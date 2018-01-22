Московский «Спартак» практически по всем статьям проиграл «Астане» в заключительном контрольном матче в рамках учебно-тренировочного сбора в ОАЭ.

Матч чемпионов

На учебно-тренировочном сборе в ОАЭ у московского «Спартака» были запланированы два товарищеских матча. В первой встрече красно-белые проиграли китайскому «Шанхай СИПГ» (0:1) и, что куда важнее, потеряли из-за травмы на продолжительное время основного центрального защитника Георгия Джикию. За «Спартак» он в нынешнем сезоне уже не сыграет, как, судя по всему, не выступит и на чемпионате мира.

Первый официальный матч подопечным Массимо Карреры предстоит сыграть против «Атлетика» (Бильбао) в Лиге Европы уже менее чем через месяц, поэтому итальянский специалист выпустил с первых минут тот состав, который с высокой степенью вероятности можно назвать основным. Разве что появление в воротах Артема Реброва вместо Александра Селихова с натяжкой можно назвать неожиданностью, да непривычно было видеть справа Лоренсо Мельгарехо на позиции Александра Самедова.

В составе чемпиона Казахстана российским болельщикам должен быть знаком полузащитник Патрик Твумаси, в 2014 году выступавший за «Амкар».

Ни мысли, ни скорости

С первых минут спартаковцы на правах более статусной команды попытались наладить контроль над мячом и играть с позиции силы. Футболисты казахского клуба оказались не против, предпочтя действовать на контратаках. Так, в одном из эпизодов, казахи обокрали москвичей на чужой половине поля и провели резкую контратаку через фланг Андрея Ещенко – нападающий ДР Конго Жуниор Кабананга не стал сближаться с Ребровым и с угла штрафной площади сильно пробил мимо дальнего угла.

Пока футболисты «Спартака» катали мяч невдалеке от штрафной соперника, казахи открыли счет в матче. Сербский опорник Марко Станоевич подключился к атаке и после скидки от партнера с правого фланга мастерски положил корпус и ударом слета с линии штрафной отправил мяч под перекладину ворот Реброва. «Спартак» ответил своим убойным моментом, но Денис Глушаков, добивая мяч с нескольких метров после удара Квинси Промеса, не попал по пустым воротам.

Совсем неважно красно-белые смотрелись в центре поля, особенно в опорной зоне, куда без особого энтузиазма и с большим опозданием опускались Глушаков и Лукас Фернандо. До поры до времени казахи прощали равнодушие подопечных Карреры, однако очередной обрез от Фернандо привел к тому, что команда не успела перестроиться в обороне, Комбаров не успел в центр штрафной за Марином Томасовым – и счет стал 0:2.

Но дело даже не в результате. В первые 45 минут футболисты «Спартака» проиграли оппонентам и в скорости, и в борьбе, и даже в командных взаимодействиях. Не исключено, что спартаковцы находятся «под нагрузками», однако футболисты «Астаны» смотрелись заметно свежее москвичей.

Молодость Рассказова, техника Роши

В перерыве Каррера провел массовые перестановки, и на второй тайм вышел практически полностью иной состав (среди полевых остались только Глушаков, Комбаров и Промес), нежели на первый, но принципиальных изменений в игре «Спартака» не последовало. В действиях команды было все так же много брака и лишней беготни. Разве что в центре поля моторики добавил вышедший вместо Фернандо Роман Зобнин.

У болельщиков чемпионов России по истечении часа игры екнуло сердечко, когда Зе Луиш, уходя от двоих оппонентов, получил по ногам и оказался на газоне. Вспомнилось, как в предыдущей встрече в ОАЭ тяжелую травму получил Джикия. Но, к счастью для фанатов и тренерского штаба москвичей, форвард после непродолжительной медицинской помощи вернулся в игру. Вообще нападающий один из немногих, кто в эти минуты смотрелся довольно прилично. Он здорово открывался в свободных зонах и не стеснялся брать игру на себя.

Во второй половине второго тайма Каррера дал возможность проявить себя молодому воспитаннику «Спартака» Николаю Рассказову, занявшему позицию правого защитника. Он активно вошел в игру и регулярно поддерживал атаки по правому флангу, но в простом эпизоде у собственных ворот промахнулся мимо мяча и позволил Джордже Деспотовичу довести счет до разгромного.

Лишь в самой концовке спартаковцы смогли забить. Причем к обоим голам имеет самое непосредственное отношение Педро Роша. Сначала он заработал для Промеса пенальти, а затем забил сам – выскочив один на один с вратарем, технично обыграл его и отправил мяч в пустые ворота.

Конечно, в условиях подготовительного периода только Массимо Каррера может оценивать действия своих подопечных, все-таки только он в курсе, каким нагрузкам подвергаются его футболисты. Однако второй матч подряд спартаковцы демонстрируют откровенно «сырую» игру, особенно в обороне, и тем вселяют тревогу в сердца своих болельщиков. Ведь до матча против «Атлетика» в Лиге Европы остается не так уж много времени – чуть больше трех недель.

«Спартак» (Россия) – «Астана» (Казахстан) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – М.Станоевич (19), 0:2 – Томасов (33), 0:3 – Деспотович (75), 1:3 – Промес (79), 2:3 – Роша (89)