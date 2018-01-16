ЦСКА подписал 19-летнего северокорейского нападающего – характеристика после возраста выглядит весьма неожиданно, но если посмотреть на историю и статистику к такому юному возрасту, переход выглядит перспективным. Хан Кван Сон уже играл в Серии А и даже забивал в элите Италии за «Кальяри». В ЦСКА за 2,5 млн евро он переместился из «Перуджи», выступающей в Серии В. 7+3 за 17 матчей – достойно и перспективно. В центре нападения у армейцев были разные варианты от русской молодежи до Понтуса Вернблума, новый герой смотрится как минимум любопытно.

Кроме того, по инсайдам, ЦСКА снова может вернуться к варианту с Ахмедом Мусой. Говорят, нигериец снова недоволен игровым временем в «Лестере», его почти нет, а весна 2018-го очень важна, потому что игроку очень хочется на чемпионат мира. Туда пробиться все-таки проще из ЦСКА, чем со скамейки в АПЛ.

«Динамо» продолжает работу по трансферу Константина Рауша, у москвичей, по сведениям немецких СМИ, есть 2 млн евро на игрока сборной России. Учитывая, что «Кельн» почти наверняка вылетит из бундеслиги, немцы могут воспользоваться шансом продать футболиста. Кроме того, динамовцам нужен Михаил Александров – болгарский защитник тульского «Арсенала», у которого тоже есть немецкий опыт. Он когда-то был в системе дортмундской «Боруссии».

Перспективная трансферная история может завязаться с участием «Спартака», «Зенита» и Лучано Спаллетти: из России есть интерес к защитнику «Наполи» Николе Максимовичу. Сейчас москвичи – самый активный интересующийся, москвичи готовы платить 2 млн евро за аренду сейчас и 14 млн за полный выкуп потом. Максимовичем летом интересовались «Зенит» и «Интер», где работает бывший итальянский тренер петербуржцев.

Пришли косвенные подтверждения возможному уходу Артема Дзюбы в «Уфу». Гендиректор уфимцев отказался комментировать сам факт переговоров, но высказался за такой вариант усиления. А Азамат Засеев сказал, что Дзюба звонил ему за советом о том, как его примут в «Уфе» – правда, тут похоже и на шутку тоже.

Дзюба, если верить Вячеславу Малафееву, может никуда и не уйти, когда вылечится, а вот Ивану Новосельцеву точно ищут новый клуб для игровой практики. Один из вариантов – казанский «Рубин». Речь, вероятнее всего, идет об аренде. Покупать футболистов у казанцев сейчас нет возможности.

«Локомотив» после осеннего успеха нескольких воспитанников – Миранчуки, Михаил Лысов – интересуется вариантом вернуть еще одного своего: форвард Рифат Жемалетдинов может перейти обратно в «Локо». Его хотели бы подписать зимой как можно быстрее, чтобы у игрока была возможность пройти полноценную подготовку у Юрия Семина.

Самая дикая история дня: контракт с защитником «Анжи» Тома Фибелом расторгли, судя по всему, из-за ареста игрока. Причем его, судя по информации коллег, арестовали еще в октябре прошлого года. Подробностей пока немного, но ситуация поразительная.