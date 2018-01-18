«ХОРОШО, ЧТО ИГРОКОВ НЕ РАСПРОДАЮТ»

– Как оцениваете первую часть сезона для «Динамо»?

– Конечно, хотелось бы видеть команду выше 12-го места. Но этому помешали и объективные, и субъективные причины. Не забывайте, «Динамо» пережило в ходе чемпионата смену тренера. Такие вещи случайными не бывают.

– Приход Дмитрия Хохлова на место Юрия Калитвинцева сработал в минус или в плюс?

– Это покажет весна. Но последние матчи перед перерывом вселили оптимизм. Сейчас многое зависит от того, кого «Динамо» приобретет зимой. Хорошо, что костяк сохранен. Команда не повторяет ошибок «Анжи», «Рубина», которые меняли по полсостава. Но все равно, надо усиливаться.

– Константин Рауш уже вроде бы одной ногой в «Динамо». Серьезное пополнение?

– Конечно. «Динамо» давно не хватало сильного левого защитника. Другое дело, что Рауш в «Кельне» играл очень мало, да и в сборной он тоже не в основе. Но в любом случае, он на голову превосходит тех, кто играл в «Динамо» на его позиции.

«ВАЖНО, КАКУЮ ТАКТИКУ ВЫБЕРЕТ ХОХЛОВ»

– После потери из-за травмы Кирилла Панченко атака «Динамо» долго выбиралась из ямы, команда никак не могла забить…

– Из-за дефицита исполнителей в нападении тренеры логично построили игру от обороны. А контратаки не всегда работают. Для этого необходимо идеальное взаимопонимание между линиями. Оно пришло только к ноябрю-декабрю. Поэтому проблемы с низкой результативностью «Динамо» объяснимы.

– На данный момент какие линии нуждаются в усилении?

– В первую очередь необходим форвард. Но и в других амплуа новички не помешают. Имеет важное и значение и тактика, которую изберет Хохлов. Впереди – 10 матчей. Казалось бы, много. Однако на самом деле, при незапланированных очковых потерях наверстать упущенное будет не так-то просто. Времени в обрез.

«ПРИ МНЕ «ДИНАМО» ПОЧТИ НИКОГО НЕ ПОКУПАЛО»

– Нынешняя ситуация в «Динамо» похожа на 2016 год, когда вы в последний раз работали с командой?

– Ничего общего! Даже в ФНЛ в прошлом сезоне «Динамо» делало больше покупок, чем при мне в РФПЛ. Мы тогда только продавали. Ни о какой ротации состава и речи не было. Сейчас клуб находится в куда более стабильном положении. Если кто-то уходит, тут же находится равноценная замена.

– Тем не менее, настоящего костяка, как, скажем, в ЦСКА или «Спартаке», у «Динамо» нет.

– Пожалуй, да. Я в свое время пытался делать ставку на 7-8 футболистов в течение хотя бы трех сезонов. Однако с тех пор в команде остался, по-моему, только Антон Шунин. Текучка кадров колоссальная. Увы, те, кто мог бы стать опорой для тренера, по разным причинам были проданы. Многие экс-динамовцы с успехом защищают сейчас цвета других клубов.