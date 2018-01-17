«ДЗЮБА – МОЛОДЕЦ, ПОКАЗАЛ, ЧТО ГОТОВ К ОИ»

– Артем Дзюба и Олег Шатов не летят с «Зенитом» на сбор. Какое у вас отношение к такому решению Роберто Манчини?

– Если Манчини не видит этих ребят в своих схемах, надо было честно им об сказать и искать для них варианты трудоустройства. Но есть и вторая сторона медали – вряд ли руководство «Зенита» захочет усилять своих конкурентов по борьбе за Лигу чемпионов. Было бы правильнее, чтобы Артем и Олег поехали на сбор с командой, а уже после сбора Манчини бы определился по ним. Кандидатам в сборную России было бы приятнее набирать кондиции рядом со своими товарищами, а не попадать в молодежный состав.

– Артем Дзюба выложил видео и фотографии, что он здоров, опровергнув заявление Вячеслава Малафеева. Войне между «Зенитом» и Дзюбой быть?

– Нет, никакой войны нет. Дзюба – молодец, он веселый парень и с улыбкой показал, что готов работать. Надо было ему еще сфотографировать, как он штангу поднимает.

– Он и со штангой работал!

– А, ну вот видите как я угадал (смеется). У Артема очень хороший тонкий юмор, он ничего плохого ведь не сказал, просто показал, что готов выступать на Олимпийских играх в тяжелой атлетике, но пока не может выходить на поле. Мы видели по ходу сезона, что Шатов и Дзюба мало получали игрового времени. Им надо искать новые клубы, но пойдет ли на это клуб… Есть и второй вариант – Манчини проведет сборы, может быть, что-то не пойдет в контрольных играх, и итальянец вернет Дзюбу и Шатова в стартовый состав. Вероятность маленькая, но она есть.

Кстати, мы говорим только про Шатова и Дзюбу, но ведь с командой не полетели еще Миша Кержаков, Иван Новосельцев и Александр Анюков. Саше, кстати, предложили контракт с «Зенитом-2». На мой взгляд, Анюков еще может играть в РФПЛ. Ему надо все взвесить и принять правильное решение. Если это будет игра за «Зенит-2», то надеюсь, что Саша сможет помочь дублю остаться в ФНЛ.

«У ДЗЮБЫ И ШАТОВА ЕСТЬ 10 ТУРОВ, ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ ВСЕ ЧЕРЧЕСОВУ»

– Уже пошли слухи, что Дзюбу ждут в «Уфе» и «Рубине». Вам какой вариант кажется логичнее?

– Курбан Бердыев прекрасно умеет восстанавливать игроков, он умеет работать с игроками. «Уфа» тоже хороший вариант, Сергей Семак прекрасно знает Артема и его качества.

– Верите, что однажды он может вернуться в «Спартак»?

– Не надо болельщикам плохо относиться к Дзюбе, все-таки он профессиональный футболист. Если Артему поступит предложение от Федуна и они пожмут друг другу руки, то Дзюба с радостью наденет футболку родного клуба. У меня не будет никакого негатива, если Дзюба вернется домой.

– А куда податься Шатову?

– Он подойдет любой команде РФПЛ. Также отмечу слова президента «Урала» Григория Иванова, который заступился за Олега Шатова и Дзюбу. Я поддерживаю его в том, что эти футболисты должны играть и готовиться к чемпионату мира.

– Как так получилось, что два игрока сборной России оказались не нужны Манчини? Дело в игроках или в тренере?

– Думаю, 50 на 50. Но в первую очередь вопросы к тренерскому штабу – почему теряет кондиции Шатов, почему не попадает в состав Дзюба. Но мы не находимся внутри команды, чтобы знать все. Я только лишь слышал то, что по тренировочному процессу к Артему никаких вопросов нет вообще. У Шатова был момент, когда он немного вальяжно выходил на поле. Может, это не понравилось Манчини. В общем, вопросы к Олегу есть: и по КПД, и по игровой дисциплине. К Дзюбе таких вопросов меньше, потому что он играл мало.

– У обоих игроков контракт с «Зенитом» до 2020 года. Что им делать, если «Зенит» не захочет их отдавать никому?

– Надо уходить в аренду. Вряд ли их кто-то купит, да. Надо смотреть, что будет дальше. Мы знаем, что Манчини ждет предложение от сборной Италии. Он уйдет, на его место придет новый тренер, которому Дзюбу и Шатов окажутся нужны. И что, мы их обратно выкупать у кого-то будем?

– Но если они будут долго ждать, то чемпионат мира точно пройдет без них.

– Я с вами согласен. У них есть 10 туров чемпионата России. Они должны подготовиться, уйти в аренду и блестяще провести остаток чемпионата, чтобы убедить Черчесова в необходимости их взять.