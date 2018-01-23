Решение всех проблем

В отсутствии как такового шаблона атакующей игры у «Юнайтед» Моуринью нужен человек, способный самостоятельно создавать остроту впереди. Санчес к категории игроков-выдумщиков, безусловно, относится. Ему не столь важно, в каком стиле действует команда. Высочайший уровень индивидуального мастерства и высокий уровень понимания игры позволяют чилийцу подстроиться под любую схему.

В нынешнем «МЮ» достаточно звезд, но нападающего, похожего на Алексиса, нет. Лукаку, Марсьяль, Ибрагимович, Рэшфорд – из этой группы игроков каждый прекрасно знает свою роль. Бельгиец дает команде преимущество в силе, француз добавляет атаке скорости, многоопытный швед играет сам и учит играть всех вокруг, а англичанин как губка впитывает все лучшее, что есть у партнеров. И если все эти качества собрать воедино, то получится мощный, быстрый, опытный и продолжающий прогрессировать Алексис Санчес.

Появление лидера

Еще один немаловажный момент – наличие у чилийца лидерских качеств. От Мхитаряна, замечательного футболиста и человека, Жозе ждал, что он поведет команду за собой, что будет вожаком и лидером не только на поле, но и в раздевалке. Но Генрих по природе своей парень скромный и к такой роли оказался не готов. Санчес, в общем, тоже далеко не Рой Кин. Но со временем в «Арсенале» он стал проявлять характер - начал командовать партнерами, а иногда даже срывался на них. В понимании Жозе это и есть бойцовский дух. Португальцу нужен злой Санчес, готовый рвать и метать, чтобы впервые в карьере выиграть АПЛ.

Новые задачи

Алексису не привыкать менять обстановку и приспосабливаться к новым условиям. За «Удинезе» и «Барселону» он выступал по три сезона, за «Арсенал» - три с половиной. Пришло время попробовать себя на новом месте. «МЮ» предложил 29-летнему чилийцу, вероятно, последний большой контракт в карьере. Количество нулей, прописанных у него в договоре, конечно, имели определяющее значение при принятии окончательного решения. Но не только это подтолкнуло Санчеса к переезду на «Старый Траффорд». Будем объективны – с «МЮ» у него больше шансов выиграть трофей, чем с «Арсеналом». Не в этом сезоне, так в следующем. Плюс появляется возможность сыграть в Лиге чемпионов со стадии плей-офф.

Отношения с «особенным»

Если отношения чилийца с Моуринью сложатся, значит, все будет хорошо. Как показывает история, португалец может отправить в свой «черный список» любого. В «Челси» у него были проблемы с Шевченко, в «Реале» с Касильясом, в «МЮ» с Мхитаряном. В общении с «особенным» нельзя давать слабину. Но и вступать с ним в открытый конфликт тоже не стоит. В командах Жозе всегда были любимчики и изгои. А были и те, кто готов был ради него умереть. Снейдер, например, об этом заявлял публично. Так или иначе, конфликт с очередной звездой не нужен самому португальцу. Если его не устроит и Санчес, в клубе этого попросту не поймут.

Полная свобода действий

Важнейшей причиной, по которой Моуринью одобрил обмен Мики на Санчеса, наверняка является то, что Генрих, как говорят баскетбольные эксперты, ролевой игрок, в основном помогающий партнерам в созидательной игре. Однако эти качества больше нужны тренеру, уделяющему пристальное внимание выстраиванию комбинационного, атакующего футбола. У Жозе все иначе. Его козырь – непробиваемая оборона, а игрокам атаки он дает волю для импровизации. И Алексис ему нужен, чтобы тот самостоятельно делал игру в атаке, и добывал результат. А как это все будет выглядеть – для него не так важно.