Деньги из бюджета растворяются как сахар в воде, стадионы не достроены, а чиновники продолжают отчитываться о «больших успехах» подготовительной программы. Наши люди, привычные к поборам и нецелевым тратам средств, уплаченных в бюджет в виде налогов, вяло реагируют на новости о промашках футбольных и региональных властей. Олимпиаду же провели – проведем и чемпионат мира! Конечно, проведем. Вопрос как и какое впечатление о себе оставим в мире. Но очередные две проблемы, недавно показавшиеся из общей кучи «маленьких шероховатостей», просто не могут быть проигнорированы. Обе они лежат в разных плоскостях друг от друга, но вместе звучат просто ужасающе.

Начнем с житейского. Федеральные власти, как известно, разрешили продавать пиво и другой алкоголь партнеров FIFA на стадионах во время чемпионата мира. Но, к примеру, правительству Ростовской области это не указ. То ли там не знают о мировой практике, то ли излишне заботятся о «трезвости ума». В последней версии постановления правительства Ростовской области черным по белому описан запрет на розничную продажу алкоголя на стадионе «Ростов-Арена». А вот губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил вообще создать вокруг сочинского стадиона безалкогольную зону радиусом 500 метров.

Так и хочется проорать чиновникам в уши – к вам пришли с деньгами! Bud и другие алкогольные партнеры FIFA являются постоянными поставщиками продукции на стадионы чемпионатов мира. И тут вопрос уже надо рассматривать не с точки зрения полицейских «выпил – пошел в отделение», а глобально – это инвестиционная привлекательность нашей страны. Это имидж, друзья! Только представьте, какие убытки понесут спонсоры, если региональные власти будут продолжать следовать законам со странными формулировками. Между тем, уже поданы уже несколько исков. А заодно представьте круглые глаза условного англичанина или немца, привыкшего пропустить три-четыре кружечки холодненького пива в жару на матче любимой сборной. «Пей, но возле магазина» эти парни вряд ли поймут. У нас к такому привыкли, а гости будут разочарованы.

И именно на фоне этих «забот о моральном облике населения» всплывает другая проблема – наплевательское отношение к животным перед мундиалем. Помните историю с отстрелом собак в Сочи? Тогда ведь разгорелся сильнейший международный скандал. Отстрельщики из фирмы «Бася» убивали собак сильнейшими ядами, заставляя животных умирать мучительной смертью. За каждый труп сотрудник фирмы получал 500 рублей. Спустя четыре года история повторяется с феноменальной точностью.

Вместо того, чтобы вложить деньги в заботу о животных, как это делают цивилизованные страны, мы продолжаем убивать, повторяя кощунственную мантру «они укусят болельщика, FIFA подаст иск». Лишь в одном Волгограде было выделено 12 миллионов рублей горпитомнику, беспощадно уничтожающему собак.

Но если посмотреть глубже – гибель собак перед чемпионатом мира – это отличная возможность хорошенько заработать. Из бюджета выделяются огромные суммы на «работу с бездомными животными». Нетрудно догадаться, что до исполнителей доходит лишь малая часть.

«В 2018 году 11 городов России будут утоплены в крови бездомных животных. Почему их ВСЕХ уничтожат? Да потому, что чиновники и коммунальщики, кроме остервенелого желания убивать, гнать и уничтожать все живое, уверены, что животные мешают спортсменам и болельщикам, что животные портят "туристическую привлекательность". Они мечтают о пластиковом мире без листвы, травы на газонах, о мире без животных и птиц. Они считают, что животные не имеют права на жизнь!» – пишут участники сообщества BloodyFifa2018.

Между тем, глава Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева изучила сайт госзакупок и подсчитала, что в регионах, где будет проводиться чемпионат мира, на истребление бездомных животных потратят более 100 миллионов рублей! Хотя формулировка «истребление» – не единственная. Где-то страшную казнь называют «умерщвлением», где-то «усыплением» или «утилизацией трупов».



Нетрудно подсчитать, что в городах нет такого количества бездомных животных, на которых необходимо выделять такие баснословные средства. Но вместо того, чтобы стерилизовать собак, провести им вакцинацию и создать условия для жизни, их просто решили беспощадно убивать.

Что же получается? Просто пить пиво на стадионе – нельзя, а убивать тысячи собак можно? Именно так. Потому что на принципах «как бы чего не вышло» и «избегайте мер, которые могут вызвать негативную реакцию в СМИ» далеко не уедешь. Вот тебе и праздник «на сухую» на костях – чемпионат мира по футболу в России.