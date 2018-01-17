Дзюба троллит руководство «Зенита». Теперь ясно: он не хочет оставаться (видео)
Похоже, это война: пока негрубая, но уже вполне открытая.
Вечером во вторник Артем Дзюба пришел в «Истории» инстаграма и выложил туда аж одиннадцать коротких видео. Все – по одной теме. Все – завуалированный, но легко читаемый ответ на слова заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслава Малафеева.
Бывший вратарь и с недавнего времени руководитель «Зенита» объяснил отсутствие Дзюбы на сборе команды травмой, которую обнаружили у Артема во время медосмотра. Форвард демонстрирует, что никакого повреждения у него нет.
Нестыковку на самом деле можно было заметить и раньше: конкретная информация о том, что Дзюбы не будет в самолете до Дубая, появилась в виде инсайда 12 января. А в медицинском центре Дзюба был только на следующий день.
Теперь, когда эти видео появились сразу же после слов Малафеева, сомнений нет. Хэштеги «готов на все 100» и «здоров как лев» трактовать каким-то другим способом невозможно. Если еще с месседжем и усами Черчесова были варианты, тут – никаких.
Следом Дзюба воспользовался еще и методом Федора Смолова: опубликовал в Инстаграме многозначительную цитату. Он выбрал стихотворение.
Из-под покрова тьмы ночной,
Из чёрной ямы страшных мук,
Благодарю я всех богов,
За мой непокорённый дух.
И я попав в тиски беды,
Не дрогнул и не застонал.
И под ударами судьбы
Я ранен был, но не упал.
Тропа лежит средь зла и слёз,
Дальнейший путь не ясен, пусть.
Но всё же трудностей и бед
Я как и прежде не боюсь.
Не важно, что врата узки,
Меня опасность не страшит.
Я – властелин своей судьбы,
Я – капитан своей души.
«Тиски беды» – положение Артема в «Зените» накануне чемпионата мира, «дальнейший путь не ясен» – про то, за какой клуб нападающий будет играть весной и так далее. Если вчитываться и примерять строки к фактам биографии Дзюбы, быстро получится сделать вывод: четверостишия подобраны идеально.
Затем Дзюба еще и оценил как очень красивое стихотворение от подписчицы в комментариях. Там особенно ярко выглядят фраза «Пусть лгут лжецы - не снисходи до них» и последнее четверостишие:
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только воля говорит: «Иди!»
Дзюба хочет уйти из «Зенита», он идет на очевидный конфликт с руководством клуба и, возможно, даже вынуждает отдать его. И параллельно показывает, что все группы мышц у него в полном порядке, что лечить ему нечего и что приносить пользу новой команде он может начать сразу же. Команде, в которой его будут больше ценить.