На первой тренировке «Зенита-2» в 2018-м Кержаков и Шатов троллили Дзюбу, а сам Артем просил журналистов снять на видео его чеканку.

Кержаков троллит Дзюбу

Нечасто «Зенит-2» привлекает к себе много внимания со стороны болельщиков и журналистов. Происходит это, когда главный тренер основы недоволен кем-то из звезд и решает сослать их во вторую команду. Так было полтора года назад с Александром Кокориным, который отправился тренироваться с молодежью.

В этот раз все даже интереснее. На сбор с главной командой в Эмираты не поехала целая группа игроков, в том числе Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Анюков и Михаил Кержаков. Но кто присоединится к «Зениту-2», непонятно до начала первой тренировки команды в новом году. В итоге на поле появляется вся фантастическая четверка! А вот Ивана Новосельцева нет ни в первой команде, ни во второй.

Тренировка начинается с разминки и пробежки. После бега футболисты делятся на две группы, и новый главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов решает, что Шатову стоит побегать отдельно от остальных игроков основного «Зенита». Специально он это делает или нет – неизвестно, но группе в красных манишках во главе с Дзюбой явно веселее.

Ребята совсем не соблюдают технику бега: общаются, смеются, а Кержаков-младший даже начинает шутить над Артемом и над журналистами через забор.

Один круг – одна шутка: «Верим в Дзюбу, верните Дзюбу, руки прочь от Дзюбы!» Видимо, Михаил следит за новостями. Останавливает его шутки кто-то из тренеров, который бросает: «Красные, не отстаем!»

«Давайте, с нами побегайте, чего вы!»

Пробежка – значительная часть тренировки «Зенита-2». Футболистам, кажется, скучновато. После веселится даже группа зеленых, хоть там и нет таких заводил, как Дзюба и Кержаков. Кто-то из молодых игроков потешается над журналистами: «Давайте, с нами побегайте, чего вы!» Жаль, что идентифицировать игрока сложно: он знал, что его ждет на этой тренировке, поэтому надел шапку и замотался в шарф. А побегать после часа с лишним на морозе было бы неплохо. Тут петербургская зима со снегом и минусом, а не Дубай с прогуливающимися слонами.

Скучную тренировку разбавляет бывший тренер «Зенита-2» и нынешний координатор клуба Владислав Радимов. Видимо, он пришел поздравить Зырянова, для которого эта тренировка первая во главе второй команды. А чтобы осталась память, Владислав Николаевич фотографирует Зырянова и ветерана-игрока Константина Лобова в центре поля.

Конец бегу, пора отрабатывать пас. Игроки делятся на пары, и Шатов с Дзюбой сразу же находят друг друга. Видно, что ребятам неинтересно: у Манчини нагрузки явно выше и упражнения оригинальнее, но что делать.

После перепасовок к Олегу и Артему присоединяется Анюков, и втроем они показывают, как надо держать мяч на весу. Получается эффектно.

Шатов троллит Дзюбу

Напоследок у тренера Зырянова чеканка. Каждый набивает сам, Дзюба тут мастер! Глаз от него не оторвать. Потеряв мяч, он смотрит на журналистов: «Записали на видео? 250 набил!» Артем делает еще несколько попыток и двигается с поля. Уходя, обращается к Шатову:

– Олег, ты идешь или нет?

– 150 разиков еще. Я не такой техничный, как ты, оказался, – Артема подкалывают все.

Шатов, конечно, доделал свои 150 разиков, и тренировка закончилась. А вот общаться с прессой после нее никто из ребят не захотел. Посмотрим, кто куда отправится. Вполне возможно, для каждого эта тренировка в «Зените-2» стала первой и последней.