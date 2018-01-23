Итальянский гамбит. Радикал Каррера против консерватора Манчини

Вы, наверное, уже выделили для себя команды, которые приступили к контрольной игровой практике с наибольшим скрипом. Ну да, - «Спартак» и «Локомотив». Январское их игровое обличье не имеет пока ничего общего с декабрьским. Притом заметьте: именно красно-зеленые и красно-белые на исходе осеннего отрезка сезона козыряли запасенным впрок функционалом, коим уже не могли похвастать конкуренты.

Судя по всему, и сейчас Юрий Семин и Массимо Каррера остаются верны принципу «тяжело в подготовке – легко в бою». Их командам пока не игры – загружены работой по самое «не могу».

Но! Говоря о подготовке «Спартака», нужно обязательно принять во внимание одну тонкость. Вы помните, когда команда Карреры поднялась осенью на пик возможностей осенью? К октябрю. И концовку осеннего отрезка она провела ударно: семь побед при двух ничьих. А в матчах-реваншах с «Зенитом» и ЦСКА явно выглядела более тонизированной, чем соперники.

Какова, если рассуждать логически, задача Карреры сейчас? Она абсолютно конкретна. К середине (или хотя бы к последней неделе февраля) итальянцу необходимо подвести «Спартак» к тому состоянию, какое он обрел к прошлому октябрю. То есть: утрамбовать все, что команда тогда испытала с июля по сентябрь (летнюю подготовку, вереницу травм, упущенные победы и рассыпанные, как следствие, по околицам РФПЛ очки) в один месяц работы.

Задача-то конкретна – но позволит ли тренерская квалификация Карреры вот так снайперски выцелить выход на пик готовности? С этими самыми пиками случалось промахиваться даже Валерию Лобановскому, корифею всевозможных стратегий, а Каррера нюансы тренерской профессии еще только постигает.

В графике «Спартака» до первой лигоевропейской игры с «Атлетиком» намечены еще только два контрольных матча. О чем это говорит? О том, что Каррера меньше всего озабочен наигрыванием состава и репетициями тактик. Итальянцу важно другое – привести «Спартак» в такое состояние, чтобы он, образно говоря, зазвенел. А там уж что-то да сыграют на натянутых тренингом струнах.

У Роберто Манчини в «Зените» все с точностью до наоборот. Команда взяла на поле с места в карьер. Пять мячей крепкому сопернику даже силами двух составов не забить – если команда придавлена рабочими нагрузками. И у «Зенита», не в пример «Спартаку», намечены еще четыре контрольные игры. То есть – Манчини использует игровой метод подготовки. Действует по проверенным западным лекалам.

Питерский итальянец, разумеется, тоже оглянулся на пройденный отрезок сезонного календаря. И убедился: ничего изобретать сейчас не нужно. Потому что два с половиной месяца – с середины июля по сентябрь включительно – у «Зенита» катило всем на зависть: восемь побед при трех ничьих. Ну да, а потом настало время Карреры пожинать плоды своих расчетов.

Но сейчас командам нужно запастись игровым топливом на дистанцию, равную примерно половине уже пройденной, летне-осенней. На три месяца без малого (с учетом Лиги Европы). И Манчини значительно легче, чем Каррере, воспроизвести уже апробированное летом-осенью.