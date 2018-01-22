Результаты

Несмотря на восемь очков отставания от «Локомотива» по итогам осени, для Роберто Манчини все весьма удобно и приятно в плане впечатления. Поначалу, когда проблемы случались в конкретных матчах Лиги Европы – 0:1 дома с «Бней Иегудой», 0:1 на выезде с «Утрехтом» и проход только в дополнительное время – дела шли прекрасно в чемпионате России. Можно было отсылать туда и указывать на настоящий уровень, а еврокубок списывать на ситуативные сложности, которые не мешали решать задачу.

Поздней осенью расклад перевернулся: очки в премьер-лиге стали улетать другим, зато в Лиге Европы все прошло идеально, с двумя победами над «Реал Сосьедадом», максимально быстрой гарантией выхода в плей-офф из всех российских клубов и первым местом в группе. Теперь уже туда при необходимости можно сместить акцент. Формула «в чемпионате еще можно отыграться, а в евровесну нужно было выходить именно сейчас» с точки зрения логики верна. При формальном подходе к Манчини не подобраться.

Атмосфера

При том количестве игроков, реально претендующих и заслуживающих – перспективой или уже заработанным статусом – места в стартовом составе, у «Зенита» вполне спокойная раздевалка. И тренировочная база. Оттуда не приходит новостей о драках или даже конфликтах, даже амбициозный запасной вратарь Юрий Лодыгин, получивший шанс после травмы Андрея Лунева в игра за сборную, в интервью в первую очередь желает здоровья коллеге и рассказывает про переживания за него.

Артем Дзюба мало говорил и как будто действительно его не бомбило по ходу чемпионата – иначе бы нашел повод отразить свою непримиримую позицию. Изящная стихотворная война с усилением в виде зарисовок со штангой – скорее про отношения с руководством клуба, а не с главным тренером.

Единственный инцидент – спор прямо на поле во время ключевого матча с «Локомотивом» Далера Кузяева с Игорем Смольниковым, но там в корне только игровой момент. Наверняка обсудили между собой или на теоретическом занятии, и справедливо замяли. Неосторожные, двусмысленные слова Андрея Лунева про Манчини «у нас есть тренер – пусть он говорит» тем же вечером тоже никак больше не всплыли. Приемлемо ложится версия про неудачную формулировку на эмоциях после 0:3 дома.

Даже между группами аргентинцев и россиян только разной степени забавности цитаты о том, что легионеры вообще ничего не понимают ни по-русски, ни на английском. Работает, возможно, посредник Нобоа, который говорит на русском и испанском, или начальник команды со знанием в плюс к этим еще и итальянского – факт в том, что при дикой конкуренции и недостатке времени у некоторых игроков, в проблемы это не перешло.

Раскрытые игроки

Говорить про новый образ забивного и любимого даже фанатами «Зенита» Александра Кокорина неинтересно, все главное и сам он, и его игра объяснили нам еще в августе-сентябре. Важно, что накануне десяти с чем-то последних клубных матчей форварда перед чемпионатом мира мы говорим не про мифические форму и состояние, которых ему нужно достичь, а про возвращение к конкретным кондициям. Тем, в какие его привели работа с Манчини и задачи итальянца.

Параллельный пример – работа главного тренера «Зенита» с 18-летним Кириллом Капленко. Со стороны выглядит странно: на этой позиции и с шансом под нее адаптироваться опытные покупные ребята, а Манчини возится с молодым футболистом, который скорее всего решит все вопросы с белорусской федерацией и будет кандидатом в сборную России.

Это тоже показательный момент: президент клуба Сергей Фурсенко в программных интервью о развитии своих – Манчини делает. Он выбрал на свой взгляд самого перспективного и теперь обрабатывает. Когда это всего один пример, и когда параллельно в порядке не все ключевые задачи, риск велик. Но все же это хоть какой-то шанс на молодую русскую звезду или хотя бы надежного исполнителя в «Зените», не купленного, а воспитанного хотя бы на этапе перехода от детского футбола ко взрослому.