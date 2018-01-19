Бывший защитник московского «Спартака», а ныне известный тренер и эксперт поделился мнением о первом контрольном матче красно-белых в Дубае и, разумеется, главном событии этой игры.

Напомним, на 12-й минуте матча «Спартак» – «Шанхай» (0:1) тяжелую травму получил защитник красно-белых Георгий Джкия, который, скорее всего повредил крестообразные связки левого колена.

«НА СБОРАХ ЧАСТО РВУТ «КРЕСТЫ»

– Вы видели эпизод с Джикией. На ваш взгляд, он пропустит чемпионат мира?

– Травмы крестообразных связок часто случаются именно на сборах. Под нагрузками игрокам трудно контролировать свои движения. Именно поэтому я всегда переживал за здоровье игроков в таких контрольных матчах. После игры обычно с облегчением говорил себе: «Слава Богу, сегодня без травм…»

Думаю, именно из-за отсутствия свежести Джикия так неудачно и оступился. Не зная результатов обследования, я не могу ставить какой-то диагноз. Но со стороны эпизод выглядел так, что игрок, скорее всего, выбыл на очень длительный срок. Это печально и для «Спартака», и для сборной. Да и для Джикии, ведь за последний год он так прибавил… А у нас дефицит центральных защитников. На чемпионате мира без Джикии будет непросто.

– Кем спартаковца можно заменить?

– Незаменимых у нас, как известно, нет. Думаю, теперь тренеры должны вернуться к варианту с Василием Березуцким. Он опытный игрок и способен помочь сборной. Да, Станислав Черчесов не вызывал в прошлом году ни Василия, ни его брата Алексея. Но в сложившейся ситуации отказываться от их услуг неправильно. Тем более, что, по последней информации, оба брата не прочь возобновить карьеру в национальной команде.

– Врачи «Спартака» несут ответственность за травму Джикии?

– Нет. Кто угодно может подвернуть ногу на ровном месте. Врачи тут не при чем. Да, можно, конечно, не нагружать игрока на сборах, но тогда как футболист наберет форму к сезону?

«ЗАМЕДЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ ЛЕГКО ОБЪЯСНИМА»

– В целом какие впечатления оставил матч против «Шанхая»?

– Глобальных выводов по одной игре я бы не делал. Критики «Спартака» за поражение от меня не услышите. Это всего лишь сборы, и об этом нельзя забывать. Повторюсь, футболисты в таких матчах играют под нагрузкой, из-за этого медленно перемещаются по полю, не успевают за рывками соперника, ошибаются в передачах. Особенно это проявилось в первом тайме.

В любом случае, Массимо Каррере есть над чем поработать перед возобновлением сезона. Как и любому другому тренеру в РФПЛ.

– Для «Спартака» сезон возобновится уже в середине февраля – матчами Лиги Европы с «Атлетиком» и Бильбао.

– Полагаю, тренерский штаб при составлении графика учел этот фактор. Не сомневаюсь, что красно-белые наберут к играм с испанцами нужную форму. Но давайте подождем окончания сборов. Тогда можно будет со 100-процентной уверенностью говорить о степени готовности команды.