-лиги. В «Спартаке» он отыграл 122 матча, забив 3 гола и отдав 4 результативных паса.

Где сейчас: 37-летний австрийский футболист завершил карьеру, проведя последний сезон в менхенгладбахской «Боруссии» в 2016 году.

Сабольч Хусти

Откуда и куда перешел: из «Ганновера» в «Зенит»

Чем запомнился: В «Зените» венгерский полузащитник был игроком основного состава. За три с половиной года он принял участие в 82 встречах, забив 12 голов и отдав столько же результативных передач.

Где сейчас: В январе 2018 года 34-летний Сабольч на правах свободного агента присоединился к венгерскому «Видеотону».

Сердар Таски

Откуда и куда перешел: из «Штутгарта» в «Спартак»

Чем запомнился: Сердар Таски переходил в «Спартак» за 4 млн евро, имея на своем счету полтора десятка матчей в сборной Германии. Звездой он не был, но считался отличным защитником. С тех пор и продолжает играть за красно-белую команду. Летом 2018 года его контракт со «Спартаком» подойдет к концу. За почти 5 лет футболист провел в составе красно-белых не так и много игр – всего 81 матч, забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи.

Где сейчас: продолжает выступления за «Спартак».

Хосе Мануэль Хурадо

Откуда и куда перешел: из «Шальке» в «Спартак»

Чем запомнился: За три года испанский центральный полузащитник успел сыграть в красно-белой форме в 77 встречах, забить 14 голов и отдать 11 результативных передач. В 2015 году «Спартак» выгодно продал воспитанника мадридского «Реала» в английский «Уотфорд» за 8 млн евро.

Где сейчас: теперь Хурадо вернулся на родины и выступает за «Эспаньол».

Карлос Эдуардо

Откуда и куда перешел: из «Хоффенхайма» в «Рубин»

Чем запомнился: На волне успеха «Хоффенхайма» казанский клуб согласился купить главную звезду той команду за 20 млн евро. Подписав контракт с огромной зарплатой, Карлос Эдуардо мучил «Рубин» долгие 6 лет. Из-за многочисленных травм он провел в российской команде сего 62 матча, в которых забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

Где сейчас: 30-летний полузащитник играет на родине – в скромном клубе cерии А «Витория».

Ян Коллер

Откуда и куда перешел: из «Нюрнберга» в «Крылья Советов»

Чем запомнился: Двухметровый нападающий сборной Чехии стал настоящей звездой в России. Этим он обязан своей запоминающейся внешности. Тем не менее статистика Яна в «Крыльях» тоже впечатляет – 47 матчей, 16 голов и 5 результативных передач.

Где сейчас: в 2011 году Коллер завершил карьеру.

Малик Фатхи

Откуда и куда перешел: из «Герты» в «Спартак»

Чем запомнился: В «Спартаке» Малик провел три сезона, так и не став постоянным игроком основного состава. Несмотря на это в красно-белой форме он успел провести 42 матча – 6 голов и 1 передача.

Где сейчас: 34-летний немецкий футболист играет в Испании – за «Атлетико» с Балеарских островов, выступающее в одном из низших дивизионов.

Иван Саенко

Откуда и куда перешел: из «Нюрнберга» в «Спартак»

Чем запомнился: Случай Ивана Саенко больше всего напоминает ситуацию с Константином Раушем: российский футболист, до этого не выступавший в России, переходит из немецкой команды в российский клуб в статусе игрока сборной. Для Ивана все закончилось плохо – проведя три сезона в красно-белой команде он просто завершил карьеру. Поговаривают о проблемах с режимом. Последнее, чем запомнился Саенко – участие в судебном процессе, когда Александр Кержаков пытался взыскать деньги с людей, кинувших его более чем на 300 млн рублей. За «Спартак»: 39 игр, 2 гола и 3 передачи.

Где сейчас: неизвестно.

Обафеми Мартинс

Откуда и куда перешел: из «Вольфсбурга в «Рубин»

Чем запомнился: За нигерийского нападающего казанский «Рубин» заплатил 9 млн евро. Его вояж вряд ли назовешь удачным. За два года Мартинс успел сыграть за «Рубин» в 35 матчах, забив всего 5 голов и отдав 3 голевых паса. Он также успел съездить в аренду в «Бирмингем» на полгода.

Где сейчас: Ныне 33-летний форвард играет в Китае за «Шанхай Шенхуа».

Карлос Самбрано

Откуда и куда перешел: из «Айнтрахта» в «Рубин»

Чем запомнился: Перуанский центральный защитник переходил в «Рубин», когда в команду пришел испанский тренер Хави Грасия – за 3,5 млн евро. Футболист провел в России 24 матча, в которых отличился одним результативным действием – голевой передачей.

Где сейчас: Самбрано по прежнему принадлежит «Рубину», но на правах аренды игрок выступает за греческий ПАОК.

Соломон Окоронкво

Откуда и куда перешел: из «Герты» в «Сатурн»

Чем запомнился: Если вы среагировали на фамилию Окоронкво, то расслабьтесь – это не тот Окоронкво, не Айзек. Это Соломон – нападающий. Хотя, для форварда у него потрясающе дрянная статистика – 15 матчей и ни одного гола лишь при двух результативных передачах. И это – за 2,5 года в «Сатурне».

Где сейчас: Футболист до сих пор продолжает играть – в «Динамо»… берлинском – в региональной немецкой лиге.

Иво Иличевич

Откуда и куда перешел: из «Гамбурга» в «Анжи»

Чем запомнился: Атакующий хорватский полузащитник, родившийся в Германии, перебрался в «Анжи» на правах свободного агента, через год уйдя тоже бесплатно. Футболист провел в клубе 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

Где сейчас: пылит с Аршавиным в казахстанском «Кайрате».

Фелипе Сантана

Откуда и куда перешел: из «Шальке» в «Кубань»

Чем запомнился: В Краснодар бразильский центральный защитник приехал всего на полгода – перекантоваться. За это время он успел провести в команде 12 матчей.

Где сейчас: продолжает играть в составе «Атлетико Минейро».

Гордон Шильденфельд

Откуда и куда перешел: из «Айнтрахта» в «Динамо»

Чем запомнился: Несмотря на то, что права на игрока принадлежали «Динамо» долгих три года, Шильденфельд успел провести в России всего 10 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Большую часть этого времени он ездил по арендам.

Где сейчас: 32-летний центральный защитник доигрывает в кипрском «Анортосисе».

Гекхан Тере

Откуда и куда перешел: из «Гамбурга» в «Рубин»

Чем запомнился: В Казани турецкий инсайд провел всего 7 матчей – 0 голов и голевых передач. Но запомниться футболист успел – он обвинял руководство татарского клуба в вымогательстве и даже жаловался в УЕФА.

Где сейчас: После долгих скитаний по миру, Тере оказался в родной Турции и играет за «Бешикташ».