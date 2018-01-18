Клубы обязаны отпускать своих игроков на крупные футбольные турниры, такие как чемпионаты мира и континентальные первенства, но зачастую команды делают это без особой охоты.

Их можно понять. Ты платишь за футболиста миллионы евро, заключаешь с ним контракт на огромную зарплату, а в сборной, за которую он играет абсолютно бесплатно, его травмируют, лишая клуб своего лидера на несколько недель, а то и месяцев. Кроме того, футболистам приходится часто отлучаться на турниры в тот момент, когда клубы проходят предсезонную подготовку, а возвращаются они уже к началу сезона уставшие и вымотанные. Иногда игрокам даже дополнительный отпуск приходится давать. Платит за все, конечно, клуб.

ФИФА идет навстречу

В 2010 году ФИФА вошла в положение клубов. Перед ЧМ-2010 в ЮАР был создан специальный фонд, деньги из которого распределялись между клубами, чьи футболисты отправились защищать честь своих стран на турнир. Кроме того, поощрялись команды, в которых играли эти футболисты за последние два года, когда шли квалификационные матчи турнира. Таким образом ФИФА отдает должное клубам, хоть косвенно, но поучаствовавшим в организации чемпионата мира.

В 2010 году размер этого фонда составил $40 млн. Сумма внушительная, но в итоге клубы получили мизерные деньги. «Барселона», от которой на мировое первенство поехал не только Месси но и добрая половина сборной Испании, ставшей в итоге чемпионом, получила всего $820 тысяч – рекорд среди клубов. Четырьмя годами позже сумма фонда была увеличена почти в два раза – до $70 млн. Премии получили 396 клубов из 57 стран, хотя в турнире принимали участие сборные всего из 32 государств мира. Больше всех заработала «Бавария», в составе которой играли многие чемпионы мира из сборной Германии - $1,73 млн.

В 2014 году сборная России тоже принимала участие в чемпионате мира. Наши клубы в общей сложности получили от ФИФА порядка $3 млн. Больше остальных заработал «Зенит» - $866 тысяч. Вторым стал ЦСКА - $554 тысячи. Третьим – московское «Динамо» - $471 тысячу. «Спартак» тогда получил всего $206 тысяч. Меньше всего досталось «СКА-Энергии» - $7 тысяч. Но хоть что-то.

ЧМ-2018, золотой наш!

В 2018 году фонд вырастет вновь – в три раза. На этот раз по клубам разойдется $209 млн. Логика подсчета премий проста. В составе 32 сборных на ЧМ-2018 отправится по 23 футболиста – всего 736 игроков. Каждый из них проведет на турнире определенное количество дней. Время начала отсчета – за две недели до старта чемпионата мира, то есть – с 31 мая 2018 года. Всего получится порядка 24,5 тысяч дней на всех футболистов. Получается, что за каждый день проведенный каждым игроком на чемпионате мира его клуб будет получать по $8530.

Выходит, что каждый игрок гарантировано принесет своему клубу как минимум по $221 780 – две недели перед турниром и минимум 12 дней по ходу ЧМ-2018, пока идет групповой этап. Футболисты сборных, вышедших в финал, принесут своим клубам по $392 380.

Эти сумму могут быть разделены между несколькими клубами, если игрок за последние два года выступал более чем за одну команду. Треть суммы отправится в клуб, в котором футболист был зарегистрирован с июля 2016 года по июнь 2017 года. Треть – команде, в которой он играл с июля 2017 года по май 2018 года. И еще треть уйдет клубу, которому будут принадлежать права на футболиста с июня по июль 2018 года.

Естественно, получат причитающиеся им премии и российские футбольные клубы. Причем, заработать наши команды могут не только на игроках сборной России, ведь в нашем чемпионате играют и представители других национальных сборных, который участвуют в ЧМ-2018.

Слон и Моська

Мы попытались прикинуть, сколько примерно заработает чемпион России, московский «Спартак». Всего в составе красно-белых на данный момент как минимум 6 активных игроков команд-участниц ЧМ-2018: Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов и хорват Марио Пашалич, который получил вызов на последние матчи своей команды.

Условия были выбраны самые благоприятные – Россия впервые в истории выходит в плей-офф чемпионата мира, но в 1/8 финала наскакивает на Испанию и завершает свои выступления. Хорватия – выход в четвертьфинал.

При таком раскладе каждый футболист сборной России принесет своим клубам по $272 960. Полностью эту сумму «Спартак» получит за троих футболистов: за Глушакова, Комбарова и Зобнина. Вторую половину 2016 года Самедов и Джикия играли за другие команды, поэтому по 1/6 от общей суммы уйдет в копилки «Локомотива» и «Амкара» соответственно. За Марио Пашалича, который в июне 2018 года все еще будет находиться в аренде в «Спартаке», красно-белый клуб получит 2/3 суммы. Треть уйдет в… «Милан», в котором хорват провел сезон 2016/17. Команда, которой принадлежат права на игрока, лондонский «Челси», не получит ничего – не надо было в аренду отдавать.

В итоге, после несложных калькуляций, получилась сумма порядка $1,5 млн, которая и упадет на счета «Спартака» после ЧМ-2018. Сумма, конечно, может измениться, если сборные Хорватии и России нас удивят или разочаруют, а также, если «Спартак» в это трансферное окно приобретет еще одного или несколько будущих участников ЧМ-2018.

Для сравнения мы решили подсчитать, сколько примерно может заработать чемпион Испании, мадридский «Реал», в составе которого выступают по крайней мере 15 действующих футболистов сборных-участниц ЧМ-2018. Здесь предсказать точную сумму было сложнее, ведь мы не знаем, как сложатся судьбы сборных Испании, Франции, Германии, Бразилии, Португалии… Они могут, как дойти до финала, так и вылететь еще на стадии 1/8 финала. А ведь в команде выступают еще и игроки из Марокко, Коста-Рики, Хорватии… Самой приемлемой оказалась цифра в районе $5 млн – в три с лишним раза больше, чем у «Спартака». Такая вот занимательная математика.