О переводе Дзюбы и Шатова в «Зенит-2»

«Вспоминаю наш старый разговор, когда Дзюба перешел в «Зенит». Я сказал, что он выбрал не ту команду. В «Зените» он не заиграет. КПД Дзюбы не годится для игры в «Зените».

Никогда в жизни ни один тренер будет строить футбол, чтобы команда играла на одного человека. И без разницы Манчини это или кто-то другой. Как игрок, мне кажется, Дзюба закончился.

Вижу по его поведению, что он не особо рвется играть в футбол. Я так понимаю, что его устраивает положение во втором составе, а надо бежать. И новый клуб надо выбирать самому, а не сваливать на агента, чтобы он на подносе принес новое предложение с шикарной зарплатой. 3 миллиона евро никто ему не даст.

Если с Дзюбой все было ясно, ситуация с Шатовым меня поразила. Он совсем недавно был твердым игроком основы «Зенита» и выделялся в нашем футболе. В связке со Смольниковым они чудеса творили. Куда все делось? Непонятно.

Это говорит о том, что некоторым футболистам надо менять отношение к себе. Кто-то это понимает. Например, Кокорин и Смолов. Критика довела их до ума. Стали больше двигаться, атаковать и лезть в штрафную. Никаких претензий к нем. Они все правильно поняли. Эти не поняли. Но если бы я был тренером «Спартака», взял бы Шатова в команду».

О возможном уходе Зе Луиша или Промес

«Если бы меня пригласили в Тарасовку я бы всем ребятам посоветовал никуда не уходить. Не только Зе Луишу, но и Промесу с Адриано. Зачем уходить? В «Спартаке» у вас созданы идеальные условия для развития карьеры. Зарплата хорошая, народ любит, бытовые условия — отличные. В чем вы еще нуждаетесь?

Настаиваю на том, что если Зе Луиш или Промес сорвутся в другой клуб ради лишних пары долларов, они потеряются. Чтобы заиграть на Западе, нужно пахать как ишаку. Кто только не пытался зам закрепиться — все скисли.

Сейчас лучше сосредоточиться на сборах, подготовиться к матчу с «Локомотивом», а после чемпионата мира будет видно. Сейчас никакого смысла уходить нет».

Какой вариант развития карьеры выберет Промес? Уедет в «Саутгемптон» еще до конца января

Уедет в другой английский клуб еще до конца января

Останется в «Спартаке» до конца сезона и уйдет летом

Продлит контракт со «Спартаком» еще на несколько лет

О переходе Рауша в «Динамо»

«По матчам за сборную Рауш не произвел впечатления. Мало ошибался, но и мало рисковал. Не хочу делать о нем выводы по этим играм. Складывается впечатление, что от него многого ждут. Пускай, но потенциала у него я не увидел. Хороший футболист сразу заявляет о себе. Как бы не повторилась история, которая произошла с Петковичем в «Спартаке». Его уровень стал понятен сразу. Вверху Рауш играет слабо, внизу вроде шустрый. Посмотрим».

О Карпине в «Ростове»

«Абсолютно не держу зла на Карпина и желаю ему успеха, но у меня очень большие сомнения в веру этого человека. Громадные. Складывается впечатление, что его слишком «раздули» на телевидении. «Ростов» на распутье. Состав команды стал намного слабее. Многие ведущие футболисты ушли. Но Карпин должен понимать, что если он получит очередную оплеуху, как тренер он закончится».