Рашид Рахимов: После травмы Джикии придется возвращать в сборную Березуцкого!
Известный тренер поделился мнением о первом контрольном матче красно-белых в Дубае.
Бывший защитник московского «Спартака», а ныне известный тренер и эксперт поделился мнением о первом контрольном матче красно-белых в Дубае и, разумеется, главном событии этой игры.
Напомним, на 12-й минуте матча «Спартак» – «Шанхай» (0:1) тяжелую травму получил защитник красно-белых Георгий Джкия, который, скорее всего повредил крестообразные связки левого колена.
«НА СБОРАХ ЧАСТО РВУТ «КРЕСТЫ»
– Вы видели эпизод с Джикией. На ваш взгляд, он пропустит чемпионат мира?
– Травмы крестообразных связок часто случаются именно на сборах. Под нагрузками игрокам трудно контролировать свои движения. Именно поэтому я всегда переживал за здоровье игроков в таких контрольных матчах. После игры обычно с облегчением говорил себе: «Слава Богу, сегодня без травм…»
Думаю, именно из-за отсутствия свежести Джикия так неудачно и оступился. Не зная результатов обследования, я не могу ставить какой-то диагноз. Но со стороны эпизод выглядел так, что игрок, скорее всего, выбыл на очень длительный срок. Это печально и для «Спартака», и для сборной. Да и для Джикии, ведь за последний год он так прибавил… А у нас дефицит центральных защитников. На чемпионате мира без Джикии будет непросто.
– Кем спартаковца можно заменить?
– Незаменимых у нас, как известно, нет. Думаю, теперь тренеры должны вернуться к варианту с Василием Березуцким. Он опытный игрок и способен помочь сборной. Да, Станислав Черчесов не вызывал в прошлом году ни Василия, ни его брата Алексея. Но в сложившейся ситуации отказываться от их услуг неправильно. Тем более, что, по последней информации, оба брата не прочь возобновить карьеру в национальной команде.
– Врачи «Спартака» несут ответственность за травму Джикии?
– Нет. Кто угодно может подвернуть ногу на ровном месте. Врачи тут не при чем. Да, можно, конечно, не нагружать игрока на сборах, но тогда как футболист наберет форму к сезону?
«ЗАМЕДЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ ЛЕГКО ОБЪЯСНИМА»
– В целом какие впечатления оставил матч против «Шанхая»?
– Глобальных выводов по одной игре я бы не делал. Критики «Спартака» за поражение от меня не услышите. Это всего лишь сборы, и об этом нельзя забывать. Повторюсь, футболисты в таких матчах играют под нагрузкой, из-за этого медленно перемещаются по полю, не успевают за рывками соперника, ошибаются в передачах. Особенно это проявилось в первом тайме.
В любом случае, Массимо Каррере есть над чем поработать перед возобновлением сезона. Как и любому другому тренеру в РФПЛ.
– Для «Спартака» сезон возобновится уже в середине февраля – матчами Лиги Европы с «Атлетиком» и Бильбао.
– Полагаю, тренерский штаб при составлении графика учел этот фактор. Не сомневаюсь, что красно-белые наберут к играм с испанцами нужную форму. Но давайте подождем окончания сборов. Тогда можно будет со 100-процентной уверенностью говорить о степени готовности команды.