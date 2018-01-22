Сегодня исполнилось бы 98 лет легенде английского футбола сэру Альфу Рэмзи.

Единственный тренер сборной Англии, который привел ее к победе на чемпионате мира по футболу, сэр Альфред Эрнест Рамсей, более известный, как сэр Альф Рэмзи. Мы решили вспомнить самые известные его цитата о мировом футболе.

После назначения на пост главного тренера сборной в 1963 году:

«Мы выиграем домашний чемпионат мира».

О победе на чемпионате мира 1966 года:

«Мы победили, да. Но я не тот, кто будет прыгать до Луны или со скалы».

«Наверное, мне нужно привыкнуть к тому, что меня будут называть «сэр», но если кто из игроков сделает это – получит взбучку».

«Я по-прежнему все тот же Альф, разве не так?»

«Почему я не ликовал после победы на чемпионате мира 1966 года? В тот момент мне просто хотелось оставаться единственным нормальным среди всех этих безумцев».

«Победный состав не меняют».

О сборной Англии:

«Мы проиграли сборной Бразилии, но нам нечему у них поучиться».

«Нам нужно показывать свой футбол, но для этого соперник должен играть в футбол, а не действовать как кучка животных».

«Англия – самая футбольная нация в мире».

«Испанские защитники в недоумении смотрели друг на друга, в то время, как мы группами шли на их ворота по центру».

«Вашу мать, когда вы играете в моей команде, у вас не должно быть время на развлечения».

«Я научу вас, что есть, с кем спать и даже как стричь ногти на ногах».

«Под окнами нашего отеля устроили концерт в пять утра. Нам не дали для сборной обещанный полицейский эскорт. Когда вышли на поле, нас освистали и обматерили. Но знаете, все равно в Мексике живут прекрасные люди».

О своем увольнении с поста главного тренера сборной:

«После ничьей с Польшей и поражения от Италии я чувствовал себя словно дохлая утка».

«Это были самые страшные полчаса в моей жизни. Я стоял в комнате, забитой членами каких-то комитетов. Казалось, что они собираются меня повесить. Хотя я не давал ни единого повода для увольнения».

О футболе:

«Успех невозможен без качественного прессинга».

«Аргентина просто растрачивает свой талант на грубость».

«У Пеле было почти все, а у Марадоны – все».

«Нереализация моментов – это одно из таинств футбола».

«Лучше побеждать хмурым, чем проигрывать с улыбкой на лице».

«Футбол – это жизнь. А я хочу жить и поэтому не могу без футбола».