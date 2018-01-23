Олег Николаевич Криволуцкий в 1970-х играл в тамбовском «Спартаке» и липецком «Металлурге». А после окончания карьеры остался в Липецке и до сих пор работает в местном СДЮСШОРе. «Советский спорт» связался с первым тренером новичка Антона Заболотного и задал ему вопросы о начале карьеры 26-летнего форварда, который накануне забил первый гол за "Зенит".

– Помните ли вы, как Антон Заболотный начал заниматься футболом у вас?

– Конечно, я всех своих воспитанников помню. А тех, кто смог куда-то пробиться в профессиональный футбол и подавно, они незабываемые, да их и не так много у меня. Антон – очень одаренный физически, родители очень много в него вложили. В общем, генетика у него отличная. Данные у него сумасшедшие были, потом Антон к этому сразу добавил гигантское желание и ежедневную работу над собой. Благодаря всему этому он и смог закрепиться в ЦСКА, куда его увез папа. Неизвестно, раскрылся бы он у нас так в Липецке или нет, но факт остается фактом – Антон достиг всего своим трудом. Когда его взяли в ЦСКА, он был лучшим в своей параллели, одним из лучших в стране. Но как он мог заиграть в команде, где были Ахмед Муса и Вагнер Лав? Вот и отдали его в аренду. А там началась беда – травмы. Мучился парень. Другой может быть и сломался, закончил бы карьеру. Но судьба оказалась к Антону благосклонна. Сейчас он раскрылся, очень рад за него.

– В детстве Антон занимался акробатикой. Это помогало ему на поле?

– Ну не мешало точно. Любая спортивная подготовка помогает.

– Вы сказали о роли отца в футбольном воспитании Антона.

– Да, он повез его в ЦСКА достаточно рано. Но это объяснимо: Антон был очень крупный и на год опережал всех своих сверстников. Даже когда его ставили в спаррингах против команд, которые были старше, он все равно несколько момент создавал и убегал от защитников. Это было показательно. Кто-то просто раньше развивается, а кто-то до конца и остается мощным. Антон – это второй вариант, потому что даже сейчас он очень здорово борется с защитниками и многих превосходит.

– Часто бывает, что про игроков еще в детстве говорят, что он будет звездой. С Заболотным такой же случай?

– Да, он выделялся. Но часто говорят, что футболистам достаточно дара. У него этот дар был, но он очень трудолюбивый. Свой талант не закопал, а старался и ежедневно работал.

– Он всегда был нападающим?

– С мячом то он не очень хорошо работал. В детском футболе в защиту обычно ставят тех, кто может не промахнуться по мячу. Да, Антон был очень напористый, агрессивный, куда его еще ставить? Только в атаку.

– В этом сезоне Заболотный по-настоящему раскрылся: начали приглашать в сборную. Для вас это стало неожиданным?

– Я следил за Антоном только в прессе, особенного контакта у нас с ним сейчас нет. Я знал, что нападающий он отличный, да и парень что надо. Но когда у него пошли травмы… Я по себе знаю, что очень сложно восстановиться. Но он перешагнул через эти проблемы. Но это сыграл его характер, потому что он по-настоящему хотел играть на высоком уровне. Если у него и дальше получится куда-то пробиться – я буду вдвойне рад за него.

– В «Зените» сейчас очень много нападающих, конкуренция предстоит очень серьезная.

– Там уже как получится. Сами понимаете, что «Зенит» – команда денежная, тренер может брать кого хочет. А чем это заканчивается? За примерами далеко ходить не надо – Александр Бухаров очень много забивал в «Рубине», через него строилась игра, а он уехал в «Зенит» на хорошие условия. И чем для него это закончилось? А ведь был человек практически в сборной. А сейчас где он ковыряется?

– Он сейчас в «Ростове».

– Да-да. Будем надеяться, что с Антоном не случится ничего подобное.

– Как Заболотному не повторить путь Бухарова?

– Могу только пожелать ему всего лучшего. Думать мы можем что угодно, но в голову Манчини не залезть. Но я знаю, что у Антона есть характер. Очень хочу, чтобы небеса ему помогли. Игроки в «Зените» топ-уровня, умеющие. Будет сложно, но нам остается только болеть за Заболотного.

– Он в Липецке редко бывает?

– Он рано уехал из нашего города. У меня с ним никаких связей нет, да и я не навязываюсь. Это нормально, что игроки уезжают и забывают родной город. Если можете – передавайте Антону привет, я буду рад.