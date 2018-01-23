Изданию «Коммерсантъ» стало известно, что представители ФСБ начали навязывать российским предприятиям свои правила игры перед чемпионатом мира. Суть в том, что силовики предупреждают о необходимости полностью остановить производство на время проведения турнира. А в идеале, наверное, так вообще хоть завтра?

Руководитель одного из крупных химических предприятий в нижегородской области получил странное письмо 16 января от регионального отделения ФСБ. В нем силовики, якобы, ссылаются на указ президента РФ от 9 мая 2017 года и постановление правительства РФ 9 июня 2017 года о применении усиленных мер безопасности в рамках чемпионата. Они также поясняют, что на время чемпионата мира утверждены некие специальные правила, а значит необходимо остановить работу предприятия на срок проведения мундиаля с 14 июня по 15 июля. На целый месяц!

Если следовать букве новых особых правил, то должна быть прекращена работа «опасных производств и предприятий, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». Взглянув на промышленную карту России убеждаемся в парадоксальном – такие предприятия есть во всех регионах, где будут проводиться матчи чемпионата мира – от Калининграда до Екатеринбурга.

На самом деле месячное прекращение работы – это не предел. На химзаводе сообщили, что ФСБ предлагает остановить производство на период подготовки к чемпионату мира, то есть с 14 мая. Естественно, в таком случае компания будет нести огромные убытки, а сотрудников придется отправить в отпуска. От чего явно вырастет не любовь к футболу и желание посетить матчи чемпионата мира, а социальная напряженность в обществе.

Но не все готовы так легко взять все и прекратить. По информации «Коммерсанта», например, на Кстовском НПЗ выполнить требования невозможно. Как сообщил представитель компании: «Наш производственный цикл носит непрерывный характер, но завод готов разработать план мероприятий и усилить безопасность, организовать штаб, который будет круглосуточно отслеживать состояние производства и с необходимой регулярностью докладывать об этом в уполномоченные органы во время чемпионата».

Дальше – больше. ФСБ не оставили без внимания даже «Оргхим», расположенный в 400 км от Нижнего Новгорода. «Компания на время проведения чемпионата готова рассмотреть возможность временного приостановления деятельности тех производственных единиц, остановка которых не приведет к нарушению договорных обязательств, – заявили на «Оргхиме». – Что касается производств, которые не могут быть остановлены по техническим либо коммерческим причинам, то по ним мы разработаем перечень мероприятий по повышению безопасности, чтобы минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций. Компания готова сотрудничать с правительством области и штабом, который занимается подготовкой к чемпионату, чтобы продолжить эксплуатацию предприятия».

Ну а вишенка на торте – обращение силовиков к племзаводу «Пушкинское» в 200 км от Нижнего Новгорода. Игорь Гордеев, владелец компании, рассказал «Коммерсанту», что в письме обратили внимание на производство комбикормов.

Как пишет «Коммерсант», в нижегородском УФСБ не смогли уточнить, кому именно разослали «письма счастья завтрашнего дня». А вот в разговоре с НИА «Нижний Новгород» представители УФСБ информацию опровергли. Собеседник агентства сказал: «Никаких писем мы не рассылали». Но при этом перечень из 135 предприятий, которые должны будут приостановить свою деятельность уже сформирован. Об этом уже заявили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области представителям СМИ.