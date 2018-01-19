Все очень просто - в этом сезоне в Премьер-лиге Муса не сыграл ни одной минуты. Его удел - матчи за молодежный «Лестер», Клоду Пюэлю он не нужен. Даже в запас - Мусу просто не включают в заявку.

Ясно, что ситуация весьма огорчает форварда, претендующего на место в сборной Нигерии на ЧМ-2018. Наилучший выход вроде бы найден - возвращение туда, где Муса был счастлив. Всего за «Лестер» он провел 33 матча, забил 5 мячей (0.15 гола за игру). В ЦСКА - 168 игр, 54 гола (0.32 гола за игру). Здесь его знают партнеры и тренер, здесь не придется начинать с чистого листа.

«Муса возвращается в ЦСКА. Это хорошая новость. Там ему доверяют, он сможет чаще появляться на поле» - об этом вчера заявил тренер сборной Нигерии Гернот Рор. Следует дождаться официального объявления о трансфере - но это уже будет разряд новостей. Тенденции же можно увидеть уже сейчас. Никто не умеет делать так, как Евгений Гинер - дорого продавать, а затем возвращать обратно. Этот путь проходили Вагнер Лав и Думбия, теперь его готов пройти Муса.

Есть такое понятие - хоуминг. Обычно оно применимо к животным, невероятным образом находящим дорогу домой. Кто-то помнит это по «Похождениям Швейка», но наиболее ярко и четко это качество прописано в рассказе (затем изданном как роман) английского писателя Эрика Найта «Лесси, вернись!». Сюжет таков: В семье шахтера Сэма Керраклафа живёт колли по кличке Лесси, которая очень привязана к своему молодому хозяину Джо. Когда Сэм теряет работу, он вынужден продать собаку состоятельному дворянину. После нескольких удачных попыток Лесси убежать, новый хозяин герцог Радлинг увозит её за сотни миль в своё поместье в Шотландию. Повинуясь инстинкту, Лесси убегает и оттуда и возвращается к Джо.

Если мы говорим об атмосфере уюта, то Евгений Гинер, конечно же, создал ее в ЦСКА во всем великолепии. С другой стороны - почему-то не всем армейским игрокам удается найти счастливое продолжение карьеры после ЦСКА. Даже интересно, что получится у Мусы - если он вернется, то сделает это не только для клуба, но и для сборной, которой играть в России (кстати, о сборной вовсю рассуждает Рагнар Сигурдссон, в аналогичной ситуации перебравшийся в «Ростов»).

И тем не менее, о сборной речь пойдет позже. ЦСКА нужно сражаться за место в Лиге чемпионов, и выступать в Лиге Европы. Кризис атакующей линии армейцев очевиден и понятен. Все помнят, как Муса играл в ЦСКА, мало кто знает, в каком состоянии он сейчас, но предположить, что не получавший серьезных травм нигериец вдруг утратил скорость - было бы странно. Да и какая особая скорость нужна для российского чемпионата?

Нет сомнений, что Виктор Гончаренко найдет Мусе роль в любом варианте своих построений. Мне кажется, не стоит сомневаться и в мотивации самого футболиста. Значит, ЦСКА опять забрался на секретную антресоль, и готов родить топ-трансфер буквально из ничего.

Договорятся ли стороны? Не вижу никаких препятствий к этому. «Лестеру» тоже не нужна лишняя нервотрепка, у них ведь есть и второй нигериец - Ихеаначо, и они собирались играть с Мусой вместе (за сборную). Чтобы хандра не захлестнула одного - стоит отпустить другого. Зарплата Мусы не так сильно обременит ЦСКА, а болельщики уже радостно потирают ладошки. Ждем официального объявления.