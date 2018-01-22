Матчи «Спартака» с «Шанхай СИПГ» (0:1) и «Астаной» (2:3) показали, что в лице Георгия Джикии красно-белые потеряли скоростного защитника и подстраховщика Дмитрия Комбарова.

КОМБАРОВ ЛИШИЛСЯ ПОДСТРАХОВЩИКА

То, что Комбаров не силен в обороне, известно давно. С травмой Джикии ситуация на его фланге становится взрывоопасной: Дмитрий решился подстраховщика.

И «Шанхай», и «Астана» вскрывали фланг Комбарова одним способом: диагональным переводами мяча в его зону. Когда Комбаров начинал встречать оппонента, за его спиной образовывалась свободная зона – центральный защитник не успевал ее закрывать. В обоих матчах подобные ошибки допускал Боккетти. Соперники этой зоной пользовались. В частности, «Астана» благодаря разрыву между двумя игроками обороны открыла счет. А вот «Шанхай» ограничился лишь опасными моментами.

Когда у «Спартака» был Джикия, он успел ликвидировать зону благодаря своим скоростным качествам и чтению игры – вовремя ускорялся. Боккетти так лихо с места не срывается. И это проблема. Когда забивала «Астана», он не успел даже испугать движением Станоевича.

БОККЕТТИ МЕДЛИТЕЛЕН, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ДЖИКИЮ

«Спартак» мог бы решить эту проблему, перестроившись геометрически. При Массимо Каррере основным модулем «Спартака» при обороне является схема 4-4-2. Так было и в матчах против «Шанхая» и «Астаны». На скоростные рывки футболистов соперника из глубины хавбеки красно-белых не реагируют – за ними в штрафную не следуют. Потому что это может оголить центр. Перед тем как открыть счет Станоевич убежал из центра от Попова. Но он за ним не последовал – нет у него такой обязанности. Если бы «Спартак» использовал схему 4-5-1, то один из трех центральных полузащитников пошел за Стоеновичем и не дал ему забить.

На днях в «БИЗНЕС Online» вышло развернутое интервью Курбана Бердыева. В нем наставник признался, что играл бы в два центральных защитника, а не три, но при условии, что у него были скоростные оборонцы. Почему играть в два центральных опасно, когда они не являются быстрыми, нам этой зимой демонстрирует «Спартак». А если быть точнее, то Боккетти, не успевающий покрывать свободные зоны. Одно из самых действенных решений в такой ситуации – насыщение этих зон. Идеальный вариант – тремя защитниками. Другой вариант – три опорника, один из которых будет опускаться в защитную линию.

Каррера пока на это не идет. В то же время специалист понимает, что в обороне нужны быстрые ребята. Во втором тайме в матче с «Астаной» в паре с Ильей Кутеповым играл крайний защитник Петкович (держать на поле Боккетти означало заниматься благотворительностью)! Фланговые игроки – вот же кто умеет грамотно ускориться. Ошибок в обороне Петкович не совершал. Но как он будет действовать, если его зону будут грузить фланговыми подачами? Рост защитника 185 сантиметров.

ФУТБОЛ КАРРЕРЫ

Почему Каррера не насыщает количественно зоны при обороне у своих ворот, а пытается сделать Петковича защитником? Или насыщает зоны это периодически, как в дерби с ЦСКА? Вот два самых интересных вопроса. Вероятно, правильным ответом на оба будет желание специалиста полностью реализовывать атакующий потенциал.

При схеме 4-4-2 «Спартаку» легче убежать в контратаку. И состав у команды для этого идеален: на флангах есть быстрые Мельгарехо и Промес. Но им нужно с кем-то обыгрываться. Пожалуйста, второй форвард (атакующий полузащитник) готов подыграть, а первый умчаться к воротам для завершения. Кто у «Спартака» перед новым годом чаще других играл под нападающим? Самедов и Адриано. С обоими можно обыграться в пас. Кстати, в дерби с ЦСКА перед зимней паузой (3:1) первую атаку раскрутил Самедов. «Спартака» оборонялся по схеме 4-4-1 (Самедов)-1 (Адриано), а затем, открыв счет, перешел на 4-5-1, более оборонительную. То есть закрываться умеет!

Схема 4-4-2 также удобна для прессинга. Если соперник играет в два центральных защитника, то у «Спартак» против них есть два нападающих. Так было в игре с «Астаной». Второй вопрос – качество. Оно есть не всегда. И если прессинг не получается, то возникают проблемы ввиду разряженности зон.

Кстати, у «Астаны» прессинг не начинался с центральных защитников «Спартака». Уже когда те делали передачу в центр или на фланг, шло давление. Успешное. Потому что у клуба их Казахстана было две оборонительные линии суммой в девять игроков. Каррера пока на это не идет.

Смелость Карреры имеет право на жизнь. Об этом говорит голевая статистика. В чемпионате России «Спартак» забил 36 голов – больше всех . На втором месте «Краснодар» – 32 гола. С раскрытием атакующего потенциалы у красно-белых нет никаких проблем.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

«Спартак» в очень интересной ситуации: Массимо Каррере нужно придумать как решить проблему в обороне, не потеряв ничего в атаке.

Если Каррера не хочет насыщать линию обороны или полузащиты при обороне, то спасти «Спартак» могут только трансферы. Обязательно нужен защитник. При условии, что Петкович на этой позиции не раскроется.