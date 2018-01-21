О перспективной армейской молодежи и занятных подсказках Виктора Гончаренко – в репортаже «Советского спорта».

ОЛАНАРЕ ПРОТИВ БЫВШЕЙ КОМАНДЫ

ЦСКА традиционно вылетел на первый сбор в испанский Кампоамор. Среди наших команд, участвующих в плей-офф еврокубков, коллектив Виктора Гончеренко проводил первый товарищеский матч одним из последних. «Спартак» уже успел проиграть «Шанхай СИПГ» (0:1), а «Локомотив» - «Люцерну» (0:3). «Зенит» же должен встретиться 22 января с «Копенгагеном».

Основной состав армейцев смело можно было назвать комбинированным. С одной стороны – Помазун, Хосонов, Гордюшенко, Тикнизян, Жиронкин, а с другой – Игнашевич, Чалов, Оланаре и Бистрович. Особенно интересовал югославский новичок ЦСКА: насколько стремительно 19-летний Кристиян впишется в игровые связи красно-синих. По идее, он должен был подтвердить сакральный смысл своей фамилии и сделать все довольно быстро.

«Волеренгу» с ЦСКА связывает тонкая нить. Оланаре выступал за этот норвежский клуб в 2012-2013 годах, но много там не забивал – всего два гола. В принципе, в ЦСКА не сильно лучше – четыре мяча за три сезона.

МОТИВИРОВАННАЯ «ВОЛЕРЕНГА», УСТАВШИЙ ЦСКА

По первым минутам казалось, что ЦСКА не особо горит желанием бежать вперед. Но оно и понятно: команда 10 дней находилась под серьезными нагрузками, и рвать жилы на 30-градусной испанской жаре не было никакого смысла. Потому «Волеренга» чуть активнее шла вперед, слегка осознаннее подходила к конструированию атак, да и в целом выглядела посвежее. Норвежцы успешно использовали стандартные положения, и практические каждое из них в первом тайме заканчивалось ударом по воротам.

У ЦСКА разве что Бистрович цеплялся за каждый мяч в сложных ситуациях, образуя в центре полузащиты кулак вместе с Гордюшенко. Но без ошибок не обходилось, особенно в других линиях. Ну а чего вы ждали от состава, где между Игнашевичем и Жиронкиным разница в возрасте составляет 21 год? Смесь опыта и молодости, помноженная на физическую загруженность, не способна стабильно трансформироваться в голы.

А «Волеренгу» все это не интересовало. Норвежцы не сильно, но прессовали армейцев, постепенно расширяя атакующий арсенал: исключительные стандарты сменились проникающими передачами в штрафную площадь и кинжальными выпадами с флангов. Очень здорово коллектив из Осло использовал свободные зоны в обороне ЦСКА, то и дело находя лысые темнокожие головы нигерийских форвардов в районе 11-метровой отметки. Удачная реализация могла предоставить африканцам, находящимся на просмотре, контракт с «Волеренгой» и жизнь в одной из самых развитых стран Европы. Мотивация блестящая!

ЦСКА по первому тайму запомнился одним моментом. Чалов влетел в штрафную соперника по месту правого инсайда, отпасовал за спину Макарову, а тот в падении едва не переправил мяч в ворота. Можно было ставить пенальти в этой ситуации, ведь Макарова явно заваливали. Но судья промолчал, а спустя несколько минут свистнул и отправил команды на перерыв.

«АГРЕССИВНО В ОТБОР ВСТУПАЙ!»

На второй тайм «Волеренга» вышла в абсолютно новом составе, сменив всех 11 футболистов. ЦСКА никого не менял и продолжил наигрывать молодежь. И не зря. Олейников чуть ли не лучший у москвичей: и перехватывал, и открывался, и пасовал. И это против свежих соперников! Остальным же во весь голос подсказывал Гончаренко: «на подборе первый» Гордюшенко, «уже играй, при потере сужай» Макарову, «позиция, агрессивней в отбор в ступай» Хосонову, «не давай разворачивать атаки» Бистровичу, «общайтесь, говорите друг с другом» Жиронкику.

Вообще, наматывать на ус подсказками главного тренера оказалось намного интереснее, чем следить за происходящим на поле. В середине второй половины встречи ЦСКА капитально завладел инициативой и территориальным преимуществом. Забить бы еще, и совсем бы хорошо было. Но нет, только перепас, забегания, стеночки и один удар в ближний угол.

Помазун под занавес встречи дважды в одной атаке спас армейцев от гола. Сначала после фланговой атаки «Волеренги» Илья вытащил мяч из ближней «шестерки», а затем справился с дальним выстрелом. Конечно, будь в обороне Васин и братья Березуцкие, голкиперу пришлось бы работать в разы меньше. Но с другой стороны – когда еще можно в течение 90 минут проверить в боевых условиях практически молодежный состав? Он ведь, как известно, для ЦСКА теперь имеет особую ценность. Не верите? Посмотрите на скамейку запасных команды в последних матчах РФПЛ.