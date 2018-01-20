«Дзюба уходил в Томск, Ростов и там заявлял о себе»

Им надо решить: они спортсмены, они хотят сыграть на чемпионате мира, потому что выше, важнее турнира в жизни футболиста нет? Если они хотя сыграть на ЧМ, то им надо доказывать, что они этого достойны. Доказывать надо всегда. Иногда слышу, как спортсмен говорит: мне уже нечего доказывать, я все всем доказал. После этих слов ему надо сразу заканчивать карьеру.

Да, ребят не взяли на сборы с первой командой, это довольно унизительно. Но надо понимать, что в момент прихода Манчини в «Зенит» оба практически не играли. Они в начале работы итальянца в Питере ему не доказали, что они игроки основного состава. Манчини все равно, как оба играли год назад, он смотрел на сегодняшнее состояние футболистов, и оно его не убедило. И сейчас чего-то выжидать во второй команде нет никакого смыла. Надо куда-то уходить и там доказывать.

Дзюба всегда играл хорошо, когда ему надо было что-то доказывать Карпину. Тренер не видел его в основном составе, и Дзюба уходил в Томск, Ростов и там заявлял о себе.

«Черчесов не откажется от обоих, если они начнут играть»

В какую команду Дзюбе и Шатову уходить? Это неважно, важно, чтобы было игровое время. Начнем с Дзюбы. С «Локомотивом» в прошлом году, видимо, не договорились по деньгам. Хотя я этот вариант не исключаю. Сейчас пошли разговоры про «Уфу». Там Семак, который Дзюбу отлично знает. Не будем вникать во все эти денежно-юридические вопросы, но и это неплохой вариант для Дзюбы. Ему надо постоянно играть и забивать. И нет сомнений, что Черчесов будет за ним пристально следить. Будет Дзюба забивать, - вернется в сборную. Потому что у нас всего три нападающих на данный момент – Смолов, Кокорин и Дзюба.

По поводу Шатова пишут о варианте с «Краснодаром». Он хорошо играет, когда ему доверяет тренер, когда его любят и отмечают. И однозначно – Шатов игрок сборной. Если он в «Краснодаре» будет играть, то в сборную точно вернется.

Напомним, пока Шатов и Дзюба не поехали на сбор с первой командой, а тренируются с «Зенитом-2» в Санкт-Петербурге.