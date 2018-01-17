Похоже, это война: пока негрубая, но уже вполне открытая.

Вечером во вторник Артем Дзюба пришел в «Истории» инстаграма и выложил туда аж одиннадцать коротких видео. Все – по одной теме. Все – завуалированный, но легко читаемый ответ на слова заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам Вячеслава Малафеева.

Бывший вратарь и с недавнего времени руководитель «Зенита» объяснил отсутствие Дзюбы на сборе команды травмой, которую обнаружили у Артема во время медосмотра. Форвард демонстрирует, что никакого повреждения у него нет.

Нестыковку на самом деле можно было заметить и раньше: конкретная информация о том, что Дзюбы не будет в самолете до Дубая, появилась в виде инсайда 12 января. А в медицинском центре Дзюба был только на следующий день.

Теперь, когда эти видео появились сразу же после слов Малафеева, сомнений нет. Хэштеги «готов на все 100» и «здоров как лев» трактовать каким-то другим способом невозможно. Если еще с месседжем и усами Черчесова были варианты, тут – никаких.

Следом Дзюба воспользовался еще и методом Федора Смолова: опубликовал в Инстаграме многозначительную цитату. Он выбрал стихотворение.

Из-под покрова тьмы ночной,

Из чёрной ямы страшных мук,

Благодарю я всех богов,

За мой непокорённый дух.



И я попав в тиски беды,

Не дрогнул и не застонал.

И под ударами судьбы

Я ранен был, но не упал.

Тропа лежит средь зла и слёз,

Дальнейший путь не ясен, пусть.

Но всё же трудностей и бед

Я как и прежде не боюсь.

Не важно, что врата узки,

Меня опасность не страшит.

Я – властелин своей судьбы,

Я – капитан своей души.

«Тиски беды» – положение Артема в «Зените» накануне чемпионата мира, «дальнейший путь не ясен» – про то, за какой клуб нападающий будет играть весной и так далее. Если вчитываться и примерять строки к фактам биографии Дзюбы, быстро получится сделать вывод: четверостишия подобраны идеально.

Затем Дзюба еще и оценил как очень красивое стихотворение от подписчицы в комментариях. Там особенно ярко выглядят фраза «Пусть лгут лжецы - не снисходи до них» и последнее четверостишие:

Умей принудить сердце, нервы, тело

Тебе служить, когда в твоей груди

Уже давно все пусто, все сгорело

И только воля говорит: «Иди!»

Дзюба хочет уйти из «Зенита», он идет на очевидный конфликт с руководством клуба и, возможно, даже вынуждает отдать его. И параллельно показывает, что все группы мышц у него в полном порядке, что лечить ему нечего и что приносить пользу новой команде он может начать сразу же. Команде, в которой его будут больше ценить.