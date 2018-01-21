Мы уже писали о том, кто из российских защитников смог бы заменить Джикию в сборной России. Теперь рассмотрим, как с кадровой потерей может справиться «Спартак».

Для красно-белых травма основного центрального защитника с российским паспортом тоже очень некстати, но у клуба, по крайней мере, есть возможность выйти на трансферный рынок, чтобы решить кадровую проблему. В данный момент пресса активно сватает в «Спартак» сразу нескольких защитников. Все они – иностранцы.

НИКОЛА МАКСИМОВИЧ («Наполи», Италия) – 26 лет, € 9 млн*

Первый кандидат на замену Джикии. Идеально впишется в схему с тремя центральными защитниками, которую главный тренер «Спартака» Массимо Каррера использует в некоторых матчах. Максимович одарен физически (193 см роста) и очень хорош в игре в пас.

В «Торино» у Джанпьеро Вентуры у него была довольно свободная роль – он не только много отрабатывал сзади, но и, поднимаясь в среднюю линию, активно помогал в атаке. Для «Спартака» с его любовью к быстрым контратакам и вертикальным передачам на одного из центрфорвардов (Зе Луиша или Луиса Адриано) Максимович будет очень полезен.

Из недостатков стоит отметить, что он допускает тактические ошибки, позволяет забрасывать мяч себе за спину и, как ни странно, не лучшим образом действует при борьбе на втором этаже против габаритных нападающих. В тех редких матчах, когда он появлялся в составе «Наполи», партнерам приходилось за ним довольно много подчищать.

В Неаполе Максимович проиграл конкуренцию более мощному Калиду Кулибали и не смог убедить Маурицио Сарри в своей необходимости. С другой стороны, итальянский специалист никогда не славился любовью к ротации состава, делая ставку на тех, кому доверяет в первую очередь.

Вероятность появления Максимовича в «Спартаке» довольно высока – спортивный директор неаполитанского клуба Кристиан Гвидолин именно красно-белых назвал главным фаворитом в борьбе за игрока. «Наполи» хочет отбить € 20 млн, потраченные на приобретение футболиста. Москвичи, по информации итальянской прессы, предлагают €2 млн за полугодовую аренду и еще €14 млн – за полноценный выкуп по окончании сезона.

Сообщается, что Каррера уже пообщался с потенциальным кандидатом. Помимо «Спартака» на него претендуют «Сент-Этьен» (Франция) и «Вильярреал» (Испания).

ЛУКАС ВЕРИССИМО («Сантос», Бразилия) – 22 года, € 3,5 млн

Про двух других кандидатов известно куда меньше. Вериссимо является воспитанником «Сантоса» и дебютировал за него еще два года назад. Провел девять матчей в Кубке Либертадорес, в котором добрался до четвертьфинала. В 2017 году, освоившись во взрослом футболе, выиграл конкуренцию за место в основе бразильского клуба. Не по причине дисквалификации в чемпионате страны пропустил только одну встречу.

Переговоры о переходе Вериссимо длятся уже довольно продолжительное время. Руководство «Сантоса» боится продешевить и не очень активно идет на компромисс. «Спартак» вроде как готов расстаться с € 8 млн, тогда как бразильцы хотят не менее €10 млн.

При этом в тренерском штабе красно-белых нет уверенности в том, что он сразу сможет приносить пользу. Вериссимо молод, не сказать, чтобы опытен – провел на высоком уровне всего один сезон. Плюс наверняка ему потребуется некоторое время на адаптацию, как, например, Педро Роше, который до сих пор пока не убедил в необходимости своего приобретения.

Но такой роскоши как время у красно-белых нет – уже 16 февраля «Спартаку» играть против «Атлетика» (Бильбао) в Лиге Европы. Да и в чемпионате России времени на раскачку не будет – в первом же после паузы туре «Спартак» играет с лидером сезона «Локомотивом». Так что москвичам нужен тот, что кто сможет приносить пользу здесь и сейчас.

ИГОР РАБЕЛЬО («Ботафого», Бразилия) – 22 года, € 2 млн

Еще одним малоизвестным в России кандидатом на замену Джикии может стать молодой защитник Игор Рабельо. Про него известно еще меньше, чем про Вериссимо.

Воспитанник «Ботафого». Провел один сезон в Серии B, где выступал за «Наутику» на правах аренды. Начал сезон в качестве футболиста запаса, но к концу чемпионата убедил главного тренера в своей необходимости и завершил год в качестве основного центрального защитника, после чего вернулся в родной клуб.

В 2017 году провел 31 матч в чемпионате Бразилии (1 гол) и добрался до четвертьфинала в Кубке Либертадорес (5 матчей).

Впрочем, появление Рабельо в «Спартаке» под большим вопросом. Если бразильские СМИ приписывают красно-белым интерес к защитнику, то отечественные, напротив, его отрицают. «Ботафого» также не стремится расставаться со своим воспитанником, но готов рассмотреть финансово выгодное предложение. А его агент заявил о том, что к нему есть интерес в России, но не стал уточнять, о каком клубе идет речь.

Внутренние резервы

Поскольку интерес к вышеописанным футболистам у «Спартака» появился еще до потери Джикии, можно сделать вывод, что клуб и без того стремится усилиться в этой линии. Неспроста ведь заговорили еще и о том, что красно-белые заинтересовались крайним защитником «Рубина» Эльмиром Набиуллиным. А этот трансфер точно никак не связан со здоровьем Георгия.

Однако в данный момент в распоряжении Карреры остались Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти и Сердар Таски, каждый из которых готов выйти на поле с первых минут. Немец наряду с Джикией осенью был железным игроком основы. Наверняка в матчах еврокубков компанию ему будет составлять более боевитый и мудрый итальянец, а вот в чемпионате России российский паспорт Кутепова скорее всего сыграет свою роль. Но это при игре в два центральных защитника, а в схеме с тремя центральными пространства для маневра у итальянского специалиста не остается никакого. Так что сомневаться в том, что красно-белые раскошелятся, не приходится.

* – по оценке transfermarkt.de