Манчини и работа на чемпионате мира – почему это вообще возможно?

Потому что главного тренера прямо сейчас нет у сборной Австралии. Эта команда со сложностями пробиралась на чемпионат мира, ей пришлось играть стыковые матчи с Сирией и Гондурасом – в итоге австралийцы отобрались. А через неделю после достижения результата, в конце ноября, пост главного тренера покинул Анге Постекоглу. Он решил, что команде нужен более энергичный тренер – более внятного объяснения так и не последовало.

Сразу после ухода Постекоглу глава австралийской федерации Дэвид Гэллоп отметил, что торопиться с выбором нового тренера не будет, потому что до ближайшего – мартовского – товарищеского матча на тот момент оставалось около четырех месяцев. Прошла половина срока, а тренера для сборной Австралии пока так и не выбрали.

«Поскольку мы гарантировали себе путевку на мировое первенство, я уверен, что у нас не будет недостатка сильных кандидатов», – говорил Гэллоп в ноябре. Роберто Манчини, по инсайдерской информации, в этом списке.

Манчини правда может согласиться на работу в сборной Австралии?

По сведениям The Weekend Australian, Манчини – приоритетный кандидат. Один ли он находится в такой позиции, или кто-то из шорт-листа в тех же исходных данных, неизвестно. Австралийская сторона уже начала переговоры с Манчини. Ожидается, что в воскресенье Дэвид Гэллоп улетит из Австралии для нового раунда.

Издание также отрицает, что федерация выбирает только из кандидатур Берта ван Марвейка, Марсело Бьелсы и Луиса Фелипе Сколари – эти имена озвучивались ранее, фаворитом на пост по мнению букмекеров был голландец ван Марвейк. В расширенном листе претендентов были также Луи ван Гал, Юрген Клинсманн, Ральф Рангник, Свен-Йоран Эрикссон и Джанни ди Бьязи.

The Weekend Australian уточняет, что австралийская федерация собирается пригласить опытного иностранного тренера только на время чемпионата мира. Затем руководство планирует доверить национальную команду местному специалисту, который не будет совместителем. Самый вероятный кандидат – тренер ФК «Сидней» Грэм Арнольд.

Что в этой истории больше всего смущает?

Во-первых, неизвестна позиция «Зенита» как текущего работодателя Манчини, а также неясно, оговорена ли вообще такая ситуация в контракте итальянца с клубом. Формально чемпионат мира и несколько недель подготовки перед ним – время отпуска для тренерского штаба. Тем не менее основная трехлетняя часть контракта Манчини будет действовать.

Во-вторых, даже теоретически Манчини сможет приступить к работе со сборной Австралии только после завершения российского сезона, когда начнутся сборы команд в преддверии чемпионата мира. В то же время австралийцы в марте проведут два товарищеских матча: с Колумбией в Лондоне и с Норвегией в Осло. Как их сможет использовать Манчини в случае назначения – вопрос.

Сам Роберто Манчини еще не высказывался о варианте работы в сборной Австралии, однако его ответ на вопрос об этом предсказуем. Итальянец в подобных случаях почти всегда использует интригующие фразы, стабильно выходящие в топ новостей: не отрицает никаких возможностей, но не уточняет сроков реализации. Так уже было с постом тренера сборной Италии («Это было бы честью, это мечта») и теоретическим вариантом главного в «ПСЖ» («Любой тренер хотел бы возглавить эту команду, и я хотел бы»). Специалиста для итальянской сборной выбирать тоже скоро, но теоретически Австралия и Италия для Манчини совместимы, потому что его родной страны нет на чемпионате мира, фактически работу с Италией можно начать осенью.

Легко представить, как Манчини на вопрос о варианте возглавить Австралию летом говорит, что работа на чемпионате мира – мечта любого тренера, которую он когда-либо хочет воплотить в жизнь.