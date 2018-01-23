В первом матче межсезонья «Зенит» крупно обыграл «Копенгаген» (5:0), а Антон Заболотный показал, что он может дать своей новой команде.

Как и все другие наши ведущие команды, за исключением ЦСКА, «Зенит» первый матч провел двумя составами.

«Зенит в первом тайме: Лунев - Богаев, Каккоев, Скроботов, Жирков - Капленко, Ерохин, Плетнев, Панюков - Заболотный, Полоз.

«Зенит» во втором тайме: Лодыгин - Терентьев, Мевля, Маммана, Кришито - Паредес, Краневиттер, Ригони, Далер Кузяев - Кокорин, Дриусси.

МОБИЛЬНОСТЬ ЗАБОЛОТНОГО

В первом тайме на поле вышел новичок из «Тосно» Антон Заболотный. Он составил пару форвардов с Дмитрием Полозом. «Зенит» играл по схеме 4-4-2. Кстати, этот модуль команда использовала и после перерыва.

И Заболотный, и Полоз очень много двигались, создавая пространство друг для друга. Они давали команде движение как в позиционных атаках, так и в контрвыпадах. Это же касается и их партнеров по атаке - крайних полузащитников.

Показателен гол, который забил Заболотный. Когда мяч на правом фланге в позиционной атаке получил защитник Богаев, Заболотный совершил рывок в правый полуфланг, стягивая на себя защитника. В то же время правый полузащитник Панюков двинулся в сторону центра поля, стягивая на себя опорника. Своим движением они открыли опорную зону для Полоза.

Но Полоз в эту зону не ускорился, а потому Богаеву пришлось играть на Заболотного. И Антон спас ситуацию: быстро сменил вектор движение, ускорившись в середину, отдал пас Полозу и тут же рванулся под обратную передачу, которую превратил в гол! В одном эпизоде Заболотный показал и умение использовать пространство без мяча, и умение использовать пространство с мячом в ногах.

Когда «Зенит» контратаковал, то Заболотный ускорялся под передачу во фланг, после чего тут же рвал в середину. А контратаковал «Зенит» в первом тайме часто. Мобильность - то, что он дал «Зениту». А еще заболотный дал реализацию: представился момент - и он его превратил в гол. Жаль, что возможности завершить фланговую атаку, ему не представилось. Этот его козырь в «Зените» пока так и остался не вытащенным. Как и умение бороться за верховые мячи - при ударе от ворот «Зенит» разыгрывал мяч низом.

В плане движения Артем Дзюба, которого Роберто Манчини не взял на сбор, проигрывает Заболотному. Лучший матч в первой части сезона Артем провел против «Краснодара» (2:0). В той встрече он предлагал себя на фланге под передачи из глубины и сохранял мяч для своей команды. Но дальше партнеры без него решали эпизод! К вездесущим футболистам Дзюба не относится.

НАХОДЧИВОСТЬ ДРИУССИ

Манчини нужны резвые футболисты. Во втором тайме пару нападающих составили Себастьян Дриусси и Александр Кокорин. И они тоже постоянно совершали рывки, создавая друг для друга зоны.

Во втором тайме «Зенит» много атаковал позиционно. И часто у команды Роберто Манчини получалось продвигать мяч через центр. Атакующие игроки своим движением открывали коридоры для вертикальных пасов Паредеса.

Регулярно между линиями мяч получал Дриусси. Не только от Паредеса. Через Дриусси свой гол соорудил Краневиттер: отдав пас партнеру, центральный полузащитник тут же ускорился под ответный пас. Дриусси вторым касанием его сделал. Быстро распределять мячи он умел еще у себя на родине. Видимо, этим Манчини и приглянулся.

Дриусси тайм удался: он сделал две голевые передачи, создал супермомента для Кокорина, а также сам потревожил вратаря соперника.

Работа на скорости, даже когда нет возможности получить мяч - то, чем занимались форварды «Зенита» во встрече с «Копенгагеном». Дзюба для такого футбола просто не подходит. Получается, он стал заложником тренерской мысли Манчини. И заложником большого бюджета «Зенита». Если бы он был меньше, то для Манчини не произвели бы массовую закупку аргентинцев, и тренер вынужден был бы строить футбол на сильных сторонах имеющихся исполнителей. Если бы итальянец вообще согласился приехать в Россию, в чем есть сомнения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАНЮКОВА

Лучшим игроком «Зенита» в плане реализации моментов стал Андрей Панюков. В первом тайме он трижды пробил по воротам и забил два гола. Своим шансом показать себя Панюков воспользовался сполна: забил два, играя на фланге. В одном голевом случае он оказался самым расторопным при стандарте, во втором - убежал один на один, разменявшись на минуту позициями с Полозом, который перебрался на правый фланг! Как знать, чем в дальнейшем обернется эта минута.

Правда, к Панюкову есть претензии по игре в обороне - дважды он проморгал включение в атаку крайнего защитника «Копенгагена». Но нужно заметить, что то же самое случилось и с Плетневым на противоположной бровке. И в этом заслуга датчан: во время нахождения мяча на полуфланге один из атакующих футболистов привязывал к себе крайнего защитника соперника, не позволяя ему уйти во фланг, чтобы встретить защитника. Поэтому была важна концентрация Панюкова и Плетнева. Она была не всегда.

Игра на флангах в обороне - главная претензия к «Зениту» по первому матчу. И если после перерыва в левой зоне с выходом Кузяева стало надежно, то Ригона справа защитнику помогал не всегда. Но над обороной Манчини умеет работать. Гораздо важнее, что у «Зенита» показала себя атака.

Скриншоты: «Матч Наш Футбол», канал «78»