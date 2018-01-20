О замечательной игре Александра Зинченко и хет-трике Серхио Агу'ро – в репортаже «Советского спорта».

ДЕБЮТ ЗИНЧЕНКО В ОСНОВЕ «МАН СИТИ»!

Важно сказать, что все матчи 24-го тура АПЛ начинались с минуты молчания в память об ушедшей на этой неделе легенде «Вест Бромвича» и «Ковентри» Сирилла Реджиса. Экс-форвард сборной Англии ушел из жизни в возрасте 59 лет.

До стартового свистка в игре «МС» - «Ньюкасл» отрыв «Юнайтед» от «Сити» сократился до девяти очков. Это все-таки не 12 очков, и затея догнать лидера перестала быть такой бессмысленной. Поэтому чтобы вернуть себе было величие в АПЛ, команде Пепа Гвардиолы необходимо было побеждать «Ньюкасл», повисший над зоной вылета в чемпионшип.

В основе хозяев с первых минут появился экс-игрок «Уфы» Зинченко, это его первый матч в АПЛ в стартовом составе. Заметно подкачавшийся Александр, кстати, вышел слева в обороне, что нетипично для привычной позиции креативного инсайда. В остальном же как всегда – топ на топе и топом погоняет. Де Брейне, Стерлинг, Фернандиньо, Агуэро и так далее. Состав по сравнению с проигранным матчем против «Ливерпуля» (3:4) практически не изменился. Видимо, тренер пожелал, чтобы исправлялись за первое поражение в сезоне те же ребята, кто стал его виновником.

«Ньюкасл» кадрово никак не удивил. Сильнейшие вышли и слава богу. Манкильо, Диаме, Шелви, Атсу, Хоселу – вот все те, кто в составе «сорок» хотя бы немного интересен. Еще разве что сидящие на скамейке Ритчи, Йедлин и Мерино могут слегка взбудоражить сознание, но для этого этим парням нужно было появиться на газоне «Этихада».

ЗАБИЛИ ДВА, ЗАСЧИТАЛИ – ОДИН

Понеслись вперед команды с первых минут. «Ньюкасл» сразу едва не забил, а потом «Манчестер» побежал прессовать соперника с левого фланга. Зинченко – чуть ли не хедлайнер команды Гвардиолы в первые 15 минут игры. То своевременно и точно на Сане отпасует украинец, то едва не вложит кросс в голову Агуэро, то эффектно и эффективно обыграется в стеночку с Сильвой. Казалось, Александр в «Ман Сити» сто лет, и будто не было командировки в Нидерланды. Ощущение, что он был в команде всегда – взаимопонимание с партнерами на телепатическом уровне.

Правда, настоящий голевой момент, чтобы мяч оказался в сетке, на 18-й минуте организовал Сильва. Мудрый испанец оказавший на месте левого форвада гениально, в стиле пикового де Брейне, отрезал центральных защитников «Ньюкасла» и заставил Стерлинга просто подставить ногу. Гол не засчитали из-за сантиметрового офсайда. Где его там разглядел лайнсмен, ну где?

К 25-й минуте «Сити» владел мячом 82 процента игрового времени. Фантастические цифры! Страшно подумать, сколько передач в дико скоростном темпе сделали хозяева в первой половине матча.

Забить второй раз в первой 45-минуте «Сити» все же удалось, и на этот раз в рамках правил. В позиционной атаке слева на фланге оказался де Брейне и, недолго думая, запустил кросс в штрафную, где на опережение сыграл Агуэро. Лучший бомбардир в истории «МС» забил 20-й гол в сезоне во всех турнирах. Приятно, что вместе со всеми радовался и Зинченко, не выглядел он среди звезд мирового футбола белой вороной. Тем более Александр тоже поучаствовал в голевой атаке!

Не отпускали хозяева соперника до свистка на перерыв. Насиловали «горожане» штрафную «Ньюкасла» как могли: проникающие передачи на полуфланги, дальние удары, выстрелы с ближнего расстояния, что угодно. За исключением момента на первой минуте, будто и не было «сорок» на поле все это время.

ЕДИНСТВЕННАЯ ОШИБКА «СИТИ» И ЧУДО-ПРОХОД САНЕ

После перерыва с Зинченко стали играть плотнее, оттого и «Сити» перестал безальтернативно использовать только левый край атаки. Уокер в сложившейся ситуации начал ходить туда-сюда чаще, плюс конструктива в центре прибавилось – даже Отаменди фрагментарно подключался вперед. Короче говоря, «Ман Сити» в атакующих начинаниях приобрел органику и равномерность.

И в очередной раз, перекидывая мяч с одного фланга на другой, Стерлинг слева вошел в штрафную на 62-й минуте, а Манкильо сбил англичанина. Агуэро оформил дубль, реализовав 11-метровый. Аргентинец прошил перчатки прекрасного Дарлоу, уложив мяч и вратаря в левый от себя угол. Счет превратился в более чем комфортный, а значит последний полчаса «Сити» проведет не только в хорошем настроении, но и в тренировочном режиме, ибо силы надо беречь: 23 января уже ответный матч против «Бристоля» в кубке лиги.

И вот хвалили мы хозяев, а они на ровном месте ошиблись и привезли сами себе гол. В центре случился обрез имени де Брейне, и Кларк лонгболлом вывел один на один Мерфи. Зинченко изо всех сил мчался за соперником, но физически догнать его не смог. Ошибки Александра там не было, не успел «Манчестер» перестроится, вот и все. Да, и с такими коллективами это случается. Команда Гвардиолы, кстати, опять пропустила. У своих ворот с сухостью у «Сити» - как у младенцев – большие проблемы.

Зато с пожарами полный порядок. Повеселил публику Эдерсон, отразив удар Диаме. Бразилец дважды не смог зафиксировать мяч словно горячую картошку. Чудом за несколько минут «Ньюкасл» не забил два. Опять привоз, опять пожар. И это при 86 процентах владения мячом. Аплодисментов Пепа разве что не хватало!

Боже, что сделал Сане на 83-й минуте! Мама моя! Обязательно, заклинаю, посмотрите момент с третьим голом. Лерой в одиночку разобрался четырьмя игроками «сорок», накрутив по пути к воротам каждого по одиночке, а затем выдал передачу на Агуэро. Серхио оформил хет-трик, но не стал радоваться, а побежал благодарить ассистента. Потрясающая была комбинация, просто космос! Это, кстати, 11-й хет-трик аргентинца в «Манчестере».