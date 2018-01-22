Полная смена

Свой первый матч 2018 года «Зенит» запланировал на 22 января. К этому моменту «Спартак» уже проиграл две встречи «Шанхаю» и «Астане», а также потерял Георгия Джикию. Нечем похвастаться и «Локомотиву» – их стартовую игру против «Люцерна» (0:3) вряд ли можно занести в актив. ЦСКА пока только играет вничью (0:0, 2:2).

Роберто Манчини взял на сбор 27 футболистов. И почти все из них попали в заявку на матч с «Копенгагеном». Вне списка остались только Бранислав Иванович, который вернулся в Петербург из-за повреждения, а также Кристиан Нобоа, Игорь Смольников, занимающиеся по индивидуальной программе, и вратари Егор Бабурин и Никита Гойло. Обычно «Зенит» публикует свой состав за час до игры. Для товарищеской встречи правило было нарушено – за полтора часа до стартового свистка болельщики узнали, что никаких экспериментов не будет – Кокорин и Дриусси впереди, Кранневиттер и Паредес в центре, в обороне Маммана и Мевля. В общем, все стандартно.

Но через полчаса сине-бело-голубые удалили из соцсетей первоначальный вариант состава и выложили новый: интересный и неожиданный.

Центр обороны, в отсутствие Ивановича, доверили своим воспитанникам – 17-летнему Илье Скроботову и 18-летнему Никите Каккоеву. И если Никита уже полгода отыграл за «Зенит-2» в ФНЛ, то Илья в своей карьере играл только в молодежном первенстве. На их фоне Кирилл Капленко и Дмитрий Богаев выглядели опытными ветеранами. Кстати, на протяжении всего первого тайма складывалось ощущение, что на поле вместе с молодыми игроками вышел и Анатолий Тимощук. Видимо, экс-капитан «Зенита» отвечал за эту экспериментальную оборону из игроков, чей общий возраст на три года меньше, чем у самого украинца. Дело в том, что именно он кричал и подсказывал Каккоеву и Скроботову громче всех. И его голос был бы самым звучным на стадионе, если бы не эхо из соседней мечети. Половину первого тайма игроки провели под аккомпанемент молитвы. Такие вот особенности национального дубайского футбола.

Зачем «Тосно» и даже «Панатинаикос», если есть «Зенит»?

Необычное сочетание попробовал Манчини и впереди – с первых минут появились Дмитрий Полоз, Андрей Панюков и Антон Заболотный, которые образовали атакующий треугольник.

Впервые он сработал уже на седьмой минуте: Заболотный сделал то, что должен был – выиграл верховую борьбу и сделал идеальную скидку на Полоза. Тот уже видел открывающегося на линии защитников Панюкова, но крутую атаку совершенно внезапно прервал свисток судьи. Арбитр, кстати, явно не всегда успевал за игрой и не соответствовал уровню футболистов. Но тут уж какого нашли.

Панюков свой гол все равно забил – на 18-й минуте экс-игрок юношеской сборной России Михаила Галактионова Дмитрий Плетнев решился на обводящий удар из-за штрафной, но попал в крестовину. Оттуда мяч отскочил к Панюкову, и лучший бомбардир «Зенита-2» со второй попытки открыл счет.

Еще через десять минут сработала связка из взрослой сборной России – Заболотный отыгрался с Полозом, открылся в центр и моментально получил ответный пас. Оставалось только попасть в пустой угол, с чем Заболотный легко справился. Форварду, который призван заменить Артема Дзюбу, удалось забить уже в дебютном матче.

Первый гол Заболотного за "Зенит" pic.twitter.com/lP6YGlsFHN — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 22 января 2018 г.

Но и счета 2:0 юному «Зениту» оказалось мало – Панюков в центре поля обокрал защитников и убежал один на один. С такой легкостью голы не давались ему даже в ФНЛ.

Дубль Панюкова. Проще, чем в ФНЛ pic.twitter.com/C3wiRRQTVE — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 22 января 2018 г.

Дубль за 45 минут и отличные шансы на то, чтобы дебютировать за основную команду «Зенита» уже этой весной. А почему бы и нет? «Зенит» уже отказал «Тосно» и «Уралу» в аренде форварда. Был у Панюкова вариант с греческим «Панатинаикосом», но форварда убедили остаться в Петербурге. Наверное, не просто так.

Заболотный справился

Есть несколько выводов и по Заболотному – Антон выиграл почти все единоборства, моментально нашел взаимопонимание с Полозом и забил, наконец. В общем, пока все слишком идеально – у Манчини максимальное количество поводов даже не вспоминать о Дзюбе.

Еще в этой встрече был второй тайм: появились основные игроки «Зенита» и вполноги забили еще два раза. Сначала Кранневитер красиво попал в угол из-за штрафной.

А в концовке Кокорин закатил в пустые ворота еще один мяч.

5:0, сокрушительная победа над одним из участников плей-офф Лиги Европы. Сине-бело-голубые – единственная команда из топ-4 РФПЛ, которая начала год с победы. Но делать преждевременные выводы, наверно, не стоит. До первого официального матча против «Селтика» еще целый месяц. ­