В действиях «Спартака» в первой товарищеской встрече в 2018 году были как отрицательные моменты, так и положительные.

КОНСТРУКТИВНЫЕ СЛОЖНОСТИ

Главной проблемой «Спартака» в первом тайме был выход в атаку - прессингом «Шанхай» заставил нашу команду ошибаться. До перерыва сразу девять игроков «Спартака» теряли мяч на своей половине поля - обрезались или позволяли китайцам его отобрать. А всего таких потерь в первые 45 минут российская команда совершила 17 - очень много. Коллектив Массимо Карреры получал двойной удар: и свою атаку не проводил, и сопернику позволял совершать набеги на собственные ворота.

Нашей команде тяжело было организовать атаку через середину поля, так как у китайцев здесь орудовали три игрока - опорник Хуэйкан, центральные полузащитник Оскар и Ахмедов («Шанхай» играл по схеме 4-3-3). Бразилец и узбекистанец не давали красно-белым разыгрывать мяч через Пашалича и Глушакова, а Хуэйкан был готов их подстраховать.

Если «Спартак» отправлял мяч фланговому защитнику, то он оказывался в окружении трех соперников: центрального полузащитника, крайнего и центрального нападающих соперника.

ПРОВАЛ ПАШАЛИЧА, УДАЧНАЯ ИГРА КОМБАРОВА

Сразу пять игроков «Спартака» в первом тайме больше одного раза теряли мяч на своей половине поля - дважды это делали Боккетти, Петкович и Глушаков, трижды - Кутепов, а превзошел всех Пашалич - четыре потери. Хорват дважды обрезался, один раз позволил себя накрыть со спины, еще один раз просто отпустил далеко мяч. В плане конструктива матч он провалил.

Достойно при выходе в атаку на левом фланге смотрелся Дмитрий Комбаров - «Спартак» организовал через него сразу три опасных выхода: неизменно Дмитрий продвигал мяч в атаку низом. На своей половине поля он ошибся всего лишь раз. По разу из игроков задней линии ошиблись Джикия и Таски, но они до перерыва провели на поле 26 минут на двоих.

УДАЧНАЯ СВЯЗКА ФЕРНАНДО - ЗОБНИН

После перерыва проблема «Спартака» с потерями на своей половине поля решилась - всего лишь три за тайм. Причины на то две. Первая: массовые замены «Спартака» в перерыве. В частности, вместо Глушакова и Пашалича в центре поля стали действовать Роман Зобнин Фернандо («Спартак» использовал схему 4-2-3-1). Вторая: отсутствие замен у «Шанхая» в перерыве - прессинг был, но менее качественный, так у противника вышли свежие игроки. Впрочем, Зобнин и Фернандо сбою прессинга поспособствовали в большей степени, чем свежесть.

Главное различие действий связки Фернандо - Зобнин от дуэта Глушаков - Пашалич в расстоянии друг от друга - вышедшие на замену футболисты грамотно держали дистанцию, что позволяло вскрывать свободные зоны. Если один из них опускался к защитникам, то второй поднимался ближе к атакующей группе. Это осложнило «Шанхаю» прессинг. Игравшие в первом тайме футболисты действовали близко друг к другу, а потому были удобны для прессинга.

Зобнин проявил себя в коротких передачах - либо опускаясь в линию защитников, либо включаясь во фланговую атаку.

Фернандо очаровал передачами на фланги. Шесть раз он делал диагональные доставки мяча на правый край - Бакаеву или Ещенко, один раз на левый - Роше. Все передачи позволяли «Спартаку» создавать опасные подходы к воротам. Один из таких завершился самым опасным моментом красно-белых после перерыва: после навеса Бакаева по воротам не попал Зе Луиш. Атаку диагональным переводом начал Фернандо.

Также Фернандо и Зобнин выгодно отличались от Глушакова и Пашалича быстротой принятия решений - у своих ворот они не стеснялись играть в касание или два. Это помогало разбивать прессинг. Интересны цифры Фернандо: за тайм он сделал 33 передачи, точность - 85%.

ВАЖНОСТЬ ЗЕ ЛУИША

В перерыве Массимо Каррера заменил всех футболистов, начинавших матч с первых минут. Есть логика, что одновременно играли Фернандо и Зе Луиш. Если полузащитник отлично доставляет мяч на фланги, то нападающий хорош на втором этаже. Для фланговых атак на поле требовались оба. В итоге Зе Луиш дважды опасно бил головой.

Оба раза Зе Луиш бил, когда «Спартак» прижал «Шанхай» к воротам. В таком футболе альтернативы Зе Луишу на острие у «Спартака» нет - лучше него никто не сыграет. Поэтому если за нападающего будут давать хорошую сумму в трансферное окно, еще стоит подумать, а стоит ли соглашаться.

Впрочем, влияние Зе Луиша на игру «Спартака» уже не столь велико, как в сезон-2016/17, когда красно-белые стали чемпионами России. Тогда на него шло много длинных передач. В этом сезоне «Спартак» пропагандирует комбинационный выход в атаку. Даже вратари стараются найти адресата для передачи на своей половине поля. Так было даже в Лиге чемпионов. И именно в таком стиле красно-белые грохнули в Москве «Севилью» - 5:1. Другое дело, что получается удачно выходить не всегда. С «Шанхаем» вот в первом тайме не получалось. Как не получалось в игре с «Ливерпулем» (0:7).

ХАЛК ХОРОШ САМ ПО СЕБЕ, В СВЯЗКЕ С ОСКАРОМ - НЕУДЕРЖИМ

Головной болью «Спартака» при обороне стал Халк. Если «Шанхай» контратаковал, то он набирал такую скорость из глубины, что остановить его было нельзя. Так зародилось удаление Кутепова - перед передачей на нападающего Халк ушел от двоих на фланге и не позволил приблизиться к себе третьему, своевременно избавившись от мяча.

При позиционной атаке главным помощником Халка был Оскар - левый центральный полузащитник совершал оптовые диагональные доставки правому нападающему. Это позволяло форварду получать мяча при минимуме соперников. Для розыгрыша мяча рядом с Халком часто оказывался либо Ахмедов, либо правый защитник. Большинство своих атак «Шанхай» провел через зону Халка.

Главная претензия к «Спартаку» - отсутствие давления на Оскара. Потому что перекрыть футболиста, который ждет диагональную доставку на бровке, нельзя. Как и нельзя справиться один в один с Халком. А вот препятствовать доставке мяча можно. Еще одна претензия есть к Промесу - однажды он оставил Комбарова против двух соперников.

УВЕРЕННЫЙ СЕЛИХОВ

Если в атаке у «Спартака» проявили себя Зобнин и Фернандо, то из игроков обороны стоит отметить вратаря Александра Селихова. За час он совершил шесть спасений, по два раза отражая удары Халка, Оскара и Ахмедова. С пенальти Халка справиться он не мог - бразилец пробил в угол.

В отличие от Селихова, Александру Максименко, вышедшему на замену по окончании трети второго тайма, геройствовать не приходилось. Потому что после перерыва «Спартак» играл лучше, чем до. И реакция команды обнадеживает.